Sự kiện giới thiệu công nghệ mùa đông của Uniqlo thu hút giới trẻ Hà Nội

Những đợt không khí lạnh đầu tiên đã mang mùa đông đến Hà Nội, giới trẻ Thủ đô đã kịp diện trang phục giữ ấm để ra đường cảm nhận gió lạnh đầu mùa. Dạo một vòng trên phố có thể thấy đủ bản phối ấm áp với áo len, áo khoác ngoài đủ kiểu dáng, màu sắc, nhiều người đang háo hức đón đông sang.

Không gian trải nghiệm công nghệ Nhật Bản tại Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi (Ảnh: Uniqlo).

Vừa lúc gió đầu mùa ghé đến, Uniqlo cũng kịp thời mang đến không gian trải nghiệm công nghệ Nhật Bản tại Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi.

Với những tín đồ mặc đẹp, đây là dịp để chiêm ngưỡng sản phẩm mùa lạnh của Uniqlo mà điểm nhấn chính là áo giữ nhiệt Heattech và áo khoác chần bông Pufftech - nay đã được bổ sung những kiểu dáng, màu sắc thời thượng và bắt mắt.

Bước vào không gian sự kiện, khu vực giới thiệu dòng trang phục Pufftech thu hút với dàn áo khoác chần bông nhẹ, ấm áp (Ảnh: Uniqlo).

Được giới thiệu với khách hàng Việt Nam từ năm 2024, Pufftech trở thành chiếc áo khoác được nhiều người dùng lựa chọn để diện trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Năm nay, Uniqlo tiếp tục trình làng những kiểu dáng mới như dáng gile năng động, trẻ trung, cùng bảng màu đa sắc xua tan cái lạnh mùa đông.

Khách hàng trực tiếp cảm nhận cuộn bông tròn được làm từ sợi Pufftech siêu mảnh (Ảnh: Uniqlo).

Tại đây, khách hàng cũng được trực tiếp chạm vào những cuộn bông tròn được làm từ sợi Pufftech có kích thước chỉ bằng 1/5 sợi tóc người, có kết cấu xoắn 3D rỗng ruột giúp tích trữ được lượng không khí tối đa bên trong mỗi sợi.

Những cuộn bông Pufftech mềm mại này chính là bí quyết tạo nên dàn áo khoác chần bông ấm mà nhẹ của Uniqlo.

Các nhà sáng tạo nội dung hào hứng thử sản phẩm mới của Uniqlo (Ảnh: Uniqlo).

Cặp bạn thân Ninh Tito - Nguyễn Lê Thu Thuỷ diện thử chiếc áo gile chần bông Pufftech. Cùng xuất hiện tại sự kiện, nhà sáng tạo nội dung Thu Trang chọn ngay 2 gam màu nổi bật sắc cam cà chua tôn làn da trắng cùng sắc vàng mustard ấm áp hợp thời tiết ngày đông.

Duy Thẩm trải nghiệm trải nghiệm dòng sản phẩm Heattech (Ảnh: Uniqlo).

Với một người đam mê chia sẻ về công nghệ như Duy Thẩm, một điểm nhấn không thể bỏ qua của sự kiện hẳn là khu vực trải nghiệm Heattech - dòng sản phẩm giữ ấm biểu tượng 22 năm tuổi của Uniqlo.

Heattech đã chứng minh khả năng giữ ấm chỉ với một lớp vải mỏng và trở thành chiếc áo yêu thích của hàng trăm triệu người trên thế giới. Áo giữ nhiệt Heattech của Uniqlo còn sở hữu tới 3 cấp độ để người mặc có thể lựa chọn phù hợp dựa theo nền nhiệt.

Khách tham quan có thể trực tiếp chạm, cảm nhận sự ấm áp của Heattech thông qua các hoạt động tương tác công nghệ (Ảnh: Uniqlo).

Tại bàn camera Heattech, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm thời gian nhiệt lượng được lưu lại trên bề mặt vải Heattech và so sánh với vải cotton thông thường.

Năm nay, thương hiệu cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp của Heattech với chất liệu pha Cashmere cao cấp, mềm mại và thời trang hơn (Ảnh: Uniqlo).

Bynellie cũng thử diện một vài kiểu phối layering với sự tư vấn của chuyên gia phong cách tại sự kiện. Với những sản phẩm mỏng nhẹ của Uniqlo, những bộ đồ không hề nặng nề, mà lại rất linh hoạt, thoải mái (Ảnh: Uniqlo).

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm thú vị tại sự kiện Uniqlo (Ảnh: Uniqlo).

Hoạt động trải nghiệm cuối cùng mà Uniqlo mang đến tại sự kiện thật biết cách khiến khách hàng thích thú. Sau khi lựa chọn trang phục ưng ý, khách tham quan sự kiện Uniqlo có thể lưu lại những khoảnh khắc tại khu chụp hình được thiết kế mô phỏng những điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Với những hoạt động trải nghiệm công nghệ thú vị cùng sản phẩm đa dạng, bắt mắt, đây là trải nghiệm thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình tại Thủ đô trong dịp cuối tuần vừa qua.

Độc giả quan tâm có thể khám phá và bổ sung cho tủ đồ mùa đông với những món đồ giữ ấm thời trang, giàu tính năng từ Uniqlo tại: https://www.uniqlo.com/