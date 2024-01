Bi kịch của vợ tài tử phim "Ký sinh trùng"

Sự ra đi của tài tử Lee Sun Kyun được xem là một trong những sự kiện chấn động làng giải trí Hàn Quốc năm 2023.

Ngôi sao 48 tuổi được phát hiện đã tử vong trong xe ô tô tại một công viên ở Seoul (Hàn Quốc) vào cuối tháng 12/2023. Cơ quan điều tra nghi vấn Lee Sun Kyun tự vẫn vì họ tìm thấy than trên xe ô tô.

Nam diễn viên xứ Hàn để lại di thư, thừa nhận mệt mỏi trước áp lực cuộc sống, gửi lời xin lỗi gia đình và công ty chủ quản. Lee Sun Kyun mất khi anh đang bị điều tra sử dụng chất cấm.

Giữa những luồng ý kiến trái chiều xung quanh sự ra đi của Lee Sun Kyun, nhiều khán giả Hàn Quốc dành sự thương cảm cho vợ anh, nữ diễn viên Jeon Hye Jin.

Lee Sun Kyun và vợ (Ảnh: Naver).

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều cư dân mạng cho rằng Lee Sun Kyun ra đi đồng nghĩa với việc, những áp lực và cảm xúc tiêu cực của anh chấm dứt. Song, vợ anh, nữ diễn viên Jeon Hye Jin phải đối mặt với những khó khăn một mình. Hình ảnh Jeon Hye Jin tiều tụy, khóc nức nở trong tang lễ chồng, ngày 29/12, khiến nhiều người đau lòng.

Lee Sun Kyun bắt đầu bị điều tra từ tháng 10 năm ngoái khi nữ quản lý một quán bar tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) thừa nhận, tài tử Ký sinh trùng đã sử dụng ma túy tại nhà riêng của cô.

Những cuộc điện thoại riêng tư của hai người được truyền thông Hàn Quốc đăng tải cũng phần nào hé lộ mối quan hệ giữa Lee và người phụ nữ này, khiến hình ảnh người chồng quốc dân của tài tử Ký sinh trùng sụp đổ trong lòng công chúng.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Lee Sun Kyun cho biết, anh bị lừa sử dụng ma túy và bị tống tiền 300 triệu won (5,6 tỷ đồng).

Jeon Hye Jin nức nở trong tang lễ của chồng, tháng 12/2023 (Ảnh: Osen).

Theo YouTuber nổi tiếng Lee Jin Ho, khi scandal của Lee Sun Kyun nổ ra, vợ anh đã rất sốc và suy sụp. Jeon Hye Jin không dám tin, người chồng mẫu mực của mình lại có quan hệ với một người phụ nữ khác. Được biết, vụ việc ồn ào của Lee Sun Kyun khiến nữ diễn viên bị mất một số hợp đồng quảng cáo.

Thương hiệu SK Telecom đã ngay lập tức xóa bỏ hình ảnh vợ chồng Lee Sun Kyun khỏi kênh YouTube chính thức. Trước đó, hai người được chọn làm gương mặt đại diện cho dịch vụ giáo dục thân thiện với trẻ em và gia đình của hãng.

Jeon Hye Jin từng là thần tượng của chồng (Ảnh: News).

"Dư chấn từ hành động của Lee Sun Kyun gây ảnh hưởng đến vợ anh, những lãnh đạo trong công ty quản lý và người đại diện của tài tử. Trong 23 năm qua, Lee Sun Kyun luôn là một diễn viên tài năng trong mắt công chúng.

Giờ đây, anh ấy, vợ và 2 con trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và hậu quả vụ bê bối ngoại tình", YouTuber Lee Jin Ho nói.

Theo YouTuber Lee Jin Ho, Lee Sun Kyun đã bí mật vay tiền để giải quyết việc bị tống tiền mà không cho bà xã biết. Cô và những cộng sự thân thiết của Lee Sun Kyun đều choáng váng khi tin tức nam diễn viên bị tống tiền xuất hiện trên mặt báo.

Từ tháng 11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jeon Hye Jin đã làm thủ tục đưa con trai thứ 2 ra nước ngoài học, tránh bị dư luận và truyền thông làm phiền. Theo báo chí Hàn Quốc, con trai đầu lòng của họ đang học tập ở Mỹ.

