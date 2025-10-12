Thí sinh xuất sắc của "Tài năng Piano toàn quốc 2026" sẽ sang Nhật dự thi

Chiều 11/10 tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cùng Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam phát động cuộc thi Festival Piano Talent 2026 - Tài năng Piano toàn quốc 2026.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức cho biết, mùa giải có chủ đề Lan tỏa cảm xúc - Kết nối đam mê, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, vừa khuyến khích sáng tạo vừa tạo ra cơ hội hội nhập quốc tế cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Trong hai năm (năm ngoái và năm nay), ban tổ chức đã nhận được gần 2.000 hồ sơ đăng ký mỗi năm. Nhiều thí sinh đoạt giải cao đã có cơ hội biểu diễn trong chuỗi sự kiện do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, đồng thời trúng tuyển vào các trường nghệ thuật hàng đầu như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hay Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam - khẳng định, cuộc thi Tài năng Piano toàn quốc 2026 không đơn thuần là một cuộc thi âm nhạc, mà còn là hành trình tôn vinh tài năng, đam mê và sự nỗ lực không ngừng của những tâm hồn yêu nghệ thuật.

"Qua mỗi mùa giải, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ trẻ và lan tỏa những giá trị nhân văn của âm nhạc - thứ ngôn ngữ không biên giới, có thể chạm đến trái tim và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người”, ông Tuấn chia sẻ.

Bước sang mùa giải năm 2026, cuộc thi có nhiều điểm mới mang tính bước ngoặt. Lần đầu tiên, cuộc thi nhận được sự đồng hành chính thức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), góp phần nâng cao uy tín và chất lượng chuyên môn.

Độ tuổi dự thi cũng được mở rộng từ 5 đến 25 tuổi, chia thành 15 bảng với 3 hạng mục: Tự do, Classic và Nghệ sĩ.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã mở rộng hợp tác quốc tế, khi các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn vào Đội tuyển Piano Việt Nam, tham dự vòng chung kết cuộc thi Piano quốc tế PIARA tại Nhật Bản vào tháng 7/2026.

Bên cạnh đó, toàn bộ thí sinh góp mặt trong vòng chung kết đều sẽ nhận được chứng chỉ quốc tế PIARA do Hiệp hội thẩm định Nhật Bản công nhận, như một minh chứng cho nỗ lực và thành quả của các em.

Thí sinh đoạt giải xuất sắc của cuộc thi sẽ được sang Nhật dự thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban giám khảo của cuộc thi quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhà giáo uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Họ đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn.

Dự kiến, vòng chung kết và đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/3/2026 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.