Nhiều sao nữ đồng loạt lên tiếng than thở "vì chồng con mà mất sự nghiệp"

Shakira hy sinh sự nghiệp để sống với tình yêu dành cho Gerard Piqué

Nữ ca sĩ người Colombia Shakira vừa chia sẻ rằng cô từng có giai đoạn chấp nhận hy sinh sự nghiệp của bản thân để làm được những điều tốt nhất cho bạn trai cũ - cựu cầu thủ Gerard Piqué.

"Trong một giai đoạn dài, tôi đã chấp nhận đặt sự nghiệp xuống dưới ưu tiên dành cho gia đình. Tôi từng muốn luôn đồng hành bên Gerard, để anh ấy có thể chuyên tâm chơi bóng. Tôi đã chấp nhận hy sinh rất nhiều cho tình yêu ấy", Shakira chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức The Sunday Times (Anh) mới đây.

Nữ ca sĩ người Colombia Shakira (47 tuổi) gặp cựu cầu thủ người Tây Ban Nha Gerard Piqué (37 tuổi) trong quá trình ghi hình cho MV ca nhạc Waka Waka (This Time for Africa) hồi năm 2010. Họ bắt đầu gắn bó từ đó. 3 năm sau, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Milan ra đời. Hai người có hai con trai chung là Milan (11 tuổi) và Sasha (9 tuổi).

Trước khi Shakira và Piqué chia tay, cả gia đình họ từng sinh sống tại Barcelona (Tây Ban Nha) bởi Piqué chơi bóng tại đây. Shakira cho biết kể từ khi làm mẹ, cô gác lại sự nghiệp ca hát để có thể chuyên tâm nuôi con, trong khi chồng luôn bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu.

Đến tháng 6/2022, Shakira và Piqué chính thức đưa ra tuyên bố chung về việc chia tay. Shakira đã rất suy sụp bởi trong giai đoạn cuối của mối quan hệ này, bởi Piqué đã nhanh chóng công khai tình mới, đó là một cô gái kém Shakira 20 tuổi. Cuộc phỏng vấn với The Sunday Times không phải lần đầu tiên Shakira chia sẻ những điều ngậm ngùi sau khi chia tay Piqué.

Năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Billboard, Shakira cho biết cô từng tin vào tình yêu bền bỉ vượt qua mọi thử thách: "Ưu tiên của tôi trước đây là gia đình. Tôi từng tin vào giấc mơ về tình yêu đích thực tồn tại bền bỉ kiểu "chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta".

Cha mẹ tôi đã sống bên nhau hơn nửa thế kỷ, họ yêu thương nhau cả cuộc đời, nên tôi biết rằng tình yêu bền bỉ theo con người ta cả cuộc đời là có thật. Tôi từng mong bản thân mình sẽ có tình yêu như vậy, để các con tôi có thể nhìn vào cha mẹ và ngưỡng mộ, nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như thế".

Nữ ca sĩ người Colombia Shakira Isabel Mebarak Ripoll (SN 1977) được mệnh danh là "nữ hoàng của dòng nhạc Latinh". Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên từ năm 13 tuổi.

Sau thất bại về mặt thương mại của hai album đầu tay - Magia (1991) và Peligro (1993), Shakira trở nên nổi tiếng tại một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha với các album Pies Descalzos (1995) và Dónde Están los Ladrones? (1998).

Cô chinh phục công chúng quốc tế bằng album hát tiếng Anh - Laundry Service (2001). Album này bán được hơn 13 triệu bản trên toàn cầu và tạo nên các bản hit như Whenever, Wherever và Underneath Your Clothes.

Shakira được nhìn nhận là ngôi sao đi tiên phong giúp các ca sĩ của dòng nhạc Latinh chinh phục thị trường quốc tế. Năm 2022, kênh âm nhạc MTV đưa Shakira vào danh sách "Những phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử âm nhạc". Shakira là ca sĩ duy nhất của dòng nhạc Latinh xuất hiện trong danh sách này.

Sự nghiệp ca hát của Shakira tiếp tục thăng hoa với những album tiếng Tây Ban Nha như Fijación Oral, Vol. 1 (2005), Sale el Sol (2010), El Dorado (2017). Các album hát tiếng Anh của Shakira như Oral Fixation, Vol. 2 (2005), She Wolf (2009) và Shakira (2014) cũng được công chúng tại nhiều quốc gia đón nhận nồng nhiệt.

Shakira có nhiều bản hit đình đám trong sự nghiệp, có thể kể tới Inevitable, Whenever, Wherever, La Tortura, Hips Don't Lie, Beautiful Liar, Waka Waka (This Time for Africa), Loca, Rabiosa, Can't Remember to Forget You, Dare (La La La), Chantaje, Me Gusta, Te Felicito, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG.

Shakira là một trong những nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 21. Shakira có khả năng sáng tác, cô nắm giữ bản quyền của 145 ca khúc. Shakira đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên khắp thế giới. Shakira là một trong những ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại, cô cũng là ca sĩ của dòng nhạc Latinh ăn khách nhất thế giới.

Shakira được nhìn nhận là hiện tượng toàn cầu với sự nghiệp ca hát chạm tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Shakira đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có 3 giải Grammy, cô xác lập 21 Kỷ lục Guinness Thế giới trong sự nghiệp ca hát.