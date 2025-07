The Men kết hợp Thiều Bảo Trâm, gây bất ngờ trong liveshow tái xuất

Tối 19/7, liveshow Cảm xúc trở lại của nhóm The Men diễn ra tại TPHCM, thu hút khoảng 800 khán giả tham dự. Đây là show diễn đánh dấu sự trở lại của The Men sau 5 năm vắng bóng, được chia làm 3 chương gồm: Thanh xuân, Tri âm và Cảm xúc trở lại.

The Men trong liveshow "Cảm xúc trở lại", tổ chức ở TPHCM tối 19/7 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đứng trước người hâm mộ, thành viên Tiến Dũng và Lê Hoàng bày tỏ xúc động vì như được "sống lại thời thanh xuân". Nhiều khán giả đã theo dõi, ủng hộ The Men 15 năm trước, trải qua quãng thời gian tuổi trẻ cùng nhóm, nay tiếp tục có mặt để khích lệ 2 ca sĩ.

The Men cho biết, sự hiện diện của những người hâm mộ lâu năm là nguồn động lực lớn cho nhóm một lần nữa được đi tiếp với đam mê âm nhạc.

Lê Hoàng nói: "Thời điểm này, khi cả tôi và Tiến Dũng đều đã làm cha của những đứa trẻ, thì chúng tôi tự cảm thấy phải thể hiện những ca khúc của nhóm một cách khác biệt, tình cảm và chân thành hơn.

Về hình tượng trước công chúng, có ý kiến cho rằng 2 người đàn ông trung niên chỉ đứng hát trên sân khấu có phần cũ kỹ. Nhưng bây giờ cũng có nhiều kiểu vest trẻ trung, thời trang.

Với riêng Lê Hoàng, lần trở lại này, tôi mong muốn tri ân những người đã theo dõi và thương yêu nhóm từ những ngày chập chững vào nghề. Thay đổi và cập nhật là cần thiết nhưng quan trọng hơn là hình ảnh The Men sẽ vẫn không nhầm lẫn mỗi lần xuất hiện".

The Men tri ân người hâm mộ với loạt ca khúc hit (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong liveshow, The Men mang đến loạt ca khúc như: Nếu không phải là em, Chờ em trong đêm, Mất anh em có buồn, Hãy để anh yêu em lần nữa, Phai dấu cuộc tình, Khói thuốc đợi chờ... Đây đều là những ca khúc gắn với thời đỉnh cao của nhóm, được khán giả "thuộc nằm lòng", gợi nhớ thời tuổi trẻ tươi đẹp.

Những khách mời của liveshow như nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca sĩ Khắc Việt, Thiều Bảo Trâm... cũng góp phần tạo nên những tiết mục bất ngờ cho khán giả.

Ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt là cái tên đứng sau loạt hit đình đám của The Men trong 2 năm đầu hoạt động. Anh bày tỏ sự vui mừng vì hai giọng ca đầy nam tính của làng nhạc Việt đã trở lại.

Anh cũng mang đến phần kết hợp với The Men trong sáng tác của chính mình mang tên Chính là anh. Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm thổi vào làn gió mới mẻ, đầy nữ tính trong ca khúc Chỉ vì anh quá yêu em.

Những màn trình diễn của nhóm mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Một món quà đặc biệt khác mà Lê Hoàng và Tiến Dũng gửi tặng người hâm mộ là 2 ca khúc mới lần đầu trình diễn, bao gồm Có thương thêm ai được đâu (Đông Thiên Đức sáng tác) và Yêu thật lòng đâu dễ quên (Thanh Hưng sáng tác).

Cuối chương trình, The Men trình diễn loạt tiết mục remix sôi động như You far away, Lời anh muốn nói... Phần kết hợp giữa nhóm và rapper Lor trong ca khúc Phép màu, Nếu là anh khuấy động không khí, giữ chân khán giả đến phút chót.

Kết show, Lê Hoàng, Tiến Dũng cùng fan hòa giọng trong ca khúc Em luôn ở trong tâm trí anh - một trong những bản hit đình đám nhất sự nghiệp của nhóm.