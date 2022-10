Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân có thời gian tự ti về vóc dáng. Từ mốc cân nặng 75kg, cô giảm 15kg trong khoảng 4 tháng để thực hiện mong muốn bước lên sân khấu. "Tôi tham gia thi Hoa hậu vì muốn thoát khỏi vùng an toàn. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị miệt thị ngoại hình - hãy yêu bản thân", Thiên Ân từng chia sẻ (Ảnh: Facebook nhân vật).