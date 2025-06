Sở hữu vé K-Star Spark in Vietam - Presented by VPBank nhờ ưu đãi từ VPBank

Chi tiêu hợp lý, nhận vé ưng ý

Mai Linh là một người hâm mộ BIGBANG lâu năm. Cô là một trong hàng nghìn khán giả không thể mua được vé concert K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank trong hai ngày Pre Sale và Public Sale do tình trạng cháy vé chỉ sau vài giờ mở bán.

Không bỏ cuộc, Mai Linh lựa chọn một hướng đi khác, tham gia chương trình ưu đãi tặng vé dành cho khách hàng của VPBank. Mai Linh chủ động tăng số dư bình quân tuần tài khoản VPBank đạt 300 triệu đồng, để có cơ hội sở hữu tấm vé đến sự kiện âm nhạc đình đám này.

“Tôi đã chờ đợi ngày này 12 năm và đã chuẩn bị mọi thứ từ lightstick, kính, mũ để sẵn sàng tham gia đại nhạc hội”, Mai Linh chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ K-pop bày tỏ niềm vui mừng khi được sở hữu tấm vé 0 đồng concert K-Star Spark - Presented by VPBank.

Không chỉ Mai Linh, Huyền Anh, 23 tuổi, cũng đã hiện thực hóa giấc mơ gặp gỡ thần tượng nhờ chương trình ưu đãi từ VPBank: “Lúc nhận email báo trúng vé CAT 3, tôi đã rất vui mừng. Tôi bất ngờ vì chỉ với vài lần quẹt thẻ VPBank để mua đồ mà tôi trúng vé”.

Theo đó, vị khách hàng này đã sử dụng thẻ VPBank Visa Credit để chi tiêu siêu thị, mua sắm và đi ăn cùng bạn bè. Chỉ cần chi tiêu đúng và đủ thông minh sẽ có cơ hội sở hữu vé concert 0 đồng K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank.

Vẫn còn cơ hội sở hữu vé để gặp gỡ G-Dragon

Đồng hành cùng VPBank trong các quyết định tài chính sẽ giúp các khán giả như Mai Linh và Huyền Anh có cơ hội sở hữu tấm vé K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank thành hiện thực. Đằng sau những tấm vé ấy, là một chiến lược chi tiêu có chủ đích từ quẹt thẻ mua sắm, duy trì số dư tài khoản, mở tiết kiệm đến gửi tiền có kỳ hạn, tất cả đều là lựa chọn mang tính đầu tư trải nghiệm.

Huyền Anh, Mai Linh là một trong gần 3.000 khách hàng may mắn đầu tiên được VPBank trao tặng tấm thẻ ưu đãi. Còn rất nhiều cơ hội nhận vé đại nhạc hội từ VPBank dành cho khán giả đam mê K-Pop.

Từ nay đến hết 9/6, khách hàng sử dụng thẻ VPBank Visa (gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế IDC) để chi tiêu hợp lệ trên 10 triệu đồng là có thể sở hữu được vé CAT 3 hoặc CAT 4.

VPBank triển khai chương trình tặng vé cho những khách hàng duy trì số dư tài khoản tăng trưởng đều đặn hàng tuần, gồm cả số dư Super sinh lời. Cụ thể, áp dụng cho những khách hàng hiện hữu (đã mở CIF) trước 22/5: 100 khách hàng tăng trưởng số dư bình quân tuần từ 200 triệu đồng sẽ nhận vé VIP1, 500 khách có số dư bình quân tuần tăng trưởng từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng sẽ nhận được vé CAT3. Đối với những khách hàng mới (mở CIF mới) mới từ ngày 23/5, cơ hội vé CAT 3 về tay sẽ dành cho người duy trì dư bình quân tuần từ 10 triệu đồng.

Với những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm an toàn, hưởng lãi cạnh tranh và muốn có vé tham dự đại nhạc hội, VPBank dành tặng vé mời tương ứng với các mức số dư tiền gửi. Theo đó, khách hàng chỉ cần tăng trưởng số dư tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại quầy hoặc qua kênh online, với thời hạn gửi tối thiểu 6 tháng.

Theo đó, VPBank sẽ tặng vé CAT 2 (2,9 triệu đồng) cho những khách hàng tăng trưởng số dư từ 3 tỷ đồng và vé VIP 1 (5,5 triệu đồng) cho những khách hàng tăng trưởng số dư tiền gửi từ 8 tỷ đồng.

Với các khách hàng nâng hạng hoặc định danh mới, trở thành khách hàng VPBank Diamond, Diamond Elite, ngân hàng dành tặng những hạng vé cao cấp. Ngoài ra, khách hàng đăng ký sinh trắc học, vay thấu chi, vay tín chấp cũng đều có cơ hội nhận vé thông qua các chương trình chuyên biệt.

Với những ưu đãi từ VPBank, cơ hội gặp gỡ G-Dragon, CL, DPR Ian hay TEMPEST và tripleS trở nên dễ dàng hơn. Mỗi giao dịch, mỗi khoản tiết kiệm, là chìa khóa mở ra khoảnh khắc "cháy hết mình" tại sân vận động Mỹ Đình ngày 21/6.