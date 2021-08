Dân trí Mới đây, người mẫu Mỹ Kendall Jenner (25 tuổi) thực hiện loạt ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang của Pháp.

Kendall Jenner bị chỉ trích khi chụp ảnh thời trang quá "kiệm vải".

Khi những bức ảnh được nhà mốt đăng tải trên tài khoản mạng xã hội, hay khi các trang tin giải trí đăng tải giới thiệu bộ ảnh thời trang này, phản hồi của công chúng không tích cực.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng bởi ý tưởng chụp hình quá đơn điệu, về cơ bản vẫn "trông chờ" vào sự phô bày hình thể của người mẫu. Kendall Jenner là một người mẫu nổi tiếng, từng tham gia vào nhiều show thời trang quốc tế đình đám, vậy nhưng cô vẫn nhận lời thực hiện một bộ ảnh với ý tưởng khá "dễ dãi".

Thực tế, không phải toàn bộ bộ ảnh chỉ có những bức hình "kiệm vải", nhưng sự xuất hiện của một số khoảnh khắc quá phóng túng, táo bạo khiến cư dân mạng cảm thấy "khó đỡ".

Đối với những bức ảnh "kiệm vải" nhất trong bộ ảnh quảng cáo thời trang mới của Kendall Jenner, có nhiều bình luận không đồng tình với ý tưởng chụp hình:

"Tại sao cứ phải thật gợi tình hóa được?", một cư dân mạng đặt câu hỏi. "Như thế này đâu có gì hấp dẫn", một người khác bình luận. "Điều gì đang được chào bán trong bức ảnh ngoài yếu tố phô bày thể xác?", một tài khoản nữa đưa ra ý kiến.

Người mẫu Kendall Jenner bắt đầu được biết tới từ show truyền hình thực tế của gia đình.

Kendall bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi, cô tham gia trình diễn trong show của những nhà mốt nổi tiếng thế giới tại các tuần lễ thời trang diễn ra ở New York, Milan, Paris... kể từ năm 2014.

Cô trở thành người mẫu nổi tiếng, được săn đón và đã xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo, trên nhiều ấn bản tạp chí thời trang danh tiếng. Hiện tại, Kendall đang là gương mặt quảng cáo của một thương hiệu mỹ phẩm có tiếng.

Năm 2015, Kendall lần đầu xuất hiện ở vị trí thứ 16 trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, khi ấy, cô kiếm được 4 triệu USD. Năm 2017, cô trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, theo Forbes, khi ấy Kendall đã vượt qua cả người mẫu Gisele Bundchen - người đã đứng đầu danh sách này trong hơn 14 năm kể từ năm 2002.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail