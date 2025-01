Tài tử bị tẩy chay vì đăng nhầm ảnh khiêu dâm lên trang cá nhân

Ngày 12/1, tài tử Park Sung Hoon thông báo rút khỏi dự án phim The Tyrant's Chef. Công ty quản lý của nam diễn viên cho biết, anh đưa ra quyết định trên sau nhiều ngày cân nhắc. Park Sung Hoon và ê-kíp sản xuất phim đều thống nhất việc thay đổi nam chính. Nữ chính của bộ phim là nữ ca sĩ Yoona.

Được biết, buổi đọc kịch bản đầu tiên của dàn diễn viên và ê-kíp The Tyrant's Chef cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, khi đó ê-kíp cho biết lịch trình bị hủy do thời gian quốc tang ở Hàn Quốc chứ không phải vụ việc của Park Sung Hoon.

Park Sung Hoon bị khán giả chỉ trích, quay lưng khi đăng nhầm ảnh khiêu dâm lên trang cá nhân (Ảnh: Sina).

Tranh cãi về Park Sung Hoon bùng nổ vào đầu tháng 1 khi nam diễn viên này đăng lên trang cá nhân tấm ảnh lấy ý tưởng từ Squid Game (Trò chơi con mực) nhưng theo phong cách phản cảm, hở hang.

Trong ảnh, các diễn viên mặc trang phục giống nhân vật ở Squid Game nhưng với phong cách khiêu dâm. Theo truyền thông Hàn Quốc, bài đăng của Park Sung Hoon đã trở thành đề tài nóng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ngay khi sự cố xảy ra, nam diễn viên Hàn Quốc đã lên tiếng giải thích, anh muốn chuyển tiếp tấm ảnh cho công ty quản lý để xử lý nhưng đăng nhầm lên trang cá nhân.

Thông qua công ty quản lý, Park Sung Hoon gửi lời xin lỗi khán giả và các đồng nghiệp: "Có quá nhiều tin nhắn được gửi tới trang cá nhân của Park Sung Hoon và anh ấy đã nhầm lẫn khi tải hình ảnh đó lên trong quá trình kiểm tra các tin nhắn. Nam diễn viên cũng rất sốc khi mắc sai lầm trong thời điểm này. Chúng tôi rất xin lỗi và chắc chắn sẽ không để những điều tương tự xảy ra".

Ngày 8/1 vừa rồi, tham dự một sự kiện ở Seoul (Hàn Quốc), Park Sung Hoon khóc và nói lời xin lỗi đồng nghiệp, người hâm mộ về sự cố đăng nhầm ảnh nóng. Anh thừa nhận bản thân cũng cảm thấy có vấn đề khi xem tấm ảnh. Nam diễn viên lo lắng sự việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ê-kíp sản xuất cũng như bộ phim Squid Game.

Park Sung Hoon từng có vai phản diện ấn tượng trong "The Glory" (Ảnh: Naver).

Park Sung Hoon chia sẻ: "Tôi vẫn tự trách móc, hối hận và suy ngẫm mỗi ngày. May mắn là mọi người xung quanh đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi biết ơn họ và muốn sống một cuộc đời thật tốt đẹp để trả ơn họ trong tương lai.

Trải qua sự việc này khiến tôi suy ngẫm về tầm ảnh hưởng của bản thân với tư cách một diễn viên. Tôi đã phạm sai lầm, vì vậy tôi hy vọng công chúng chỉ trích tôi chứ không phải tác phẩm của tôi".

Park Sung Hoon (SN 1985) nổi tiếng qua các bộ phim nổi tiếng như: Six Flying Dragons, Don't Dare to Dream, Gonjiam: Haunted Asylum, My Only One, The Glory, Queen of Tears...

Nam diễn viên thế hệ 8X được công nhận là ngôi sao đa tài của làng giải trí xứ Hàn khi có những vai diễn nhiều màu sắc trong các dự án nổi tiếng như The Glory (Vinh quang trong thù hận), Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt).

Ở hai dự án trên, Park Sung Hoon đều để lại ấn tượng tốt khi vào vai phản diện. Nhân vật phản diện Yoon Eun Sung trong Queen of Tears từng khiến nam diễn viên bị khán giả đánh khi gặp trên đường.

Trước đó, nhân vật chàng thiếu gia mù màu trong siêu phẩm truyền hình The Glory cũng giúp Park Sung Hoon ghi danh vào hàng ngũ những diễn viên tài năng của màn ảnh xứ Hàn.

Tham gia chương trình You Quiz on the Block của đài tvN vào năm 2024, Park Sung Hoon thừa nhận, con người thật của anh không giống các vai diễn. Anh nói: "Tôi là một con mèo nhút nhát. Trước khi giải ngũ, tôi thường phải bật đèn khi ngủ vì sợ ma".

Park Sung Hoon gây ấn tượng tốt khi vào vai nhân vật chuyển giới trong "Squid Game 2" (Ảnh: Netflix).

Đầu năm 2025, Park Sung Hoon ghi dấu ấn lớn với vai diễn nhân vật chuyển giới trong Squid Game 2 (Trò chơi con mực). Phần 2 của siêu phẩm truyền hình xứ Hàn chính thức lên sóng vào cuối năm 2024 và vươn lên top 1 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu.

Park Sung Hoon chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn vào năm 2008. Ngoài đóng phim, anh còn tỏa sáng trên sân khấu kịch. Trước khi góp mặt trong dự án The Glory, nam diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm truyền hình My Only One.

Năm 2023, có tin đồn cho rằng, nam diễn viên sinh năm 1985 sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong chương trình truyền hình hồi tháng 4/2024, Park Sung Hoon đã phủ nhận thông tin này.

Nam diễn viên tài năng thừa nhận, trái với lời đồn, anh lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Park Sung Hoon cho biết, gia đình anh khánh kiệt vào thời điểm anh học trung học.

"Tôi không lớn lên trong một gia tộc giàu có. Cha tôi làm việc tại một ngân hàng và nghỉ hưu trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Tôi muốn ăn một chiếc bánh kẹp nhưng không có tiền mua nên tôi chỉ ngồi ngoài cầu thang chờ các bạn ăn xong", anh kể.

Sau khi xuất ngũ, Park Sung Hoon bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình nổi bật, nhưng Park Sung Hoon phải mất rất nhiều thời gian mới có cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh.

Trước khi trở thành ngôi sao nhờ thành công của The Glory và Queen of Tears, anh chỉ chuyên các vai phụ, có ít lời thoại.

Trong những ngày mới vào nghề, anh chỉ kiếm được 50.000 won/năm (chưa tới 1 triệu đồng). Thời điểm đó, nam diễn viên còn phải sống cùng bạn trong một căn hộ bán hầm trong 7 năm trời.