Huyền thoại võ thuật Sonny Chiba qua đời vì Covid-19

Dân trí Nam diễn viên võ thuật huyền thoại của Nhật Bản - ông Sonny Chiba (82 tuổi) vừa qua đời vì những biến chứng sau khi mắc Covid-19.

Nam diễn viên võ thuật huyền thoại của Nhật Bản - ông Sonny Chiba (82 tuổi) vừa qua đời vì những biến chứng sau khi mắc Covid-19.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ông Sonny Chiba được công chúng thế giới biết tới qua vai diễn trong phim "Kill Bill" của đạo diễn Quentin Tarantino. Ông Chiba đã qua đời trong ngày thứ 5 vừa qua tại một bệnh viện ở gần Tokyo, đây là nơi ông đã được điều trị vì mắc Covid-19 kể từ ngày 8/8. Trước đó, ông Chiba chưa tiêm vắc xin.

Ông Sonny Chiba đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 1960 với nhiều vai diễn trong các phim truyền hình và điện ảnh của Nhật Bản, thể loại phim mà ông theo đuổi là phim võ thuật. Ước tính ông đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim, nổi bật nhất có thể kể tới các phim như "The Street Fighter", "Bullet train", "Champion of Death"...

Tại Nhật Bản, ông là một diễn viên ngôi sao và luôn tự mình thực hiện các cảnh phim nguy hiểm. Tên thật của nam diễn viên là Sadaho Maeda, ông sinh năm 1939 ở Fukuoka, Nhật Bản.

Thời trẻ, ông Chiba từng là một vận động viên thể dục dụng cụ triển vọng trước khi chuyển sang luyện tập karate và giành được đai đen hồi năm 1965. Sau này, ông còn giành được đai đen khi theo đuổi bộ môn judo và kendo. Ông Chiba luyện tập nhiều môn võ và dần theo đuổi sự nghiệp của một diễn viên võ thuật.

Ông Chiba vào vai Hattori Hanzo trong "Kill Bill: Volume 1".

Thập niên 1980, ông được biết tới với các phim như "Virus", "Samurai Reincarnation" và "Legend of the Eight Samurai"... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, ông cũng làm đạo diễn võ thuật cho một số bộ phim của Nhật.

Công chúng quốc tế biết đến ông qua vai diễn trong phim "Kill Bill: Volume 1" (2003) của đạo diễn Quentin Tarantino. Sau này, ông Chiba còn xuất hiện trong phim "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006). Ông Chiba có 3 người con, hiện đều là diễn viên.

Trailer phim "The Street Fighter" (1974)

Bích Ngọc

Theo The Guardian