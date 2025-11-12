S.T Sơn Thạch kể sự cố nhập viện trước đám cưới Á hậu Quỳnh Châu

Bầu trời này có em là single đầu tiên của S.T Sơn Thạch sau chặng đường Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã quyết định dành tặng bản hit mới cho Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong ngày cưới (26/10) thay cho lời chúc phúc.

Thế nhưng, hai ngày trước khi diễn ra lễ cưới của Quỳnh Châu, S.T Sơn Thạch phải nhập viện. Dù vậy, vào đúng ngày trọng đại của cô em gái, nam ca sĩ đã xin bác sĩ được xuất viện 3 tiếng để được “trao tận tay” món quà cưới cho vợ chồng Quỳnh Châu - Ngọc Phát.

“Tôi làm tất cả điều này vì rất trân quý hai em. Tôi ngưỡng mộ sự nỗ lực của cả hai trong công việc lẫn tình yêu. Tôi hy vọng ca khúc sẽ là một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho Châu và Phát. Với tôi, Châu là một cô gái xinh đẹp, sống tình cảm còn Phát rất hiền lành, dễ thương lại nỗ lực trong công việc”, S.T Sơn Thạch nói.

S.T Sơn Thạch hát tặng Á hậu Quỳnh Châu tại đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

S.T Sơn Thạch cho biết đây không phải lần đầu tiên anh hát những ca khúc về tình yêu, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh có sự quan sát, tìm hiểu và trải nghiệm để thể hiện mượt mà và tình cảm hơn so với trước đây.

Jun Phạm, Isaac, Bùi Công Nam, BB Trần, Kay Trần… cũng dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ. "Bản ballad rất hay, nhẹ nhàng, giai điệu dễ nghe", Jun Phạm chia sẻ.

Còn với Isaac, anh cảm thấy S.T đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện giọng hát, tạo nên sự khác biệt so với trước đây: "Rất tình cảm, Isaac còn không nhận ra đây là giọng của S.T".

Bùi Công Nam cho biết, với anh, đây là ca khúc mà S.T hát hay nhất trong tất cả sản phẩm âm nhạc từng ra mắt.

S.T Sơn Thạch sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mới đây, S.T Sơn Thạch phát hành MV cho ca khúc này, trong đó lồng ghép những hình ảnh tại lễ cưới của Chế Nguyễn Quỳnh Châu như một cách lưu lại những kỷ niệm đẹp vào ngày hạnh phúc của người em thân thiết.

Trước đó, S.T Sơn Thạch đã dời ngày ra mắt sản phẩm này vì tình hình mưa bão, lũ lụt ở miền Trung. Nam ca sĩ hy vọng đây không chỉ là một bài hát về tình yêu, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực gửi đến mọi người.