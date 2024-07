Đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đang "chiếm sóng" truyền thông thế giới vì mức độ xa hoa khó tưởng tượng. Ước tính gia đình tỷ phú châu Á đã chi đến 320 triệu USD (hơn 8.000 tỷ đồng) để tổ chức hôn lễ cho cậu con trai út Anant Ambani.

Anant Ambani là con trai của Mukesh Ambani - tỷ phú giàu thứ 11 thế giới và là người Ấn Độ giàu nhất châu Á. Anh tốt nghiệp Đại học Brown và hiện là người đứng đầu trong lĩnh vực năng lượng của tập đoàn gia đình. Tỷ phú Mukesh Ambani hiện có khối tài sản khoảng 123 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Cô dâu Radhika Merchant (29 tuổi) là con gái của doanh nhân dược phẩm Viren Merchant và làm việc cho công ty Encore Healthcare. Cô là cựu sinh viên của Đại học New York và được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật dân gian Ấn Độ, Bharatnatyam.

Hôn lễ chính thức cùng các bữa tiệc trước và sau sự kiện kéo dài gần 4 tháng. Trong đó, hôn lễ chính thức diễn ra từ ngày 12/7 đến 14/7 tại ngôi nhà 27 tầng của Mukesh Ambani và Trung tâm Hội nghị Thế giới Jio (Ấn Độ).

Kim Kardashian là một trong những nhân vật khách mời chiếm sóng nhất tại đám cưới của Anant Ambani (Ảnh: Instagram).

Ngoài mức độ tốn kém dành cho hôn lễ, dàn khách mời của sự kiện gồm các ngôi sao nổi tiếng thế giới và Bollywood cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Trong đó, chị em ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ Kim Kardashian và Khlóe Kardashian được xem là tâm điểm.

Xuất hiện tại lễ cưới của Anant Ambani và Radhika Merchant, Kim "siêu vòng ba" lộng lẫy trong những bộ trang phục truyền thống Ấn Độ mang sắc màu đỏ rực. Cô kết hợp với nữ trang sang trọng được làm bằng kim cương, ngọc lục bảo và ngọc trai.

Bộ trang phục đầu tiên của Kim có thiết kế cắt xẻ gợi cảm với điểm nhấn ở ngực, eo và ôm sát vòng ba. Được biết, bộ trang phục này đến từ một thương hiệu đắt đỏ.

Cô tạo điểm nhấn với vòng cổ đính kim cương hình bầu dục nặng gần 35 carat, viên nhỏ hơn nặng 23 carat. Bộ trang sức kim cương nặng 150 carat đến từ thương hiệu Lorraine Schwartz có giá ước tính hàng triệu USD.

Kim Kardashian diện trang phục gợi cảm, đeo nữ trang bằng kim cương đắt đỏ tại đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á (Ảnh: Instagram).

Người đẹp còn khoe khéo chiếc nhẫn kim cương 8 carat, bên trên đính kim cương hình quả lê nặng 10 carat và viên kim cương vuông 5 carat. Trang sức trên đầu của Kim đính nhiều viên kim cương hình quả lê và giọt nước lên đến 28 carat.

Bộ trang phục thứ hai Kim Kardashian diện trong tiệc cưới là trang phục hai mảnh thuộc thương hiệu Manish Malhotra.

Kim tạo điểm nhấn cho bộ đồ của mình với vòng cổ đính kim cương 170 carat. Cùng chiếc vương miện đính kim cương và ngọc trai, cô mang thêm viên kim cương hình quả lê 8 carat. Kim phối trang phục với hoa tai ngọc trai và kim cương.

Người đẹp siêu vòng ba còn diện thêm một chiếc khuyên bằng kim cương nối từ mũi ra tai nặng 70 carat. Khlóe cũng tỏa sáng không kém chị gái khi đeo trang sức nặng 250 carat, túi Hermes đắt đỏ và trang phục truyền thống Ấn Độ màu hồng trẻ trung.

