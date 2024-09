Selena Gomez thành tỷ phú USD, hạnh phúc bên bạn trai rapper

Tờ Bloomberg đánh giá, thu nhập của Selena Gomez đến từ hoạt động nghệ thuật cùng doanh thu từ việc kinh doanh mỹ phẩm Rare Beauty. Tờ Bloomberg cho biết nữ diễn viên nắm khoảng 51% cổ phần trong công ty Rare Beauty, ước tính hơn 1 tỷ USD.

Năm 2023, Selena Gomez trở lại đóng phim và tham gia bộ phim truyền hình dài tập Only Murders in the Building trên Hulu. Được biết, số tiền cô nhận được từ việc góp mặt trong một mùa của phim lên đến 6 triệu USD.

Selena Gomez sở hữu 1,3 tỷ USD và là tỷ phú USD của giới nghệ sĩ thế giới (Ảnh: Getty Images).

Chuyến lưu diễn gần nhất của nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản "hit" - Revival Tour (năm 2016) giúp cô bỏ túi hơn 30 triệu USD. Với khối tài sản 1,3 tỷ USD, Selena Gomez trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ.

Ngoài thù lao và thu nhập đến từ việc ca hát, tổ chức các chương trình ca nhạc và đóng phim, Selena Gomez còn kiếm bộn tiền từ hoạt động quảng cáo. Nữ ca sĩ người Mỹ có hơn 424 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, chỉ sau ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo (638 triệu) và Lionel Messi (504 triệu).

Nhờ lượng người hâm mộ đông đảo, Selena được các nhãn hàng tin tưởng, lựa chọn là gương mặt quảng cáo, giúp cô kiếm được hợp đồng quảng cáo khổng lồ với Puma, trị giá 30 triệu USD và Coach, trị giá 10 triệu USD. Theo People, mỗi bài đăng trên trang cá nhân mang về cho Selena Gomez trên dưới 1 triệu USD.

Stacy Jones, người sáng lập và giám đốc điều hành của Hollywood Branded, đánh giá rằng Selena Gomez không chỉ là một ngôi sao nhạc pop mà còn là một doanh nhân thành công, với nguồn thu nhập đa dạng góp phần tạo nên giá trị tài sản ấn tượng.

Selena Gomez thu nhập từ hoạt động ca hát, đóng phim, kinh doanh (Ảnh: Getty Images).

Cô cũng nhận được lời khen ngợi từ Carolyn Sloane, giáo sư tại Đại học Chicago (Mỹ) vì khéo léo xây dựng sự nghiệp mà không phụ thuộc hoàn toàn vào âm nhạc, trở thành hình mẫu cho sự nỗ lực và kiên trì.

Selena Gomez (SN 1992) được biết tới trong vai trò diễn viên, nhà làm phim, nữ doanh nhân. Cô bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí từ vai trò diễn viên nhí. Selena từng xuất hiện trong loạt phim truyền hình dành cho thiếu nhi có tên Barney & Friends (2002-2004).

Selena trở thành thần tượng tuổi teen sau vai diễn trong loạt phim truyền hình Wizards of Waverly Place (2007-2012). Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên vào năm 2008 và hoạt động trong một nhóm nhạc.

Selena chính thức trở thành ca sĩ solo kể từ album Stars Dance (2013) mang phong cách EDM. Album này tạo nên đĩa đơn thành công Come & Get It. Album Revival (2015) tạo nên các đĩa đơn thành công như Good for You, Same Old Love, Hands to Myself.

Trong vai trò diễn viên, Selena Gomez đã xuất hiện trong một số phim truyền hình và điện ảnh. Trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, Selena đều gặt hái được những thành tích ấn tượng, cô đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Tạp chí âm nhạc Billboard đã đưa Selena vào danh sách những nghệ sĩ thành công nhất trong thập niên 2010.

Selena Gomez đang hạnh phúc bên bạn trai, Benny Blanco (Ảnh: News).

Bên cạnh những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Selena cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Selena còn là một nữ doanh nhân, cô có thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, Rare Beauty được Selena cho ra mắt hồi năm 2020.

Selena Gomez đang hẹn hò với rapper, nhà sản xuất nổi tiếng Benny Blanco. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2023. Nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng bênh vực bạn trai trước những lời bài xích của khán giả: "Anh ấy tốt hơn bất kỳ ai tôi từng hẹn hò. Đó là sự thật".

Benny Blanco từng hợp tác với Selena Gomez để tạo nên bản hit Single Soon của cô. Anh cũng tham gia tiệc sinh nhật của Selena vào tháng 7/2023 và ủng hộ sự kiện từ thiện của cô nữ ca sĩ tại Los Angeles vào tháng 10/2023.

Benny Blanco, tên thật là Benjamin Joseph Levin, là một nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ và rapper người Mỹ. Anh đã đạt được nhiều thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc và là một trong những nhân vật quan trọng đằng sau những ca khúc nổi tiếng của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu như Katy Perry, Maroon 5, Rihanna, Ed Sheeran...

Anh cũng là một trong những người sáng tạo và sản xuất nhạc cho nhiều ca khúc đình đám của Selena Gomez như Fetish và Bad Liar.