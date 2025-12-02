Siêu mẫu Minh Triệu xuất hiện rạng rỡ giữa ồn ào với Kỳ Duyên

Tại sự kiện tối 1/12, siêu mẫu Minh Triệu xuất hiện một mình. Cô diện thiết kế áo vạt chéo màu xanh cobalt không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật. Thần thái sang trọng càng giúp siêu mẫu gây ấn tượng trên thảm đỏ giữa dàn nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Siêu mẫu Minh Triệu diện trang phục đơn giản nhưng không kém phần nổi bật (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi bước vào show diễn, Minh Triệu là khách mời được sắp xếp ngồi hàng đầu. Khoảnh khắc cô và nam diễn viên Thuận Nguyễn vui vẻ trò chuyện trong suốt chương trình thu hút sự chú ý của khán giả.

Siêu mẫu Minh Triệu và diễn viên Thuận Nguyễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Những ngày qua, Minh Triệu và Kỳ Duyên bỗng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Mọi chuyện xuất phát từ chia sẻ của Kỳ Duyên trong một chương trình truyền hình.

Khi MC Trấn Thành hỏi "Việc tồi tệ nhất bạn từng làm với người yêu cũ là gì?", Kỳ Duyên kể rằng khi cãi vã, cô không thể to tiếng hay mắng chửi người yêu nên từng tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường.

Câu trả lời của Kỳ Duyên lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho rằng "người yêu cũ" mà hoa hậu nhắc đến là siêu mẫu Minh Triệu. Tuy nhiên, Minh Triệu lại chia sẻ trong nhóm chat với người hâm mộ, ẩn ý phủ nhận. Sự việc kéo theo nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong lần xuất hiện trước truyền thông, Minh Triệu không nhắc đến những ồn ào vừa qua. Cô tập trung theo dõi 60 thiết kế Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) từng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 10, lần đầu được trình diễn trọn vẹn ở Việt Nam.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ “Moon & Ocean” (tạm dịch: Mặt trăng và đại dương). Điểm nhấn của show diễn là màn xuất hiện của Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa. Cô bước ra với trang phục bodysuit (áo liền quần), thể hiện thần thái sắc sảo, phong cách hiện đại.

Quán quân "Vietnam’s Next Top Model 2025" Lại Mai Hoa đảm nhận vai trò kết show (Ảnh: Ban tổ chức).

Lại Mai Hoa cùng người mẫu Natacha Eguia được giao vị trí kết show. Mỗi người mang đến một màu sắc khác nhau, tạo nên phần kết mãn nhãn.

Show diễn còn quy tụ nhiều gương mặt người mẫu quen thuộc như: Cao Ngân, Mạnh Lân, Trà My, Anh Thư, Vĩnh Đam, Vũ Mỹ Ngân…