SOOBIN lập “hat-trick” giải Cống hiến, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm
(Dân trí) - Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 ghi nhận dấu ấn nổi bật của SOOBIN khi anh "ẵm" trọn 3 giải thưởng, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm.
Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 với chủ đề Vì một Việt Nam rạng rỡ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và nhân vật nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Đây là mùa giải thứ 20 được tổ chức, tiếp tục vinh danh các nghệ sĩ và sản phẩm có đóng góp nổi bật trong năm qua.
So với các mùa trước, cơ chế bình chọn của giải năm nay tiếp tục duy trì sự kết hợp giữa báo giới, hội đồng chuyên môn và ý kiến công chúng. Từ năm 2023, việc mở rộng kênh bình chọn rộng rãi, công khai trên nền tảng số được xem là một bước điều chỉnh nhằm tiệm cận hơn với thị hiếu khán giả.
Tại lễ trao giải lần này, SOOBIN trở thành tâm điểm khi lập “hat-trick” (giành cùng lúc 3 giải thưởng), gồm: Music Video của năm với Mục hạ vô nhân (kết hợp cùng Binz và NSND Huỳnh Tú), Chương trình của năm với SOOBIN live concert: All-rounder, và Nam ca sĩ của năm.
Ở hạng mục Music Video của năm, SOOBIN đã vượt qua các đề cử Bắc Bling của Hòa Minzy; Dù cho tận thế (vẫn yêu em) của ERIK; Giữ anh cho ngày hôm qua của Hoàng Dũng kết hợp Rhymastic...
Tại hạng mục Chương trình của năm, SOOBIN chiến thắng các đề cử: 30 năm Bức Tường, Chị đẹp concert, Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, Skynote - The Reflection - Quốc Thiên.
Hạng mục Nam ca sĩ của năm, ngoài SOOBIN, chương trình còn có các đề cử: Tùng Dương, Hoàng Dũng, Đức Phúc, Phan Mạnh Quỳnh…
Kết quả này đánh dấu một năm hoạt động nổi bật của nam ca sĩ trên nhiều phương diện, từ phát hành sản phẩm đến tổ chức biểu diễn.
Chia sẻ tại lễ trao giải, SOOBIN tiết lộ rằng anh cảm nhận áp lực sau mỗi lần được vinh danh, đồng thời luôn đặt ra yêu cầu cao hơn cho các dự án tiếp theo. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, ê-kíp và người hâm mộ vì đã đồng hành trong suốt chặng đường hoạt động.
"Nhìn lại năm qua với rất nhiều hoạt động từ ra bài hát, làm concert đến các dự án cá nhân, SOOBIN mong rằng những năm tiếp theo mình vẫn giữ được phong độ này. Chưa bao giờ tôi muốn dừng chân trên con đường nghệ thuật. Ngày nào còn có thể hát, có thể nhảy, có thể sáng tác, tôi vẫn muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc Việt Nam", nam ca sĩ nói.
Bên cạnh những giải thưởng của SOOBIN, các hạng mục quan trọng khác của giải Cống hiến 2026 cũng lần lượt được công bố. Hòa Minzy được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, trong khi danh hiệu Nhạc sĩ của năm thuộc về Nguyễn Văn Chung.
Ở các hạng mục sản phẩm, ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm; album Phao cứu sinh của Hương Tràm được trao giải Album của năm.
Đồng thời, giải Nhà sản xuất của năm thuộc về DTAP; Nghệ sĩ mới của năm gọi tên CONGB. Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, live tour Bùi Công Nam -The Story của Bùi Công Nam được vinh danh. Ngoài ra, concert Tổ quốc trong tim nhận Kỷ niệm chương Cống hiến.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, giải thưởng năm nay tiếp tục trao các hạng mục dành cho thể thao. Ở hạng mục Chiến tích thể thao, Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam được vinh danh sau một năm thi đấu với nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó có huy chương vàng SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á.
Trong khi đó, danh hiệu Gương mặt thể thao của năm thuộc về xạ thủ Trịnh Thu Vinh, với loạt thành tích tại SEA Games 33 và các giải đấu châu lục. Ở hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được xướng tên, ghi nhận một năm thi đấu nổi bật cùng các danh hiệu tập thể và cá nhân.