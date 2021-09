Siêu phẩm "Shang-Chi" thống trị phòng vé, lập kỷ lục doanh thu mùa dịch

Dân trí "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel hiện khuynh đảo phòng vé và lập nên kỷ lục mới khi thu về 83,5 triệu USD trong 4 ngày ra mắt. Một con số ấn tượng vào mùa dịch.

Ấn tượng hơn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings còn vượt qua doanh thu mở màn của bom tấn Fast & Furious 9 trước đó. Đây được xem là thành tích ấn tượng trong mùa dịch và vượt qua kỳ vọng thu được 45-50 triệu USD cho một bộ phim Hollywood do người gốc Á đóng chính.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đạt doanh thu 83,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 127,6 triệu USD trên thế giới.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đứng sau Góa phụ đen (80,3 triệu USD) và vượt con số 70 triệu USD của Fast & Furious 9.

Doanh thu mở màn của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng đánh dấu kỷ lục doanh thu dịp lễ Lao động tại Mỹ. Theo truyền thống, đây là dịp khiến phòng vé ế ẩm và kỷ lục doanh thu trước đó thuộc về bộ phim Halloween (2007) với 30,6 triệu USD.

Được biết, không giống như Góa Phụ Đen (Black Widow), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được chiếu độc quyền tại các rạp trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm phát hành.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings có sự góp mặt của ngôi sao trẻ Lưu Tư Mộ.

Bom tấn về siêu anh hùng nữ của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) trước đó đã chọn cách phát hành kết hợp giữa rạp và nền tảng trực tuyến Disney+, khiến doanh thu của phim bị rớt thảm khốc trong tuần thứ hai ra mắt phát hành ở rạp.

Tờ Variety nhận định, việc phát hành độc quyền tại rạp trong 45 ngày sẽ giúp doanh thu của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings khả quan hơn. Tại các thị trường khác như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Mexico, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu về 127,6 triệu USD.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings xoay quanh cuộc chiến giữa một võ sĩ điêu luyện (Lưu Tư Mộ đóng) quyết tâm đấu tranh với người cha độc ác của mình (Lương Triều Vỹ đóng) và tổ chức tội phạm Ten Rings mà ông điều hành để có cuộc sống bình yên ở San Francisco cùng bạn bè. Shang-Chi đã bị chính tổ chức truy đuổi cùng những kẻ thù bí hiểm. Từ đó, nhiều sự kiện bất ngờ đã xảy đến với nhân vật này.

Lương Triều Vỹ cũng góp mặt trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là phần phim thứ 25 trong MCU, kể về Shang-Chi, một người anh hùng châu Á thông thạo võ thuật Trung Hoa và xuất hiện lần đầu trong truyện tranh vào năm 1973.

Nam diễn viên người Canada gốc Hoa - Lưu Tư Mộ, linh hồn của bộ phim chia sẻ: "Đây là bộ phim thật sự sẽ làm thay đổi cả thế giới" trong ngày phim ra mắt khán giả Mỹ.

Đây là bộ phim đầu tiên của Marvel tập trung vào một siêu anh hùng châu Á, quy tụ nhiều gương mặt đình đám như Awkwafina, Dương Tử Quỳnh, Benedict Wong, Trần Pháp Lai...

Mi Vân

Theo Variety