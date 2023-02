Rộ tin Song Joong Ki và vợ ngoại quốc làm đám cưới vào tháng 3

Ngày 30/1, Song Joong Ki bất ngờ đăng tải tâm thư gửi người hâm mộ, thừa nhận đã làm thủ tục đăng ký kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Ngoài những lời lẽ ngọt ngào dành cho người bạn đời, nam diễn viên còn thừa nhận, vợ anh đang mang thai.

Có thông tin cho rằng, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, đáp lại thông tin này, công ty quản lý của tài tử Song Joong Ki cho biết: "Đám cưới đang được lên kế hoạch nhưng sẽ không diễn ra trong tháng 3. Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào được ấn định".

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders dính tin đồn làm đám cưới vào tháng 3 tới (Ảnh: Nate).

Công ty quản lý High Zium Studio cũng đưa ra thông báo: "Cả hai đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ nhưng vẫn chưa có ngày cụ thể. Họ sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, qua lại giữa Hàn Quốc và Anh".

Theo Nate, cựu nữ diễn viên Katy Louise Saunders đang mang thai khoảng 3 tháng và dự sinh vào tháng 8 tới. Trước thông tin này, đại diện công ty High Zium Studio cho hay: "Về việc sinh em bé, rất khó để xác nhận vì đó là chuyện riêng tư của nghệ sĩ".

Song Joong Ki và bà xã người Anh nên duyên trong thời điểm anh đóng Vincenzo (năm 2021). Khi đó, Katy Louise Saunders là gia sư dạy tiếng Italy cho nam diễn viên. Họ bí mật đi lại khoảng một năm trước khi quyết định công khai mối quan hệ.

Katy Louise Saunders từng dính tin đồn hò hẹn với khoảng 3 người đàn ông trước khi kết hôn với Song Joong Ki (Ảnh: Sina).

Cựu diễn viên sinh năm 1984 đến Hàn Quốc từ mùa xuân năm ngoái để sống cùng nam diễn viên tại biệt thự ở khu Hannam (Hàn Quốc). Đến nay, Song Joong Ki cùng Katy và bố mẹ cô đã chuyển đến biệt thự giá 20 tỷ won (380 tỷ đồng) ở khu Itaewon (Hàn Quốc) của tài tử 38 tuổi.

Hiện, thông tin về vợ sắp cưới của Song Joong Ki đang chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn. Katy Louise Saunders gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, cổ điển. Cô từng đóng các bộ phim như The lizzie mc guire movie (2003), The borgia (2006), Third person (2013)… Hiện, người đẹp đã từ bỏ công việc diễn viên để làm giáo viên dạy ngoại ngữ.

Katy Louise Saunders mang hai dòng máu Anh và Colombia nhưng cô chuyển tới Italy sống, làm việc. Cô từng tốt nghiệp trường Đại học Bocconi danh tiếng, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Katy và Song Joong Ki rất xứng đôi và họ không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn có trình độ học vấn đáng nể.

Katy Louise Saunders sở hữu ngoại hình quyến rũ và kinh nghiệm làm người mẫu thời trang (Ảnh: Sina).

Katy Louise Saunders dính nghi vấn từng mang bầu và có con riêng vào năm 2013 (Ảnh: Osen).

Khi còn hoạt động trong làng giải trí, Katy vướng lùm xùm hẹn hò với những gương mặt có tên tuổi. Cô được cho là bạn gái của Riccardo Scamarcio, con trai CEO tập đoàn Pirelli - Giovanni Tronchetti Provera. Ngoài ra, Katy còn vướng nghi vấn hẹn hò vũ công nổi tiếng người Italy - Stefano De Martino và là nguyên nhân khiến anh chia tay vợ cũ. Trước thông tin này, Katy phủ nhận và giải thích, hai người chỉ là bạn bè.

Theo tờ Osen, Katy dính tin đồn từng mang bầu và sinh con từ 10 năm trước. Song, thông tin này không được những người trong cuộc lên tiếng bình luận. Theo Sports Kyunghyang, tài sản ròng của Katy khoảng 1,8 tỷ won (gần 35 tỷ đồng). Được biết, đây là tài sản cô tích lũy trong gần 16 năm hoạt động trong làng giải trí.

Phản ứng của cha mẹ Song Joong Ki với cô con dâu mới cũng khiến fan tò mò. Tờ Chosun đưa tin, ông Song Yong Gak - bố Song Joong Ki nhận được câu hỏi từ truyền thông về việc con trai tái hôn với người ngoại quốc nhưng ông từ chối trả lời. Mẹ của tài tử xứ Hàn nói: "Tôi không có gì để bình luận".