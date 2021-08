Sự nghiệp lẫy lừng, đời tư "ồn ào", tang lễ vắng vẻ của sao "Phong Vân"

Dân trí Sonny Chiba là ngôi sao hành động hàng đầu châu Á và cũng là cái tên đình đám với giới làm phim phương Tây. Vai diễn Hùng Bá của ông trong "Phong Vân" đã trở thành huyền thoại.

Tối 19/8, truyền thông đưa tin Sonny Chiba qua đời ở tuổi 82, sau thời gian dài chống chọi với Covid-19, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Shinichi Chiba, hay thường gọi là Sonny Chiba, là ngôi sao võ thuật huyền thoại của Nhật Bản và từng góp mặt trong các tác phẩm của Hollywood.

Ngôi sao võ thuật huyền thoại của Nhật Bản và châu Á

Sonny Chiba từng là sinh viên Đại học Khoa học Thể thao Nippon và là thành viên dự bị cho đội tuyển Olympic Nhật Bản vào cuối thập niên 1950. Sau 2 năm theo học đại học, chấn thương lưng nghiêm trọng đã buộc Sonny Chiba từ bỏ sự nghiệp thể thao.

Chiba quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng mới của một hãng phim và giành chiến thắng, chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Với lợi thế là hiểu biết và từng học võ, ông phát triển sự nghiệp diễn viên võ thuật, chuyên những vai hành động.

Sonny Chiba là một ngôi sao có nhiều ảnh hưởng với điện ảnh Nhật Bản.

Trong số những vai diễn đầu đời, vai diễn giúp Sonny Chiba tiếp cận khán giả chính là chàng trai giỏi võ trong Neptune Man (1961).

Và tới năm 1974 khi tham gia bộ phim The Street Fighter, ông trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản và được tôn vinh là ngôi sao hành động số một ở Nhật Bản. The Street Fighter cũng gây tiếng vang khi được công chiếu tại Mỹ và giúp ông bước chân vào Hollywood.

Những tác phẩm nổi danh của ông có thể kể tới Shogun's Samurai (1978), The Fall of Ako Castle (1978), G.I. Samurai (1979), Samurai tái sinh (1981), Kill Bill. Trong cả 2 phần siêu phẩm Kill Bill, nhân vật Hattori Hanzo của Sonny Chiba đều đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Năm 2006, ông được mời tham gia The Fast & The Furious: Tokyo Drift khi đã ngoài tứ tuần.

Sonny Chiba xuất thân là một võ sư nên ông tận dụng được những hiểu biết của mình vào nghiệp diễn.

Từ năm 1970, ông lập trường đào tạo võ thuật có tên AC (Japan Action Club) với mong muốn huấn luyện những diễn viên võ thuật.

Với khán giả Việt Nam, Sonny Chiba nổi tiếng với nhân vật phản diện Hùng Bá trong phim điện ảnh Phong Vân: Hùng bá thiên hạ. Năm 1998, Chiba được mời tham gia Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, đóng cùng Trịnh Y Kiện và Quách Phú Thành. Thời điểm nhận đóng vai Hùng Bá, Sonny Chiba đã 59 tuổi nhưng vẫn tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động trong phim.

Tạo hình và diễn xuất của Chiba trong phim đã làm nên thành công cho nhân vật phản diện. Những cảnh chiến đấu tay đôi giữa Hùng Bá với Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cũng là những thước phim đẹp nhất trong Phong Vân. Vai diễn này giúp nam diễn viên Nhật Bản được đề cử giải Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 18.

Sonny Chiba nổi tiếng với vai diễn phản diện Hùng Bá trong "Phong Vân: Hùng bá thiên hạ".

Sonny Chiba thể hiện nhân vật Hùng Bá trong cả phiên bản điện ảnh và truyền hình.

Trên màn ảnh, Sonny Chiba đã hai lần đảm nhận vai ác nhân Hùng Bá. 4 năm sau Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, ông tiếp tục được mời đảm nhiệm vai này trong phiên bản truyền hình Phong Vân, hợp tác với hai ngôi sao là Triệu Văn Trác, Hà Nhuận Đông, Tưởng Cần Cần.

Trong phim, ông vẫn tự mình thực hiện những cảnh quay võ thuật, thể hiện được khí chất của nhân vật và trở thành người thể hiện vai phản diện Hùng Bá thành công nhất trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ.

