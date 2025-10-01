Siêu mẫu Mạnh Kiên sau 9 năm: Giảm 10kg, quyết tâm trở lại sàn diễn

Nguyễn Mạnh Kiên được khán giả biết đến khi trở thành Quán quân cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thể hình Việt Nam" năm 2016. Anh gây ấn tượng với chiều cao 1,82m, thân hình săn chắc, gương mặt nam tính cùng tính cách thân thiện.

Nguyễn Mạnh Kiên sở hữu thân hình săn chắc, gương mặt nam tính (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau cuộc thi, Nguyễn Mạnh Kiên nhanh chóng có chỗ đứng trong giới người mẫu, xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang lớn như: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Vietnam Designer Fashion Week...

Tuy nhiên, nam người mẫu lại chọn rời sàn diễn để trở thành huấn luyện viên thể hình. Sau thời gian vắng bóng, mới đây, Nguyễn Mạnh Kiên gây chú ý khi xuất hiện trở lại trong tập thử thách tạo dáng với nước tại vòng thi quan trọng của Vietnam's Next Top Model 2025.

Nguyễn Mạnh Kiên tham gia hỗ trợ thí sinh trong Vietnam's Next Top Model 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, nam người mẫu khoe thân hình rắn rỏi, truyền đạt kinh nghiệm tạo dáng cho các thí sinh một cách từ tốn, nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Nguyễn Mạnh Kiên tiết lộ, anh đã giảm 10kg và quyết định quay lại sàn diễn. "Trước đây, tôi nặng 90kg. Hiện tại, tôi siết lại vóc dáng để phù hợp hơn với công việc người mẫu", anh nói.

Đời thường, Nguyễn Mạnh Kiên chuộng phong cách năng động, trẻ trung, phối áo polo dệt kim cùng quần rộng (Ảnh: Facebook).

Nguyễn Mạnh Kiên cho biết, để có cơ thể gọn gàng, săn chắc với những khối cơ khỏe, anh duy trì chế độ tập luyện, ăn uống nghiêm ngặt, hạn chế tinh bột, cắt đường hoàn toàn và dành thời gian rèn luyện sức khỏe 2 tiếng/ngày. Ngoài ra, người mẫu duy trì chạy bộ mỗi sáng 10km.

Trở lại sàn diễn thời trang, Quán quân "Tìm kiếm người mẫu thể hình Việt Nam 2016" cho biết, anh không áp lực tỏa sáng hay tìm kiếm hào quang. Nam người mẫu cho rằng công việc nào cũng có giá trị và sức hấp dẫn riêng.

"Trở lại công việc người mẫu sau thời gian dài vắng bóng đồng nghĩa với việc tôi phải siết chặt kỷ luật của bản thân để có diện mạo tốt nhất khi xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, tôi cũng không quá áp lực mà muốn trở lại với tâm thế thoải mái, lựa chọn những show diễn, chương trình phù hợp để gặp lại khán giả và bắt nhịp với không khí sôi động của làng thời trang Việt hiện nay", Nguyễn Mạnh Kiên chia sẻ.