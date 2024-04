Shakira hẹn hò trai trẻ kém... 16 tuổi

Chuyện tình cảm của nữ ca sĩ người Colombia - Shakira - đang thu hút nhiều sự quan tâm. Sau gần 2 năm chia tay tình cũ - cựu cầu thủ Gerard Pique, Shakira được cho là đã có tình mới trẻ trung hơn cả người cũ.

Tin tức mới nhất đang lan truyền xung quanh đời sống tình cảm của Shakira chính là cô đã quyết định hẹn hò với nam diễn viên người Anh Lucien Laviscount, sau khi hai người "cảm nắng" nhau trong quá trình ghi hình cho MV ca nhạc Punteria của Shakira.

Lucien kém Shakira 16 tuổi. Trong quá trình quay MV, hai người có nhiều cảnh tình tứ, thân mật rất ăn ý. Tin đồn về việc họ có tình cảm với nhau sau khi quay MV đã dấy lên được một thời gian.

Tới thời điểm này, một số tờ tin tức showbiz đã được những nguồn tin thân cận với Shakira xác nhận rằng nữ ca sĩ 47 tuổi đã quyết định có bước tiến mới trong đời sống tình cảm. Cô muốn mở lòng với nam diễn viên trẻ điển trai.

Shakira đã có 11 năm gắn bó với Pique và có hai con trai chung. Mối quan hệ tình cảm giữa Shakira và Pique đi tới kết thúc sau khi Pique công khai qua lại với tình trẻ kém anh 12 tuổi. Ở thời điểm Pique xuất hiện bên người mới, anh còn chưa chính thức xử lý xong xuôi mối quan hệ rạn nứt với Shakira, họ chưa hề đưa ra tuyên bố chung về việc chia tay.

Sau khi bị dồn vào thế khó, Shakira mới dứt khoát "đường ai nấy đi". Một scandal lùm xùm nổ ra sau khi đôi bên cùng lên tiếng khẳng định họ đã không còn chung lối. Shakira đặc biệt cảm thấy tổn thương khi bị đối xử phũ phàng sau nhiều năm gắn bó.

Trước đó, cô cho biết bản thân đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp riêng vì bạn trai và vì gia đình chung từng có với Pique.

Bước ra khỏi mối quan hệ tan vỡ theo cách thức đáng buồn, Shakira nhanh chóng lấy lại phong độ trong sự nghiệp ca hát. Cô tung ra những ca khúc mới "đá đểu" tình cũ và người mới của anh. Shakira không ngần ngại bộc lộ sự giận dữ sau những gì đã xảy ra.

Về chuyện tình mới nhất của Shakira, một số bạn bè giấu tên của cô đã bày tỏ sự lo ngại. Họ sợ rằng Shakira đang không tỉnh táo sau chuyện tình cảm đổ vỡ với Pique. Cô bước vào một chuyện tình có khoảng cách tuổi tác quá lớn, điều này có nguy cơ gây đau khổ cho Shakira.

Một số bạn bè cho rằng ở mức độ nổi tiếng và giàu có như Shakira, cô không khó để tìm được bạn trai mới. Thậm chí sẽ có rất nhiều nam giới chủ động săn đón cô vì những mục đích khác nhau. Việc "nương tựa" vào Shakira để được truyền thông và công chúng biết tới nhiều hơn, hoặc thậm chí có những sự hỗ trợ về mặt tài chính, là điều không ít nam giới tiếp cận Shakira đã tính đến.

Về Lucien Laviscount, sau khi xuất hiện trong MV mới của Shakira, Lucien đã cùng Shakira công khai xuống phố, họ dùng bữa tối với nhau tại thành phố New York (Mỹ). Hai người tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi sóng đôi bên nhau và có nhiều thợ săn ảnh đeo bám.

Thực tế, trong giới showbiz, nam diễn viên Lucien Laviscount thường bước vào những chuyện tình cảm gây sửng sốt. Năm 2011, ở tuổi 19, Lucien đã gây chú ý khi hẹn hò với nữ ca sĩ Kerry Katona (Kerry hơn Lucien 12 tuổi).

Các bạn bè hiện khá lo lắng cho trái tim đã từng nhiều lần bị tổn thương của Shakira. Giờ đây, ở tuổi 47, cô quay trở lại đời sống độc thân và tiếp tục trải nghiệm những mối quan hệ tình cảm mới, sau hai cuộc tình dài lâu cùng đổ vỡ theo cách thức đáng buồn. Trong cuộc đời mình, Shakira từng gắn bó với hai nam giới trong những quãng thời gian kéo dài 10 năm.

Năm 2000, cô công khai mối quan hệ với luật sư người Argentina Antonio de la Rúa (hiện 50 tuổi). Năm 2009, Shakira khẳng định cô và Antonio đã ở bên nhau lâu năm, hai người coi nhau như vợ chồng, họ không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn vì không thấy cần đến các thứ giấy tờ này.

Dù vậy, sau 10 năm gắn bó, đến năm 2010, cặp đôi chia tay. Điều này gây nên rất nhiều mệt mỏi cho Shakira, bởi trước đó, Antonio đã tham gia khá sâu vào các công việc của Shakira. Anh này gần như đã nắm giữ vai trò người quản lý trong sự nghiệp của Shakira.

