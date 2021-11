Tài tử phim "Ma tốc độ" cùng vợ thứ 5 kém 31 tuổi dự sự kiện

Dân trí Ngôi sao điện ảnh Nicolas Cage thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải của tạp chí GQ bên người vợ thứ 5 kém ông 31 tuổi.

Tối 19/11, nam diễn viên đình đám nổi tiếng với bộ phim "bom tấn" Ma tốc độ Nicolas Cage và người vợ mới cưới Riko Shibata đã bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện do tạp chí GQ tổ chức. Sự kiện "Những người đàn ông của năm" được tạp chí GQ tổ chức thường niên và năm nay, dàn sao tham dự gồm có Nicolas Cage, Lil Nas X, Kumail Nanjiani, Andrew Garfield....

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nước Mỹ, 57 tuổi và người vợ 26 tuổi Riko Shibata là tâm điểm thu hút sự chú ý khi tham dự sự kiện này. Riko Shibata là người Nhật, cô gặp gỡ Nicolas Cage tại quê nhà và kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng sau hơn một năm hẹn hò.

Tài tử phim "Ma tốc độ" cùng vợ thứ 5 dự sự kiện tại Mỹ ngày 19/11.

Nam diễn viên 57 tuổi và vợ kém 31 tuổi kết hôn vào tháng 2/2021 tại khách sạn Wynn ở Las Vegas, Mỹ. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ấm cúng, thân mật và không có quá nhiều khách mời. Sau đám cưới, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar đã xác nhận thông tin anh kết hôn lần 5 và chia sẻ với phóng viên là anh đang rất hạnh phúc.

Nicolas Cage cùng vợ trẻ dự sự kiện

Nicolas Cage tái hôn sau chưa đầy 2 năm kể từ ngày tài tử Hollywood hủy bỏ cuộc hôn nhân thứ tư với người vợ Erika Koike. Hôn nhân của cặp đôi này chỉ kéo dài 4 ngày.

Nam diễn viên đình đám từng kết hôn bốn lần trong quá khứ. Người vợ đầu tiên của anh là nữ diễn viên Patricia Arquette. Cặp đôi kết hôn vào tháng 4 năm 1995 và chia tay vào năm 2001.

Nicolas Cage kết hôn nhiều lần trong quá khứ.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Cage là với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lisa Marie Presley, con gái của danh ca Elvis Presley. Presley và Cage kết hôn vào ngày 10 tháng 8 năm 2002 và đệ đơn ly hôn 107 ngày sau đó, vào ngày 25 tháng 11 năm 2002. Cuộc ly hôn được hoàn tất vào ngày 16 tháng 5 năm 2004.

Người vợ thứ ba của Cage là Alice Kim. Họ kết hôn tại một trang trại tư nhân ở bắc California, Mỹ vào ngày 30 tháng 7 năm 2004. Vợ thứ ba sinh con trai cho nam diễn viên vào ngày 3 tháng 10 năm 2005. Cặp đôi ly thân vào tháng 1/2016 và hoàn tất vụ ly hôn vào cuối năm.

Nicolas Cage đẹp đôi bên vợ thứ 3

Vào tháng 3 năm 2019, Cage kết hôn với vợ thứ 4 Erika Koike ở Las Vegas và xin hủy hôn 4 ngày sau đó.

Nicolas Cage nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như The Rock (1996), Con Air (1997), City of Angels (1998), 8mm (1999), Windtalkers (2002), Lord of War (2005), The Wicker Man ( 2006), Bangkok Dangerous (2008) và Knowing (2009). Anh đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như: giải Oscar, giải thưởng của hội diễn viên màn ảnh và giải Quả cầu vàng.

Nicolas Cage sành điệu ra sân bay

Vào tháng 10 năm 1997, Nicolas Cage được xếp hạng 40 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh hàng đầu mọi thời đại do tạp chí Empire bình chọn. Trong khi năm tiếp theo, anh được xếp hạng 37 trong 100 người quyền lực nhất Hollywood do trang Premiere bình chọn.

Vĩnh Ngọc

Theo DM