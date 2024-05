LHP Cannes 2024: Selena Gomez bất ngờ giành giải Nữ chính xuất sắc

Rạng sáng 26/5 (giờ Việt Nam), lễ trao giải LHP Cannes 2024 đã diễn ra với giải Cành cọ vàng thuộc về bộ phim Anora. Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, dàn diễn viên của bộ phim Emilia Pérez gồm Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón và Selena Gomez đã được vinh danh.

Selena Gomez trong bộ phim "Emilia Pérez" (Ảnh: Cannes).

Chiến thắng này được đánh giá bất ngờ khi Ban Tổ chức quyết định trao một hạng mục cho cả dàn diễn viên thay vì cho một cá nhân. Emilia Pérez kể về hành trình chạy trốn của trùm ma túy người Mexico Manitas (Karla Sofía Gascón đóng). Hắn thuê luật sư giúp mình dàn xếp cuộc đào tẩu này nhằm thoát tội.

Để rũ bỏ mọi chứng cứ, Manitas quyết định chuyển giới và sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, gã trùm ma túy thực chất muốn trở thành phụ nữ. Trong phim, Selena Gomez vào vai vợ của nhân vật chính.

Ngoài giải Nữ chính xuất sắc, Emilia Pérez còn giành thêm giải Jury Prize (Giải ban giám khảo) tại LHP năm nay.

Được biết, khi trình chiếu tại LHP Cannes 2024, bộ phim nhận được tràng vỗ tay dài 9 phút. Selena Gomez đã bật khóc trước sự đón nhận tích cực của giới chuyên môn và khán giả tại buổi chiếu phim.

Selena Gomez và dàn diễn viên của "Emilia Pérez" tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Phim điện ảnh Emilia Pérez là một tác phẩm mang thiên hướng kịch tính đan xen với những chủ đề phức tạp về tình yêu, danh vọng cũng như sự phản bội. Vai diễn của Selena Gomez đòi hỏi sự thể hiện về chiều sâu tâm lý, cảm xúc, điều này là một thử thách thực sự cho kỹ năng diễn xuất của cô.

Emilia Pérez không chỉ chứng minh khả năng vượt trội của giọng ca người Mỹ trong vai trò diễn xuất mà còn khẳng định vị thế của cô trong làng điện ảnh thế giới. Nhận xét về nỗ lực của Selena Gomez, truyền thông quốc tế khen ngợi cô hoàn toàn xứng đáng.

Nói về bộ phim mới của mình, Selena chia sẻ: "Nó quyến rũ, đau lòng và thực sự khiến tôi cảm động. Tôi cũng rất vui và yêu thích những ca khúc trong phim. Tôi thấy các bản nhạc rất tuyệt vời".

Chia sẻ trên thảm đỏ của LHP Cannes 2024, Selena Gomez cho biết, cô muốn tập trung vào công việc, đầu tư cho diễn xuất để thoát khỏi sự soi mói đời tư và chứng minh tình yêu với nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, giọng hát Lose you to love me tạm gác sự nghiệp âm nhạc để tập trung cho việc diễn xuất. Cô nói: "Việc ca hát làm tôi thấy mệt mỏi, tôi muốn trở thành một diễn viên và chưa muốn tập trung toàn thời gian vào sự nghiệp ca hát. Tôi không nghĩ mình là ca sĩ giỏi nhất. Tôi chỉ đơn giản là người thích sáng tác nhạc".