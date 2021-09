Sao phim "Người nhện" mặc váy lạ mắt, khoe dáng chuẩn tại Pháp

Zendaya sánh đôi bạn diễn của cô trong phim Dune - Timothee Chalamet. Timothee Chalamet, 26 tuổi cũng là nam diễn viên trẻ tài năng của Mỹ. Màn trình diễn của Timothee trong phim Call Me by Your Name đã mang về cho anh một đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất và ở tuổi 22, anh là diễn viên trẻ thứ ba trong lịch sử được đề cử trong hạng mục này.