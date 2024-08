Song Hye Kyo hé lộ người bạn thân đặc biệt, nói về hạnh phúc hiện tại

Thời gian qua, tình bạn của Song Hye Kyo và Suzy khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó, hai ngôi sao nổi tiếng hầu như không tương tác trên mạng xã hội, không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Mối quan hệ đặc biệt của họ được người hâm mộ biết tới khi Song Hye Kyo đăng tải bức ảnh mặt "mộc" của cô và "đàn em". Loạt ảnh riêng tư thu hút hơn 2,6 triệu lượt "thả tim" và nhận nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Song Hye Kyo và Suzy là đôi bạn thân mới của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn thuộc thế hệ 8X. Suzy xuất thân là ca sĩ và đang dần khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Cô cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ kim chi thế hệ 9X.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle Hàn Quốc, Song Hye Kyo vui vẻ khi nhắc đến đàn em: "Gần đây, tôi trở nên thân thiết với Suzy. Sau khi sự kiện in dấu tay người chiến thắng giải Rồng Xanh, hai chúng tôi cùng về nhà tôi và dành thời gian bên nhau. Sau đó, chúng tôi tiếp tục gặp gỡ, trò chuyện trong các sự kiện".

Được biết, Song Hye Kyo và Suzy quen biết nhau khi cùng tham gia phim Everything Will Come True, dự kiến lên sóng trong năm nay. Trong phim, Suzy đảm nhận vai nữ chính còn Song Hye Kyo hứa hẹn có sự xuất hiện đặc biệt. Bộ phim khiến hai mỹ nhân xứ Hàn kết nối và trở nên thân thiết.

Sau khi ly hôn tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo tập trung cho sự nghiệp, làm mới bản thân và đầu tư vào các mối quan hệ bạn bè. Ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn từng dính tin đồn tình cảm với một số đồng nghiệp khác giới, nhưng cô không lên tiếng bình luận.

Song Hye Kyo và Suzy đều là mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: News1).

Suzy từng tới chơi nhà của Song Hye Kyo và khung hình chụp chung của hai ngôi sao hút hơn 2,6 triệu lượt "thích" từ người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo cho biết, thời gian quý giá nhất trong cuộc sống của cô lúc này là chơi cùng chú cún cưng Ruby, hỏi thăm và chuyện trò với mẹ, gặp gỡ những người bạn thân thiết. "Tôi luôn trân trọng những phút giây và hạnh phúc mình đang có", cô nói.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Elle Hàn Quốc, mỹ nhân 43 tuổi tâm sự: "Tôi vừa mới kết thúc quay phim không lâu. Gần đây, tôi dành thời gian nghỉ ngơi và có những khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè.

Khi bắt đầu một dự án mới, tôi thường không có thời gian rảnh và ít có cơ hội gặp bạn bè. Hiện tại, tôi không cần phải lo lắng nhiều về công việc nên tôi đang tận hưởng thời gian riêng tư một cách hạnh phúc".

Khi được hỏi về những việc bản thân thường làm gần đây, cô nói: "Tôi thích dành thời gian cho riêng mình. Khi ở một mình, tôi xem phim, nghe nhạc, lau dọn nhà cửa, chăm sóc chó và đi dạo, tận hưởng thời gian của riêng mình. Khi tôi ở cùng bạn bè, tôi hoàn toàn tập trung vào họ và thời gian trôi qua một cách vui vẻ".

"Tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian tốt nhất, không có gì cần phải lo lắng", mỹ nhân Ngôi nhà hạnh phúc cười nói khi được hỏi về cảm nhận cuộc sống hiện tại.

Song Hye Kyo thổ lộ, cô hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Elle).

Ở tuổi tứ tuần, Song Hye Kyo được khen ngợi ngày càng trẻ đẹp, thời trang và quyến rũ. Trước những lời khen về ngoại hình, Song Hye Kyo trả lời: "Khi không làm việc và ở nhà thì tôi hầu như không trang điểm, tôi cảm thấy rất thoải mái và ít khi nhìn vào gương.

Nhưng khi tôi tham dự sự kiện nước ngoài hoặc chụp hình quảng cáo, họ luôn làm mới phong cách và trang điểm cho tôi, và có những lúc tôi nhìn vào gương và nghĩ: "Ồ, mình cũng đẹp đấy"".

Khi được hỏi về lời nhắn nhủ dành cho bản thân 20 năm tới, cô nói: "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu tôi vẫn làm việc, có thể tôi sẽ nói với bản thân nên nghỉ ngơi một chút".

Song Hye Kyo từng muốn theo đuổi công việc nhà thiết kế thời trang (Ảnh: Elle).

Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí từ năm 20 tuổi và đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á. Các bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên đều gây chú ý và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Trước câu hỏi: "Nếu được chọn một ngành nghề khác, chị sẽ chọn nghề gì?", Song Hye Kyo đáp: "Khi tôi còn nhỏ tôi đã muốn trở thành một nhà thiết kế. Tôi thích trang sức và ước mọi người đều đeo trang sức do tôi tạo ra. Tôi đã có những suy nghĩ như vậy, nhưng bắt đầu một công việc như vậy không dễ dàng. Vì vậy, tôi quyết định chỉ tập trung vào diễn xuất".