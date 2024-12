Lê Hoàng The Men: "Tôi từng hát hơn 30 bài/đêm và nghĩ đi hát chỉ vì tiền"

Lê Hoàng sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Anh thành lập nhóm The Men cùng ca sĩ Tiến Dũng vào năm 2009, được nhiều khán giả yêu thích qua các ca khúc như Chờ em trong đêm, Hãy để anh yêu em lần nữa, Phai dấu cuộc tình...

Những năm qua, Lê Hoàng vắng bóng sân khấu âm nhạc để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm bên bà xã Việt Huê.

Dịp này, ca sĩ trở lại với ca khúc Nghe nói em có đến tìm tôi, chia sẻ về quãng thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, cảm xúc nhớ nghề và những mặt trái của hào quang showbiz.

Ca sĩ Lê Hoàng (The Men) ở tuổi 43 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bẵng đi một thời gian dài, vì sao anh trở lại âm nhạc, vì kinh tế hay nhận ra mình không thể sống thiếu đam mê?

- Có một điều tôi chưa bao giờ kể, đó là trong thời đỉnh cao của nhóm The Men, tôi chưa từng nghĩ mình là nghệ sĩ. Tôi nghĩ âm nhạc chỉ là một cách để kiếm tiền chứ không phải là đam mê.

Sau này khi kinh tế đã ổn định, tôi thậm chí còn quyết định sẽ ngưng ca hát lại và chuyển hẳn qua công việc kinh doanh. Đó là suy nghĩ trước năm 2020 và tôi đã thực hiện điều đó.

Những năm qua, cuộc sống tôi ổn định về vật chất, nhưng tôi vẫn luôn nhớ cảm giác được hát, nhớ về thời gian được đứng trên sân khấu. Ở nhà, tôi có một phòng nhạc, thường mời bạn bè tụ tập, hát cho mọi người nghe.

Điều gì khiến anh cho rằng mình không phải nghệ sĩ, dù có nhiều bản hit và từng là ca sĩ được yêu thích?

- Đứng trước khán giả, đón nhận sự cổ vũ hay những tràng pháo tay của người hâm mộ tất nhiên là niềm hạnh phúc lớn. Bạn thử tưởng tượng xem, khi mình còn trẻ, mình kiếm được nhiều tiền và được nhiều người yêu thích, đó chính là giấc mơ của nhiều người.

Nhưng giấc mơ nào cũng có 2 mặt. Khoảng năm 2018-2019, tôi và Tiến Dũng trở về sau một show diễn đông người. Thời điểm đó lịch diễn của The Men khá dày, mỗi show chúng tôi sẽ hát đi hát lại khoảng 12 bản hit, có khi hát hơn 30 bài. Liên tục như vậy từng đêm, tôi có cảm giác mình như một cỗ máy phát nhạc, bấm nút là chạy, bấm nút là ngưng và cảm xúc của mình thì trống rỗng.

Trên xe hơi về nhà từ điểm diễn, tôi nghĩ rằng "mình không muốn đi hát nữa". Tiến Dũng không nói gì nhưng tôi biết hai anh em có chung cảm giác. Show diễn cuối cùng của The Men diễn ra vào 1/1/2020, sau đó chúng tôi không đi hát nữa. Tiến Dũng cũng bị kẹt tại Mỹ do Covid-19, nên hành trình của nhóm càng có thêm nhiều lý do để dừng lại.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Hoàng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc The Men từng chạy show dày đặc, biểu diễn nhiều ở các vũ trường, có phải là lý do khiến anh "mất cảm xúc" với âm nhạc?

- Theo tôi nghĩ thì điều này không liên quan. Cảm xúc là thứ ở bên trong mình, không phải do bên ngoài tác động. Tôi tin rằng thời điểm đó, mình đã tham lam, vắt kiệt cảm xúc, dẫn tới hệ quả là không còn đủ tự tin để xem mình là nghệ sĩ.

Khi đi diễn ở khắp các tỉnh thành, chúng tôi có nhiều khán giả, người bạn thân thiết, từ Hải Phòng, Cẩm Phả, TP Vinh, Lạng Sơn… Có thể là vì tôi và Tiến Dũng hiếm khi xem mình là người nổi tiếng, nghệ sĩ, nên chúng tôi dễ kết nối gần gũi với người hâm mộ.

Nhưng đi hát ở tụ điểm phức tạp có phải điều nguy hiểm?

- Về tính chất phức tạp, nguy hiểm của môi trường làm việc, tôi nghĩ có nhiều nghề còn nguy hiểm hơn nhiều.

Nghệ thuật là công việc nhẹ nhàng và may mắn. Thứ nguy hiểm nhất trong nghề này, tôi nghĩ đến từ chính bản thân nghệ sĩ: Khi họ bị rơi vào ảo tưởng. Sống quá lâu trong tiếng vỗ tay, lời khen, luôn xuất hiện trong những bộ đồ diễn đẹp đẽ, đôi khi nghệ sĩ sẽ không giữ được mình.

Chúng tôi may mắn khi thời trước, mạng xã hội chưa bùng nổ như hiện tại. Tôi cũng có một thói quen giữ mình tỉnh táo trước lời khen và chấp nhận mọi lời chê. Điều đó giúp tôi tránh khỏi sự ảo tưởng rằng mình là ai đó quan trọng và đặc biệt.

Quay trở lại đường đua âm nhạc sau 4 năm, Lê Hoàng mong chờ điều gì?

- Tôi có thể trả lời ngay, đó là được hát. Bốn năm qua, tôi vẫn thường được mời chơi gameshow, xuất hiện tại các chương trình nhưng đó không phải điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn được đứng trên sân khấu và hát bằng tất cả cảm xúc, được sống với đam mê mà tôi có lúc đã phủ nhận.

Lý do lớn hơn thì là tôi muốn gặp lại khán giả của mình. Lúc rảnh rỗi, tôi hay ngồi xem lại clip cũ của The Men và đọc bình luận từ khán giả. Có một bạn nói rằng: "Em đã đợi liveshow của 2 anh từ lúc em 20 tuổi. Bây giờ em có 3 con rồi và em vẫn chờ".

Tôi nhớ câu đó suốt nhiều ngày và tôi bắt đầu tưởng tượng tới việc mình và Tiến Dũng sẽ đi hát lại. Tôi mơ đó sẽ là một liveshow của The Men, với sự có mặt của anh em, bạn bè và những người đã yêu thích The Men suốt hơn 15 năm qua.

Lê Hoàng hội ngộ Tuấn Hưng trong một sự kiện hồi tháng 5 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau hành trình nhiều năm làm nghề, anh có lời khuyên nào cho thế hệ ca sĩ trẻ?

- Dù biểu diễn ở đâu thì điều giúp nghệ sĩ an toàn, thoải mái và thăng hoa nhất vẫn là tôn trọng khán giả của mình. Tôn trọng cảm xúc của họ, tôn trọng tình cảm của họ và tiền vé của họ. Đừng bao giờ nghĩ mình là ai, hãy nghĩ mình là người may mắn được khán giả yêu thương.

Hãy luôn tôn trọng đam mê của mình vì chúng ta không thể nào sống thiếu đam mê.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!