Đến năm 2013, Antonio kiện Shakira ra tòa và đòi bồi thường 100 triệu USD. Anh ta cho rằng Shakira đã gây thiệt hại nặng nề cho mình, sau khi cô đột ngột chấm dứt mọi hợp tác trong công việc với anh ta trong năm 2011, sau khi hai bên đã tuyên bố chia tay. Đơn kiện của Antonio sau đó bị tòa án tại Los Angeles (Mỹ) hủy bỏ.

Năm 2011, Shakira bước vào mối quan hệ với cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha Gerard Pique. Pique kém Shakira 10 tuổi. Hai người có thiện cảm với nhau sau khi cùng ghi hình cho MV ca nhạc Waka Waka (This Time for Africa). Chuyện tình với Pique kết thúc đáng buồn như thế nào là điều mà truyền thông và công chúng đã biết.

Giờ đây, khi quay MV Punteria, Shakira lại có dấu hiệu "cảm nắng" nam diễn viên Lucien Laviscount. Theo đánh giá của các bạn bè thân thiết, ở thời điểm này, Shakira thực sự chỉ muốn hẹn hò vui vẻ đơn thuần.

Cô không định tiến xa hay gây dựng nên mối quan hệ sâu sắc, gắn bó bền chặt, vì vậy, các bạn bè của Shakira cũng cảm thấy bớt lo lắng, vì cô sẽ không dễ bị tổn thương nặng nề thêm nữa.

Thực tế, một số bạn bè còn cho rằng Shakira rất khó để có thể hoàn toàn hàn gắn sau chuyện tình tan vỡ với Pique. Việc cô liên tục thực hiện những cuộc phỏng vấn để nói về tình cũ, việc cô vẫn tiếp tục tung ra những sản phẩm âm nhạc để nói về chuyện tình tan vỡ với Pique, tất cả cho thấy rằng Shakira chưa thực sự sẵn sàng bước về phía trước.

Shakira vừa tung ra album thứ 12 trong sự nghiệp có tên Las Mujeres Ya No Lloran. Trong những cuộc phỏng vấn thực hiện để quảng bá cho album mới, Shakira đã nói: "Có nhiều phần trong tôi đã vụn vỡ ngay trước mắt tôi. Tôi buộc phải hàn gắn lại chính mình bằng cách thu nhặt những mảnh vỡ vương vãi rồi sắp xếp lại. Chất keo dính giúp tôi kết nối các mảnh vỡ chính là âm nhạc.

Trong một giai đoạn rất dài, tôi đã hy sinh sự nghiệp của mình, chỉ để ở bên Gerard, để anh ấy có thể tập trung chơi bóng, để anh ấy không cần phải lo lắng gì cả. Tôi đã có rất nhiều sự hy sinh cho tình yêu từng có với Gerard".

Hiện tại, Shakira sống tại Miami, bang Florida, Mỹ, cùng với hai con trai - Milan (11 tuổi) và Sasha (9 tuổi). Đây là hai người con Shakira có với cựu cầu thủ Gerard Pique. Shakira hiện đặt mục tiêu lấy lại phong độ trong sự nghiệp ca hát, sau nhiều năm đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu và chấp nhận thả nổi sự nghiệp riêng vì bạn trai, vì con cái.

Dù nói như vậy, nhưng Shakira vẫn có nhiều trách nhiệm cần phải thực hiện. Cô làm mẹ đơn thân và là người trực tiếp nuôi dưỡng hai con trai nhỏ. Cô là con một và có cha mẹ đều đã lớn tuổi, thường gặp phải những vấn đề sức khỏe. Hiện tại, cha mẹ ruột cùng sống với Shakira và các cháu.

Nữ ca sĩ Shakira (Ảnh: Daily Mail).

Nữ ca sĩ người Colombia Shakira Isabel Mebarak Ripoll (SN 1977) được mệnh danh là "nữ hoàng của dòng nhạc Latinh". Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên từ năm 13 tuổi. Shakira trở nên nổi tiếng tại một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha sau khi cho ra mắt các album Pies Descalzos (1995) và Dónde Están los Ladrones? (1998).

Cô chinh phục công chúng quốc tế bằng album hát tiếng Anh - Laundry Service (2001). Album này bán được hơn 13 triệu bản trên toàn cầu và tạo nên các bản hit như Whenever, Wherever và Underneath Your Clothes.

Sự nghiệp ca hát của Shakira tiếp tục thăng hoa với những album tiếng Tây Ban Nha như Fijación Oral, Vol. 1 (2005), Sale el Sol (2010), El Dorado (2017). Các album hát tiếng Anh của Shakira như Oral Fixation, Vol. 2 (2005), She Wolf (2009) và Shakira (2014) cũng được công chúng tại nhiều quốc gia đón nhận nồng nhiệt.

Shakira có nhiều bản hit đình đám trong sự nghiệp, có thể kể tới Inevitable, Whenever, Wherever, La Tortura, Hips Don't Lie, Beautiful Liar, Waka Waka (This Time for Africa), Loca, Rabiosa, Can't Remember to Forget You, Dare (La La La), Chantaje, Me Gusta, Te Felicito, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG.

Shakira được nhìn nhận là ngôi sao đi tiên phong giúp các ca sĩ của dòng nhạc Latinh chinh phục thị trường quốc tế. Năm 2022, kênh âm nhạc MTV đưa Shakira vào danh sách "Những phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử âm nhạc".

Shakira là một trong những nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 21. Cô có khả năng sáng tác và nắm giữ bản quyền của 145 ca khúc. Shakira đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên khắp thế giới và là một trong những ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Shakira đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có 3 giải Grammy, xác lập 21 Kỷ lục Guinness Thế giới.