Trước khi mất vì Covid-19, Sonny Chiba chỉ tham gia một số chương trình với tư cách khách mời. Vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của Sonny Chiba là trong phim điện ảnh Bond of Justice: Kizuna, kết thúc sự nghiệp điện ảnh rực rỡ kéo dài gần 60 năm.

Sonny Chiba tham gia phim truyền hình Phong Vân cùng Triệu Văn Trác và Hà Nhuận Đông.

Hai cuộc hôn nhân đứt gánh và bê bối tình cảm lúc cuối đời

Sonny Chiba là một tên tuổi lớn của điện ảnh Nhật Bản nhưng ông cũng là người đàn ông đào hoa nhất nhì làng giải trí xứ phù tang. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba người con.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với nữ diễn viên Nogiwa Yoko, kéo dài từ năm 1973 đến năm 1994. Cặp đôi có một cô con gái chung và cô cũng theo nghề diễn xuất của cha.

Sonny Chiba và người vợ đầu tiên - Nogiwa Yoko.

Năm 1996, Sonny Chiba tái hôn với người vợ thứ hai, Tamami Chiba. Họ có với nhau hai cậu con trai. Trong đó, con trai lớn của họ chính là nam diễn viên trẻ Arata Mackenyu. Anh cũng nối nghiệp cha, bước chân vào làng giải trí rất sớm và hiện được xem là "bảo bối" của điện ảnh Nhật Bản. Arata Mackenyu cũng chính là nam nghệ sĩ vướng bê bối có con từ năm 14 tuổi của làng giải trí Nhật Bản.

Con trai thứ hai của Chiba và người vợ thứ hai là Gordon (sinh năm 1998) và cũng đang theo đuổi nghiệp diễn giống anh và cha ruột. Sonny Chiba và Tamami Chiba tuyên bố ly hôn sau 9 năm chung sống và vào năm 2015 khi nam diễn viên nổi tiếng đã 76 tuổi.

Sonny Chiba và người vợ thứ hai - Tamami Chiba có hai người con trai chung trước khi ly hôn vào năm 2015.

Ngay sau khi xác nhận ly hôn với người vợ thứ hai, Sonny Chiba đã bị bắt gặp thân thiết với một nữ sinh viên đại học kém ông 54 tuổi. Mối tình ông - cháu của cặp đôi đã phải đối mặt với nhiều lời dị nghị khi có tin đồn, cô sinh viên này chính là nguyên nhân khiến ngôi sao kỳ cựu quyết tâm ly hôn ở tuổi 76.

Trước những lời chỉ trích, cười chê của dư luận, Sonny Chiba phủ nhận việc ông phản bội vợ, theo đuổi tình trẻ. Sau vụ việc, ông sống kín tiếng và dần rút lui khỏi làng giải trí.

Tang lễ được tổ chức đơn giản, khép kín vì dịch bệnh

Ngày 21/8, Juri Manase - con gái lớn của cố nghệ sĩ Chiba Shinichi thừa nhận với truyền thông rằng, cả gia đình sốc trước sự ra đi đột ngột của huyền thoại điện ảnh.

Juri Manase - con gái lớn của Sonny Chiba cũng là một diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản.

Trước ngày Sonny Chiba mất, cô nhận được thông báo từ bệnh viện cho rằng, sức khỏe của cha cô có tiến triển tốt. Do vậy, khi hay tin ngôi sao kỳ cựu qua đời, cả gia đình đều choáng váng.

Khi hay tin cha mất, Jurin và em trai cùng cha khác mẹ - Gordon Maeda đã đến bệnh viện để nhìn mặt cha lần cuối nhưng không được nhân viên y tế cho phép. Cậu con trai Arata Mackenyu của Sonny Chiba không thể dự tang lễ của cha vì đang bận đóng phim ở nước ngoài.

Thi hài của ngôi sao nổi tiếng đã được hỏa táng vào ngày 20/8 và tang lễ diễn ra kín đáo, chỉ có người thân đưa tiễn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Con gái lớn của Sonny Chiba tiết lộ, tro cốt của cố nghệ sĩ sẽ được thờ cúng trong căn hộ ở tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Cả ba người con của Sonny Chiba đều theo đuổi nghiệp diễn giống như cha ruột.

Mi Vân

Theo Sohu/QQ/The New York Times