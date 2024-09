Theo tờ Guardian, siêu mẫu 54 tuổi hiện bị cấm làm người nhận ủy thác từ thiện của quỹ Fashion for Relief tại Anh trong vòng 5 năm.

Giống như Naomi, Bianka Hellmich (người đồng ủy thác của quỹ từ thiện Fashion for Relief) bị cấm giữ vai trò ủy thác từ thiện trong 9 năm, một người ủy thác khác là Veronica Chou bị cấm trong 4 năm.

Naomi Campbell đang bị điều tra hoạt động giải ngân quỹ từ thiện (Ảnh: Getty Images).

Một cuộc điều tra của cơ quan giám sát đối với tổ chức từ thiện Fashion for Relief đã phát hiện phần lớn số tiền quyên góp được trong các sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao trong thập kỷ qua đã bị sử dụng sai mục đích.

Hàng chục nghìn USD từ quỹ từ thiện bị cho là được chi cho các kỳ nghỉ xa hoa tại khách sạn, dịch vụ spa, an ninh cá nhân, thuốc lá... Tờ Washington Post tiết lộ, tổ chức Fashion for Relief chi hàng nghìn USD cho hoạt động an ninh và một lần lưu trú tại khách sạn 5 sao của siêu mẫu da màu vào năm 2018.

Ngoài ra, theo cuộc điều tra, người đồng ủy thác Bianka Hellmich cũng nhận được hàng trăm nghìn USD từ tổ chức từ thiện này thông qua các khoản thanh toán trái phép.

Cũng theo báo cáo, tổ chức từ thiện của siêu mẫu đình đám thế giới không được quản lý tài chính hợp lý và đầy đủ. Từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2022, chỉ 8,5% tổng chi tiêu của tổ chức là các khoản tài trợ từ thiện.

Tờ Daily Mail tiết lộ trong vòng 15 tháng, dù gây quỹ 1,6 triệu USD trong một buổi dạ tiệc ở Cannes (Pháp) nhưng tổ chức của Naomi Campbell chỉ quyên góp 5.000 USD.

Naomi Campbell bị cho là chi hàng trăm nghìn USD từ quỹ từ thiện do cô xây dựng vào các hoạt động cá nhân (Ảnh: DM).

"Báo đen" của làng mốt không phải người duy nhất bị chỉ trích vì hoạt động từ thiện, trước đó Tổng biên tập tạp chí Vogue cũng bị chỉ trích tại lễ trao giải Style Awards.

"Người được ủy thác kêu gọi và nắm giữ các quỹ từ thiện phải là người có những quyết định đúng đắn trong việc sử dụng quỹ, tuân thủ những quy định và làm tròn trách nhiệm.

Chúng tôi phát hiện ra rằng, những người được ủy thác nắm giữ quỹ từ thiện này không thực hiện đúng và trọn vẹn nhiệm vụ. Do vậy, chúng tôi quyết định loại họ", Giám đốc điều hành của Ủy ban Từ thiện Anh cho biết.

Ngày 26/9, siêu mẫu 54 tuổi chính thức lên tiếng về vụ việc. Trong nước mắt, "báo đen" thừa nhận rất lo lắng nhưng cô nói thêm: "Tôi không còn quyền kiểm soát quỹ từ thiện của chính mình".

"Báo đen" cho hay, cô không hay biết về việc mình bị tước quyền cho tới khi đọc báo. Khi được hỏi về những khoản chi tiêu cá nhân mà truyền thông đăng tải, cô nói: "Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra về phía chúng tôi dù tôi không còn quyền nắm giữ quỹ từ thiện của chính mình.

Tôi buộc phải đưa quyền kiểm soát cho một luật sư để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra và tại sao lại như thế. Từng đồng tôi kiếm được và gây quỹ đều được dùng cho mục đích từ thiện".

Naomi Campbell nghẹn ngào khi được hỏi về việc bị cấm hoạt động từ thiện (Ảnh: AP).

Tổ chức từ thiện Fashion for Relief được thành lập vào năm 2005 nhằm giúp đỡ những nạn nhân của siêu bão Katrina tại New Orleans (Mỹ). Mục đích của tổ chức là kêu gọi từ thiện, gây quỹ, giới thiệu các hoạt động thời trang trên khắp thế giới.

Trang web chính thức của tổ chức cho biết, họ đã giúp đỡ nhiều người vốn là nạn nhân của các thiên tai và gây được 15 triệu USD cho các mục đích tốt đẹp.

Siêu mẫu da màu từng viết trên trang web của tổ chức: "Nelson Mandela là nguồn cảm hứng để tôi thành lập Fashion For Relief nhằm cải thiện cuộc sống của những người khó khăn bằng cách đoàn kết ngành thời trang như một lực lượng thực hiện điều tốt đẹp.

Chúng tôi cứu trợ cho các nạn nhân gặp thảm họa như trận động đất ở Haiti, cơn bão Katrina, trận động đất ở Nhật Bản và trận sóng thần sau đó".

Việc điều tra sử dụng quỹ từ thiện Fashion For Relief bắt đầu diễn ra từ năm 2021 sau khi tổ chức không lý giải được các khoản chi tài chính. Kết quả, cuộc điều tra về tài chính thu hồi được gần 400.000 USD. Số tiền này sau đó được quyên góp cho tổ chức Save the Children và Quỹ Thị trưởng London.

Tổ chức từ thiện Fashion for Relief thông báo giải tán từ tháng 3/2024.

Naomi Campbell (SN 1970) là một trong những người mẫu đình đám nhất thế giới thập niên 1990. Cô nằm trong nhóm "Legend" (huyền thoại làng mốt) của chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com và góp phần tạo nên danh xưng "siêu mẫu".

Ở tuổi 54, Naomi Campbell vẫn hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực giải trí (Ảnh: Getty Images).

Naomi đóng vai trò người mở đường cho sự phát triển của thế hệ người mẫu da màu sau này. Trong hành trình làm nghề, Naomi Campbell không bao giờ chấp nhận là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc và luôn đấu tranh cho điều này.

"Tôi sẽ vượt qua thử thách để chứng minh năng lực, tìm ra cách để vượt qua nó (nạn phân biệt chủng tộc) và đạt điều mình muốn", cô nói.

Ngoài 50 tuổi và là một bà mẹ 2 con, Naomi Campbell vẫn gắn bó với sàn diễn cũng như công việc đứng trước ống kính. Cô giữ nguyên tinh thần làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ. Gần đây, cô bắt đầu thử sức với công việc thiết kế thời trang.