Selena Gomez gặp biến chứng bệnh tật, tay run mất kiểm soát

Trong video trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ quy trình dưỡng da hàng ngày, Selena Gomez để lộ tình trạng sức khỏe yếu. Tay cô bị run, cầm nắm thiếu chắc chắn và vụng về trong lúc chăm sóc da.

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Khi được hỏi về bệnh tình, giọng ca 30 tuổi thừa nhận, cô bị biến chứng run tay vì sử dụng thuốc điều trị lupus ban đỏ.

Selena Gomez bị run tay và suy nhược cơ do ảnh hưởng của căn bệnh lupus ban đỏ (Ảnh: TikTok).

Bệnh lupus ban đỏ khiến cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác, trong đó có suy yếu cơ. Cô được bác sĩ tiêm thuốc giúp "khỏi đau đớn trong khoảng một năm". Song, Selena vẫn liên tục gặp đau đớn sau 5 giờ tiêm.

Căn bệnh lupus ban đỏ khiến Selena Gomez gặp rắc rối trong cuộc sống. Cô từng bật khóc khi chia sẻ về tình trạng bệnh. Trong phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me, nữ ca sĩ nổi tiếng nói cô dùng nhiều cách, thăm khám nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh vẫn tái phát.

Cân nặng thất thường của Selena Gomez cũng xuất phát từ biến chứng trong quá trình điều trị bệnh lupus ban đỏ. Cô nói: "Tôi luôn đau đớn. Mỗi khi thức dậy, tôi liên tục khóc vì khắp cơ thể đau đớn. Quá khứ mắc sai lầm lại khiến tôi bị trầm cảm. Mọi thứ đến cùng lúc khiến tôi không thể chống cự".

Selena được chẩn đoán mắc bệnh lupus vào năm 2014. Theo Mayo Clinic, bệnh lupus xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các mô và cơ quan của chính bạn. Viêm do lupus có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể như khớp, da, thận, tế bào máu, não, tim và phổi. Trong một số trường hợp, nó có thể gây rụng tóc, lở miệng, sốt và nhạy cảm với ánh sáng. Không có cách chữa trị nhưng các triệu chứng có thể được kiểm soát bằng thuốc.

Cân nặng tăng giảm liên tục của Selena Gomez cũng xuất phát từ bệnh tật và quá trình điều trị của cô (Ảnh: Getty Images).

Năm 2017, bệnh tình của Selena thuyên giảm khi được người bạn thân Francia Raisa hiến thận. Nữ ca sĩ từng gọi Francia Raisa là "ân nhân" nhưng gần đây giọng ca nổi tiếng bị chỉ trích do không nhắc tên bạn thân trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình.

Khán giả bức xúc trước hành động vô ơn của giọng ca Calm Down. Cựu diễn viên nhí Francia Raisa cũng bày tỏ sự thất vọng, quyết định hủy theo dõi bạn thân trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn của Rolling Stone, nữ ca sĩ cũng gây tranh cãi khi khẳng định người bạn thân duy nhất của cô trong giới giải trí là Taylor Swift. "Tôi không bao giờ hòa nhập được với những cô gái sành điệu hay sao nữ nổi tiếng. Người bạn thân duy nhất của tôi trong ngành công nghiệp giải trí là Taylor Swift", cô nói.

Ngoài lupus ban đỏ, Selena Gomez còn phải đối phó với vấn đề sức khỏe tâm thần trong nhiều năm, bao gồm cả chứng rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ nổi tiếng thừa nhận, bản thân dần cảm thấy mất kiểm soát cảm xúc, không thể ngủ trong nhiều ngày liên tục và trong tai luôn văng vẳng giọng nói.

Selena Gomez còn gặp các vấn đề về tâm lý và phải dùng thuốc điều trị (Ảnh: News).

Selena đang dùng thuốc điều trị chứng rối loạn lưỡng cực và nó có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai. "Đó là một vấn đề rất lớn ở thời điểm hiện tại trong cuộc đời tôi", Selena nói.

Dù gặp nhiều vấn đề sức khỏe và áp lực vì là người nổi tiếng, giọng ca 30 tuổi tìm cách cân bằng bằng cách chăm chỉ làm việc, gặp gỡ bạn bè. Cô hiện ghi hình cho phần ba của bộ phim truyền hình ăn khách Only Murders in the Building, trình làng những sản phẩm âm nhạc mới, thúc đẩy công việc kinh doanh dòng mỹ phẩm riêng.

Gần đây, Selena Gomez lộ ảnh hò hẹn với nhạc sĩ kiêm rapper Drew Taggart, thành viên nhóm The Chainsmokers. Theo một số nguồn tin, cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ cuối năm 2022 và đang khá hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã khéo léo phủ nhận và tiết lộ, bản thân thích cuộc sống độc thân.