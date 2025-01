Techcombank trở thành nhà đầu tư chương trình "Show It All" của YeaH1

Nhìn lại 2 năm qua, YeaH1 đã khẳng định được sự thành công của thương hiệu với nhiều chương trình giải trí tạo hiện tượng, có nội dung chất lượng và tác động tích cực đến xã hội cũng như đóng góp vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa như "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", "Chị đẹp đạp gió 2024" và "Mẹ siêu nhân 2024"…

Sự thành công của loạt chương trình truyền hình này không chỉ giúp YeaH1 vươn mình mà còn góp phần tạo ra bước tiến mới cho thị trường giải trí tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên nội dung truyền hình chất lượng cao và nâng sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa, giải trí Việt Nam với các nước trong khu vực.

Trong sự kiện YEAH2025, YeaH1 tiếp tục khẳng định mục tiêu và tầm nhìn, sứ mệnh của tập đoàn trong năm mới với chiến lược và kế hoạch tập trung vào việc phát triển các chương trình nội dung cao cấp (gọi tắt là Premium Show).

Tiêu điểm chính là dự án chương trình truyền hình thực tế đào tạo, phát triển nghệ sĩ trẻ "Show It All" đồng hành bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong vai trò nhà đầu tư và chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông thôn, thúc đẩy và quảng bá sản vật trù phú của con người Việt Nam là "HAHA Nông dân" (tên quốc tế: HAHA Farmer).

"Show It All" và "HAHA Farmer" do MangoTV nắm bản quyền, YeaH1 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền sản xuất và thực hiện phiên bản Việt hóa.

YeaH1 thực hiện ký kết hợp tác với MangoTV, đánh dấu bước phát triển toàn diện và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng truyền hình (Ảnh: YeaH1).

Tại sự kiện, YeaH1 ký hết hợp tác với 3 đối tác quan trọng, nhằm xúc tiến quá trình thực hiện "Show It All" với mục tiêu hợp tác bền vững để thúc đẩy, đào tạo và phát triển tài năng trẻ Việt Nam trong lĩnh vực giải trí theo mô hình quốc tế.

Theo đó, MangoTV sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược sản xuất premium show, cung cấp bản quyền sản xuất cho chương trình "Show It All" tại Việt Nam; 153/Joombas Music Group có vai trò là đơn vị đào tạo và phát triển âm nhạc cho chương trình "Show It All". Riêng 1Academysẽ phối hợp cùng 153/Joombas Music Group để tổ chức đào tạo cho thí sinh "Show It All".

1Academy là học viện do YeaH1 đầu tư ra mắt, mang đến một bước ngoặt đột phá trong việc đào tạo thần tượng âm nhạc tại Việt Nam. Hướng đến mục tiêu đồng hành và truyền cảm hứng cho giới trẻ, 1Academy là nơi giúp các tài năng trẻ khai phá tiềm năng, vươn tầm thế giới và lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc và nghệ thuật.

Đại diện YeaH1, ông Kenny Ong - Giám đốc điều hành - cũng ký kết với đại diện Sony Music Group trong vai trò đối tác phân phối và phát hành nhạc; thực hiện phân phối và phát hành nhạc cho "Show It All", các dự án âm nhạc do 1Production hoặc các đối tác của 1Production sản xuất.

CEO YeaH1 - bà Ngô Vân Hạnh - phát biểu: "Trong 2 năm vừa qua, YeaH1 thành công khi thực hiện những chương trình giải trí quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt Nam. Với nền tảng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển những chương trình giải trí chất lượng cao ở Việt Nam.

Show It All sẽ là một bước ngoặt mới trong việc phát hiện, đào tạo những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho thị trường giải trí đầy cạnh tranh của Việt Nam. Song song đó, YeaH1 sản xuất HAHA Farmer với tầm nhìn tạo ra những giá trị nhiều hơn một chương trình giải trí, thúc đẩy quảng bá nông nghiệp Việt Nam".

Techcombank là nhà đồng đầu tư của chương trình Show It All (Ảnh: YeaH1).

Cùng chung mục tiêu chiến lược đó, Techcombank tiếp tục đồng hành cùng YeaH1 trong "Show It All" trong vai trò nhà đầu tư. Trước đó, trong năm 2024, Techcombank hợp tác với YeaH1, 1Production tổ chức thành công concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" và thu về nhiều thành quả ấn tượng, tạo nên hiện tượng, thúc đẩy phát triển nền công nghiệp giải trí Việt Nam.

Techcombank tin tưởng vào chất lượng các chương trình do YeaH1 sản xuất và thực hiện với mục tiêu đồng hành phát triển công nghiệp văn hóa (Ảnh: YeaH1).

"Sau thành công của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", việc tiếp tục trở thành nhà đầu tư của chương trình "Show It All" thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác này không chỉ giúp tạo những giá trị vượt trội mà còn thúc đẩy mục tiêu chung, kết hợp giữa việc bảo tồn văn hóa truyền thống với sự sáng tạo hiện đại nhằm truyền cảm hứng và tạo động lực cho thế hệ tiếp theo.

Chúng tôi hướng tới việc mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, nâng tầm tài năng Việt trên bản đồ thế giới, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Techcombank trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa Việt Nam", đại diện Techcombank chia sẻ.