Jeon Hye Jin còn rao bán tòa nhà ở Nonhyeon, Gangnam (Hàn Quốc) với giá 15 tỷ won (khoảng 11,6 triệu USD) để khắc phục hậu quả cho chồng. Trong thư tuyệt mệnh, Lee Sun Kyun có nhắc đến việc phải đền bù hợp đồng quảng cáo, phim ảnh lên tới 10 tỷ won (hơn 7,7 triệu USD).

Theo Naver, trong thời gian chồng gặp khủng hoảng, Jeon Hye Jin vẫn phải tiếp tục công việc và không để chuyện đời tư ảnh hưởng tới tâm trạng. Trung tuần tháng 11, nữ diễn viên đã nhận lời tham gia bộ phim I'm Home.

Jeon Hye Jin và Lee Sun Kyung từng đồng hành trong nhiều chương trình (Ảnh: Allkpop).

Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của tài tử Lee Sun Kyun đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động nghệ thuật của Jeon Hye Jin. Ngày 28/12, khi đang túc trực tại nhà tang lễ, Jeon Hye Jin nhận được tin, bộ phim điện ảnh Mission Cross mà cô đóng chính bị hoãn chiếu.

Theo dự kiến ban đầu, Mission Cross dự kiến phát hành vào tháng 2 tới nhưng hiện tại, bộ phim bị hoãn vô thời hạn. Truyền thông xứ Hàn nhận định, việc hoãn chiếu Mission Cross là do ảnh hưởng từ sự ra đi đột ngột của tài tử Lee Sun Kyun. Một số ý kiến cho rằng, với tâm trạng đau buồn hiện tại, Jeon Hye Jin khó có thể tham gia quảng bá cho bộ phim.

Jeon Hye Jin là nữ diễn viên được đánh giá cao của ngành phim ảnh Hàn Quốc. Cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1997. Việc góp mặt trong một cuộc thi nhan sắc giúp cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn Hàn Quốc. Sau đó, cô tham gia bộ phim A Killing Story (1988).

Tiếp đó, cô phát triển con đường làm diễn viên kịch, lấy nghệ danh Jeon Yi Da. Cô xuất hiện trong nhiều vở kịch nổi tiếng như The Moral Thief, The Sogue, There, Unification Express và Shape...

Sau năm 2000, cô góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Xin lỗi, anh yêu em, Phẩm chất quý cô... Đặc biệt với phim cổ trang The Throne (2015), cô chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Năm 2023, Jeon Hye Jin được mời vào vai chính trong Not Others. Bộ phim lập kỷ lục tỷ suất người xem cho đài ENA (Hàn Quốc).

Theo Naver, Jeon Hye Jin từng là thần tượng của chồng cô, Lee Sun Kyun. Anh làm quen với cô thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Nam diễn viên phải mất khoảng thời gian dài mới tán đổ người đẹp.

Jeon Hye Jinn hiện phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận cùng gánh nặng kinh tế (Ảnh: Shutterstock).

Khi sự nghiệp đang phát triển, Jeon Hye Jin thông báo kết hôn với Lee Sun Kyun sau 7 năm yêu. Thời điểm làm đám cưới, Lee Sun Kyun chưa có thành tích nổi bật. Sau đám cưới, Jeon Hye Jin lui về chăm sóc gia đình, hậu thuẫn cho chồng gây dựng sự nghiệp.

Jeon Hye Jin từng nói về người bạn đời: "Anh ấy uống rượu và làm những gì anh ấy muốn, trong khi tôi kìm nén mọi ham muốn của mình. Đôi khi, tôi chỉ coi Lee Sun Kyun như con trai thứ ba của mình".

Trong những năm qua, gia đình 4 người của Lee Sun Kyun và Jeon Hye Jin nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả và đồng nghiệp.

Dư luận Hàn Quốc cho rằng, Jeon Hye Jin là người phụ nữ đáng thương. Giờ đây, khi chồng đột ngột ra đi, cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc 2 con trai, đối mặt với khoản bồi thường hợp đồng mà chồng để lại cùng những áp lực lớn từ dư luận.