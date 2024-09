Taylor Swift bị buộc tội khiến bạn trai thi đấu sa sút, mải mê làm ngôi sao

Giới chuyên gia và khán giả đều chung nhận định Travis Kelce nên suy nghĩ đến chuyện giải nghệ sau phong độ tệ hại tại giải bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ (NFL).

Mới đây, Travis Kelce cùng các đồng đội ở CLB Kansas City Chiefs đã giành chiến thắng trước Atlanta Falcons nhưng Travis được cho là không có nhiều đóng góp.

Travis Kelce và Taylor Swift là cặp tình nhân được truyền thông quốc tế quan tâm đặc biệt hiện nay (Ảnh: Getty Images).

Các số liệu ghi lại sự thể hiện của Travis được mang ra phân tích, mổ xẻ. Travis Kelce xử lý bóng chậm chạp, sao nhãng trách nhiệm. Ngôi sao thể thao được cho là đang thể hiện sự suy giảm rõ rệt về hiệu suất trên sân.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Travis chưa ghi được bàn nào và chỉ có tám lần tiếp bóng. Đây là thành tích thấp nhất ở ba trận đấu trong toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.

Máy quay ghi lại được khoảnh khắc cầu thủ 34 tuổi buồn bã ngồi ngoài đường biên trong trận đấu cuối tuần. Bạn gái anh - Taylor Swift - vắng mặt trên khán đài. Đây là lần đầu nữ ca sĩ không đến cổ vũ bạn trai kể từ khi mùa giải mới khởi tranh.

Travis Kelce ngồi dự bị trong trận đấu hồi cuối tuần (Ảnh chụp màn hình).

Trái với sự nghiệp thi đấu có phần khiêm tốn, Travis lại nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, làm diễn viên, dẫn chương trình và luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Sắp tới, Travis sẽ tham gia loạt phim kinh dị viễn tưởng sắp ra mắt tựa đề Grotesquerie, dẫn chương trình Are you smarter than a celebrity? phát sóng trên Prime Video. Ngoài ra, anh đã lên lịch quay bộ phim Happy Gilmore cùng Adam Sandler.

Tờ Wall Street Journal tiết lộ Travis Kelce đã xuất hiện trong 375 quảng cáo phát sóng trong các trận bóng bầu dục. Gần đây, Travis Kelce ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Amazon cho chương trình podcast New Heights nổi tiếng, thực hiện cùng anh trai Jason.

Travis Kelce bị đánh giá sao nhãng thi đấu, tập trung vào chuyện yêu đương và kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo, đóng phim (Ảnh chụp màn hình).

Các chuyên gia phân tích, sự bận rộn bên ngoài sân cỏ khiến Travis không thể tập trung cho sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp. Travis Kelce trở nên nổi tiếng, không kém các ngôi sao giải trí kể từ khi chuyện tình cảm của anh và ngôi sao ca nhạc Taylor Swift được công khai.

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 9/2023. Kể từ đó, họ luôn xuất hiện tình tứ như hình với bóng bên nhau. Giọng ca Lover nhiều lần ra sân cổ vũ bạn trai thi đấu. Travis cũng theo bạn gái tới nhiều địa điểm để ủng hộ chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của cô.

Trong hai tháng nghỉ ngơi sau khi kết thúc chặng lưu diễn châu Âu vào cuối tháng 8, Taylor được cho là chủ yếu ở Kansas City (Mỹ), quê hương của Travis. Nhiều nguồn tin tiết lộ đám cưới của cặp đôi sinh năm 1989 sẽ sớm diễn ra.

Sự thăng hoa trong tình yêu của Taylor và Travis bị những khán giả hâm mộ ngôi sao thể thao 34 tuổi chỉ trích. Họ cho rằng, nữ ca sĩ sinh năm 1989 là nguyên nhân khiến sự nghiệp của bạn trai đi xuống.

Travis Kelce và Taylor Swift công khai tình cảm từ tháng 9/2023 (Ảnh: News).

Sau trận đấu cuối tuần vừa rồi, không chỉ Travis mà Taylor Swift nhận loạt chỉ trích trên mạng xã hội. "Taylor Swift thực sự đã hủy hoại Travis Kelce. Anh hãy giải nghệ đi, anh không còn nhiệt huyết nữa rồi", "Travis Kelce xuống phong độ rồi", "Tôi ghét việc Taylor Swift đã làm hỏng mất sự nghiệp NFL của Travis Kelce. Anh ta quá mất tập trung" là một số lời nhận xét của người hâm mộ dành cho Travis và Taylor.

Trước những lời chỉ trích nặng nề của người hâm mộ dành cho Travis và Taylor, nữ diễn viên nổi tiếng từng giành giải Emmy Whoopi Goldberg đã lên tiếng bênh vực ngôi sao ca nhạc.

Trong chương trình podcast lên sóng vào ngày 24/9 của mình, Whoopi nói: "Dường như mọi người đã quên việc Travis và các đồng đội đã chiến thắng vào mùa giải năm trước. Khi đó, Travis và Taylor đã yêu nhau, như bây giờ. Hãy trưởng thành lên các bạn. Đừng gây áp lực cho cô ấy. Đội bóng đang làm tốt mà".

Giọng ca sinh năm 1989 hiện được xem là một biểu tượng nhạc pop và một ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới. Tạp chí Times đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ngôi sao sinh năm 1989 hiện có hơn 283 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram và 33 triệu người theo dõi trên TikTok. Sự nghiệp rực rỡ của cô gắn liền với những bài hát xếp hạng hàng đầu và chính Taylor có tác động mạnh mẽ tới phụ nữ toàn cầu.

Travis Kelce và Taylor Swift im lặng trước những lời buộc tội của người hâm mộ (Ảnh: People).

Nữ ca sĩ 35 tuổi nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,1 tỷ USD. Cô đang thực hiện tour diễn toàn cầu Eras Tour và ước tính doanh thu của chuyến lưu diễn này sẽ đạt 2 tỷ USD khi kết thúc vào cuối năm nay.

Trái với sự nghiệp rực rỡ, các mối quan hệ tình cảm của Taylor không thể kéo dài quá lâu vì cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, người hâm mộ. Một tình yêu kín tiếng, giản dị và không ồn ào luôn là điều Taylor khát khao.

Travis Kelce là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hiện thi đấu ở vị trí Tight End (trung vệ đuôi) cho đội bóng Kansas City Chiefs ở giải NFL. Kelce đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội, cũng như có thể đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các trận đấu của Chiefs.

Đầu năm, cầu thủ 34 tuổi ký hợp đồng trị giá 34 triệu USD với câu lạc bộ Kansas City Chiefs. Bản hợp đồng này giúp Kelce trở thành trung vệ đuôi có bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL).

Ngoài sân bóng, anh rất hòa đồng và không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với người hâm mộ. Theo tờ Celebrity Net Worth, tài sản của Travis Kelce ước tính là hơn 30 triệu USD.