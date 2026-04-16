SOOBIN lập “hat-trick” giải Cống hiến, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm

Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 với chủ đề Vì một Việt Nam rạng rỡ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và nhân vật nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Đây là mùa giải thứ 20 được tổ chức, tiếp tục vinh danh các nghệ sĩ và sản phẩm có đóng góp nổi bật trong năm qua.

So với các mùa trước, cơ chế bình chọn của giải năm nay tiếp tục duy trì sự kết hợp giữa báo giới, hội đồng chuyên môn và ý kiến công chúng. Từ năm 2023, việc mở rộng kênh bình chọn rộng rãi, công khai trên nền tảng số được xem là một bước điều chỉnh nhằm tiệm cận hơn với thị hiếu khán giả.

SOOBIN "ẵm" trọn 3 giải thưởng Cống hiến dành cho Music Video của năm, Chương trình của năm và Nam ca sĩ của năm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại lễ trao giải lần này, SOOBIN trở thành tâm điểm khi lập “hat-trick” (giành cùng lúc 3 giải thưởng), gồm: Music Video của năm với Mục hạ vô nhân (kết hợp cùng Binz và NSND Huỳnh Tú), Chương trình của năm với SOOBIN live concert: All-rounder, và Nam ca sĩ của năm.

Ở hạng mục Music Video của năm, SOOBIN đã vượt qua các đề cử Bắc Bling của Hòa Minzy; Dù cho tận thế (vẫn yêu em) của ERIK; Giữ anh cho ngày hôm qua của Hoàng Dũng kết hợp Rhymastic...

Tại hạng mục Chương trình của năm, SOOBIN chiến thắng các đề cử: 30 năm Bức Tường, Chị đẹp concert, Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, Skynote - The Reflection - Quốc Thiên.

Hạng mục Nam ca sĩ của năm, ngoài SOOBIN, chương trình còn có các đề cử: Tùng Dương, Hoàng Dũng, Đức Phúc, Phan Mạnh Quỳnh…

Kết quả này đánh dấu một năm hoạt động nổi bật của nam ca sĩ trên nhiều phương diện, từ phát hành sản phẩm đến tổ chức biểu diễn.

SOOBIN khẳng định sẽ luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ tại lễ trao giải, SOOBIN tiết lộ rằng anh cảm nhận áp lực sau mỗi lần được vinh danh, đồng thời luôn đặt ra yêu cầu cao hơn cho các dự án tiếp theo. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, ê-kíp và người hâm mộ vì đã đồng hành trong suốt chặng đường hoạt động.

"Nhìn lại năm qua với rất nhiều hoạt động từ ra bài hát, làm concert đến các dự án cá nhân, SOOBIN mong rằng những năm tiếp theo mình vẫn giữ được phong độ này. Chưa bao giờ tôi muốn dừng chân trên con đường nghệ thuật. Ngày nào còn có thể hát, có thể nhảy, có thể sáng tác, tôi vẫn muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc Việt Nam", nam ca sĩ nói.

Hòa Minzy phấn khích khi nhận giải Nữ ca sĩ của năm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh những giải thưởng của SOOBIN, các hạng mục quan trọng khác của giải Cống hiến 2026 cũng lần lượt được công bố. Hòa Minzy được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, trong khi danh hiệu Nhạc sĩ của năm thuộc về Nguyễn Văn Chung.

Ở các hạng mục sản phẩm, ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm; album Phao cứu sinh của Hương Tràm được trao giải Album của năm.

Hương Tràm được trao giải Album của năm với "Phao cứu sinh" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đồng thời, giải Nhà sản xuất của năm thuộc về DTAP; Nghệ sĩ mới của năm gọi tên CONGB. Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, live tour Bùi Công Nam -The Story của Bùi Công Nam được vinh danh. Ngoài ra, concert Tổ quốc trong tim nhận Kỷ niệm chương Cống hiến.