Kim Kardashian và em gái Khlóe lộng lẫy tại tiệc cưới của Anant Ambani (Ảnh: News).

Theo Page Six, sự hiện diện của chị em Kim và Khlóe Kardashian đã "gây bão" tại Mumbai, Ấn Độ. Tuy nhiên, bộ trang phục lộng lẫy của Kim lại khiến cô gặp rắc rối. Người đẹp nhận về cơn mưa chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, Kim thiếu tinh tế khi diện trang phục màu nổi, thậm chí lấn át cả cô dâu.

Theo truyền thông Ấn Độ, màu đỏ là màu sắc chỉ dành riêng cho cô dâu trong đám cưới truyền thống Ấn Độ. Điều này cũng tương tự với việc chỉ có cô dâu mới được mặc váy trắng trong tiệc cưới phương Tây. Việc khách mời diện màu đỏ rực đến dự đám cưới người Ấn Độ được xem là bất lịch sự và Kim Kardashian đã phạm phải điều này.

Chuyên gia thời trang Eshita Kabra-Davies cũng nhấn mạnh việc lựa chọn màu đỏ đến một đám cưới Ấn Độ là một sai lầm: "Tôi sẽ tránh mặc đồ đỏ đến bất kỳ sự kiện cưới nào, bất kể bạn là khách mời nam hay nữ".

Kim Kardashian trò chuyện với cô dâu và chú rể tại đám cưới rầm rộ, xa hoa nhất châu Á (Ảnh: Instagram).

Trang Instagram của Kim Kardashian ngập tràn những lời chỉ trích. Song, cô dường như không bận tâm. Người đẹp tiếp tục đăng tải nhiều hình ảnh tại sự kiện, đặc biệt là khoảnh khắc trò chuyện thân mật với cô dâu và chú rể hay các thành viên trong gia đình tỷ phú Mukesh Ambani.

Theo Yahoo, đây không phải lần đầu Kim Kardashian phá vỡ quy tắc trang phục khi tham dự một hôn lễ. Năm 2016, cô bị chỉ trích vì hành động tương tự. Đáp lại, người đẹp nói: "Mọi người cho rằng chúng ta nên mặc trang phục trang trọng trong đám cưới, nhưng đôi khi phá vỡ quy tắc cũng rất thú vị".

Kim Kardashian được biết tới là một doanh nhân, người mẫu, diễn viên truyền hình thực tế nổi tiếng của Mỹ. Cái tên Kim Kardashian được biết tới nhiều hơn sau khi cô và gia đình tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping up with the Kardashians.

Cùng với các chị em ruột là Khlóe và Kourtney, chị em nhà Kardashian được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2015.

Truyền thông Hollywood nhận định, Kim Kardashian là trường hợp "nổi tiếng vì nổi tiếng" hiếm hoi của làng giải trí thế giới. Người đẹp nổi danh toàn cầu không nhờ vào một tài năng đặc biệt nào.

Sở hữu 1,7 tỷ USD, Kim Kardashian hiện là nhân vật giàu nhất trong đại gia đình Kardashian - Jenner (Ảnh: Getty Images).

Thành công của Kim Kardashian được xem là "ngoài sức tưởng tượng" với một ngôi sao truyền hình thực tế. Năm 2020, tài sản ròng của Kim Kardashian đạt 1,5 tỷ USD, giúp cô trở thành tỷ phú USD.

Tính tới cuối năm 2023, giá trị tài sản ròng cá nhân của Kim lên đến 1,7 tỷ USD và cô trở thành người giàu nhất trong đại gia đình Kardashian - Jenner. Theo đó, Kim rất thành công với thương hiệu thời trang cô đồng sáng lập có tên Skims.

Skims ra mắt năm 2019 và nhanh chóng phát triển, mở rộng trở thành một trong các công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu. Năm 2023, Skims chạm mốc giá trị 4 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2022, thương hiệu này đạt mức 3,2 tỷ USD và năm 2021 là 1,6 tỷ USD.