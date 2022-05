Động tác ngượng nghịu của Kendall thậm chí đã trở thành đề tài bình luận hài hước trên mạng xã hội (Ảnh: Daily Mail).

Gia đình đình đám nhất showbiz Mỹ đã trở lại trong show truyền hình thực tế mới - "The Kardashians". Mới đây, siêu mẫu Kendall Jenner, một thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner, đã gây sửng sốt với màn... thái dưa chuột vụng về "chưa từng thấy".

Động tác ngượng nghịu của Kendall thậm chí đã trở thành đề tài bình luận hài hước trên mạng xã hội. Trong tập phát sóng mới nhất của show thực tế "The Kardashians", siêu mẫu 26 tuổi đến chơi nhà mẹ ruột - bà Kris Jenner và tự mình vào bếp chuẩn bị món ăn nhẹ cho bản thân.

Bà Kris đã đề nghị để bà gọi đầu bếp riêng của gia đình tới chuẩn bị món ăn cho cô, nhưng Kendall từ chối vì cho rằng tự cô có thể làm được.

Dù vậy, chỉ cần nhìn cách siêu mẫu "lóng ngóng" cầm dao và vắt chéo tay để thái được vài lát dưa chuột đã đủ khiến mẹ của cô cảm thấy không ổn. Kendall thừa nhận rằng cô không phải một người giỏi bếp núc và cô cảm thấy... sợ con dao. Sau cùng, bà Kris vẫn phải gọi đầu bếp của gia đình tới chuẩn bị đồ ăn cho con gái.

Xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có, nhưng Kendall Jenner... vụng về "vô đối" (Video: Daily Mail).

Chi tiết này đã bị đem ra bình luận trên mạng xã hội. "Tôi xem Kendall Jenner thái dưa chuột và tự thấy mình cũng giỏi, nhưng chủ yếu là vì tôi... nghèo hơn cô ấy rất nhiều", một cư dân mạng hài hước bình luận.

"Việc Kendall Jenner cố gắng thái dưa chuột là điều hài hước nhất mà tôi được thấy gần đây, hóa ra người giàu cũng có cái khó của họ", một người khác nhận xét.

"Kendall Jenner đã rất nỗ lực để chứng minh rằng mình không phải là một cô gái con nhà giàu được nuông chiều quá mức, nhưng nhìn cô ấy xoắn cả tay để thái mấy lát dưa chuột khiến người ta không thể nghĩ khác đi được", một ý kiến nữa xuất hiện trên mạng xã hội.

Kendall Jenner - nhan sắc khác biệt trong gia đình Kardashian - Jenner

Trong số các chị em gái nhà Kardashian - Jenner, siêu mẫu Kendall Jenner (26 tuổi) là nhan sắc có chiều cao ấn tượng và vóc dáng thon thả nhất. Trong khi các chị em gái của cô theo đuổi vóc dáng "3 vòng nảy lửa", Kendall lại có vóc dáng thanh mảnh của một siêu mẫu.

Kendall cũng là thành viên duy nhất trong gia đình còn chưa sinh con, cô sống kín đáo hơn các chị em của mình. Chuyện đời tư của Kendall không tạo nên những cú sốc và không trở thành tâm điểm khai thác trong các show truyền hình thực tế của gia đình.

Trong số các chị em gái nhà Kardashian - Jenner, siêu mẫu Kendall Jenner (26 tuổi - ngoài cùng bên phải) là nhan sắc có chiều cao ấn tượng và vóc dáng thon thả nhất (Ảnh: Daily Mail).

Kendall từng chia sẻ rằng đôi khi cô cảm thấy mình như ở sai chỗ và có chút cô đơn lạc lõng ngay trong chính gia đình mình: "Các chị em gái của tôi có những đường cong ấn tượng hơn tôi nhiều. Tôi lớn lên giữa họ và có cảm giác mình thật... khẳng khiu. Tôi nhìn các chị em gái của mình và luôn nghĩ: Liệu mình có cần phải trở nên sexy hơn giống như họ không? Tôi luôn cảm thấy mình như không ăn nhập, không ở đúng chỗ".

Kendall Jenner có gần 250 triệu tài khoản theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Kendall cũng là người mẫu được săn đón, được trả thù lao cao hàng đầu trong giới người mẫu quốc tế hiện nay.

Thoạt tiên cô được biết tới từ show truyền hình thực tế của gia đình - "Keeping Up with the Kardashians". Sau đó, nhờ sở hữu vóc dáng lý tưởng và nhan sắc ấn tượng, Kendall sớm khởi động sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi. Ban đầu, cô làm người mẫu ảnh, tham gia thực hiện các bộ ảnh quảng cáo cho các thương hiệu.

Siêu mẫu nổi tiếng chia sẻ cách để cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là dành thời gian cho những thú vui của bản thân như cưỡi ngựa, tập thiền (Ảnh: Daily Mail).

Đến năm 2014 - 2015, Kendall bắt đầu tham gia trình diễn trên sàn catwalk tại các tuần lễ thời trang nổi tiếng thế giới tổ chức ở New York, Milan, Paris. Kendall đã xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu nổi tiếng và chụp hình trang bìa cho nhiều tờ tạp chí danh tiếng.

Siêu mẫu nổi tiếng chia sẻ cách để cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là dành thời gian cho những thú vui của bản thân như cưỡi ngựa, tập thiền.