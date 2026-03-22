Một số nguồn tin cho biết, sau khi nam diễn viên qua đời, tài khoản mạng xã hội của ông vẫn được người thân cập nhật. Việc này gây tranh cãi vì bị cho là thiếu tôn trọng người đã khuất.

Đáng chú ý, dù đã 2 tháng trôi qua, tro cốt của ngôi sao phim Tuyệt đỉnh Kung Fu vẫn được đặt tại nhà tang lễ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ gia đình chưa mua phần mộ và có thể gửi tro cốt miễn phí tại đây trong thời gian dài.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Một số học trò của cố diễn viên bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc chậm trễ an táng có liên quan đến người vợ thứ 2 của ông.

Theo nguồn tin, cuộc hôn nhân giữa Lương Tiểu Long và Tống Tương không êm ấm như vẻ ngoài. Hai người được cho là sống ly thân trong nhiều năm, ít liên lạc suốt một thập kỷ.

Thậm chí, nam diễn viên từng nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng không thành. Khi ông lâm bệnh và phẫu thuật, người vợ bị cho là không thường xuyên ở bên chăm sóc. Hiện, phía gia đình chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Lương Tiểu Long và Tống Tương có 2 con chung và nhiều năm sinh sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trước đó, ông từng trải qua cuộc hôn nhân với ca sĩ Lê Ái Liên. Mối quan hệ này kết thúc không êm đẹp sau nhiều mâu thuẫn, dù cả hai có 1 con gái chung.

Lương Tiểu Long tên thật Lương Tài Sinh, sinh ra tại Hong Kong. Ông theo học võ thuật từ nhỏ và gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực phim ảnh.

Trong thập niên 1980, ông gây tiếng vang với vai Trần Chân trong phim Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp. Tên tuổi của ông từng được xếp cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long trong nhóm “tứ Long” đình đám của điện ảnh Hoa ngữ.

Năm 2004, sau gần một thập kỷ vắng bóng, ông tái xuất với vai phản diện Hỏa Vân Tà Thần trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu do Châu Tinh Trì đạo diễn. Vai diễn này góp phần tạo nên thành công vang dội cho tác phẩm và trở thành một trong những hình tượng phản diện kinh điển của màn ảnh châu Á.

Ngày 14/1, thông tin ông qua đời khiến giới giải trí và người hâm mộ bàng hoàng. Những năm cuối đời, dù đã ngoài 70 tuổi, Lương Tiểu Long vẫn duy trì luyện tập võ thuật và thường xuyên chia sẻ hoạt động trên mạng xã hội.