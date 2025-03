SOOBIN tình tứ với Hoa hậu Thanh Thủy trong MV mới

Tối 14/3, ca sĩ SOOBIN trở lại đường đua âm nhạc với MV Dancing in the dark. Đây là ca khúc thuộc album Bật nó lên, thuộc thể loại R&B, kể câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng.

Trong MV, SOOBIN đóng vai một chàng trai tìm thấy tia sáng hy vọng sau khi trải qua những vụn vỡ trong tình yêu. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy trong vai nữ chính của video trở thành tâm điểm bàn luận từ đông đảo khán giả.

SOOBIN và Thanh Thủy đóng cảnh tình tứ trong MV "Dancing in the dark" (Ảnh: Chụp màn hình).

SOOBIN cho biết anh và Thanh Thủy có 2 ngày tập luyện trước khi ghi hình. Dù thời gian ít ỏi, nam ca sĩ cùng bạn diễn vẫn tập trung hết mình để có những cảnh quay chất lượng.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, MV nhận được hơn 200.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận. Người hâm mộ thích thú khi Dancing in the dark là video âm nhạc hiếm hoi SOOBIN thực hiện khiêu vũ tình tứ cùng bạn diễn nữ.

Những khoảnh khắc giọng ca gốc Hà Nội tương tác "tình bể bình" cùng Thanh Thủy gây sốt mạng xã hội. Khán giả nhận xét hai ngôi sao kết hợp ăn ý, ngoại hình xứng đôi.

Nhiều fan ủng hộ SOOBIN - Thanh Thủy hẹn hò ở ngoài đời, trong khi đó cũng có ý kiến nói họ chỉ hợp tác để quảng bá sản phẩm.

Những cảnh quay của SOOBIN và Thanh Thủy gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về Dancing in the dark, SOOBIN nói anh viết ca khúc từ năm 2018 nhưng vì một số lý do nên "cất tủ" nhiều năm. Sau khi album Bật nó lên phát hành hồi tháng 6/2024, ca khúc Dancing in the dark nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Nam ca sĩ thực hiện MV như một món quà tri ân người hâm mộ. Ở cuối MV, SOOBIN khéo léo lồng ghép những khoảnh khắc kỷ niệm cùng fan, bày tỏ sự biết ơn vì khán giả luôn yêu thương và ủng hộ anh.