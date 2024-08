Sắc vóc siêu mẫu Italy đang mê hoặc tài tử Leonardo DiCaprio

Nam diễn viên Leonardo DiCaprio và bạn gái hiện tại, người mẫu Vittoria Ceretti, liên tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế khi cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Sardinia, Italy.

Xuất hiện bên bạn trai nổi tiếng, ngày 4/8, người mẫu 26 tuổi diện bộ áo tắm hai mảnh nhỏ xíu, khoe trọn vẹn đường cong gợi cảm cùng đôi chân thon dài. Cô tết tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng.

Vittoria Ceretti và Leonardo công khai mối quan hệ từ tháng 5/2023. Họ xuất hiện tình tứ cùng nhau tại LHP Cannes ở Pháp. Bất chấp khoảng cách 24 tuổi, cặp đôi rất ngọt ngào, tình tứ.

Đồng nghiệp của Leonardo cho hay, tài tử Titanic rất coi trọng mối quan hệ với Vittoria Ceretti. Thời gian qua, cặp đôi đồng hành trong các chuyến du lịch, công việc.

Một người bạn của Leonardo nói với tờ Page Six: "Hai người dành nhiều thời gian bên nhau trong những tháng gần đây và mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc".

Ngôi sao Hollywood đã bí mật đi khắp thế giới cùng bạn gái trong suốt mùa hè này. Bạn bè của Leonardo tiết lộ, nam diễn viên dường như muốn sớm từ bỏ cuộc sống đa tình khi bước vào mối quan hệ với Vittoria Ceretti.

Vittoria Ceretti sở hữu chiều cao 1,78m, làm người mẫu từ khi 14 tuổi. Cô xuất hiện 23 lần trên trang bìa tạp chí Vogue và cũng lên bìa các tạp chí thời trang Harper's Bazaar, Elle, Glamour, Grazia... Tính tới năm 2024, người đẹp 26 tuổi đã góp mặt trong 400 show diễn thời trang khác nhau.

Tạp chí Elle khen ngợi Ceretti sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Italy với nước da ngăm, phong cách quyến rũ, ánh nhìn cuốn hút và dáng đi gợi cảm.

Cô được trang Models xếp vào nhóm 10 siêu mẫu thế hệ mới. Danh hiệu danh giá này vinh danh những người mẫu được coi là tài năng và thành đạt nhất trong ngành. Đặc biệt, Vittoria Ceretti là người mẫu trẻ nhất từng lọt vào danh sách này.

Dưới thời huyền thoại của nhà thiết kế nổi tiếng Karl Lagerfeld, Vittoria Ceretti là một trong những gương mặt yêu thích của ông, từng được chọn trình diễn thiết kế cưới đặc biệt ở chương trình thời trang Haute Couture Xuân Hè 2019.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Paris (Pháp), người mẫu Vittoria cho biết sẽ học diễn xuất hoặc tâm lý học nếu không làm việc trong lĩnh vực thời trang. Người đẹp hiện có 1,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Không thể phủ nhận, mối quan hệ tình cảm với tài tử Leonardo giúp Vittoria Ceretti nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Vittoria Ceretti là cô gái thứ 10 ở độ tuổi U25 hẹn hò với tài tử Leonardo DiCaprio. Thời điểm cặp đôi công khai mối quan hệ, Vittoria Ceretti chưa tròn 25 tuổi.

Theo tờ Hola!, Leonardo đến Pháp ra mắt phim Killers of the Flower Moon vào năm 2023 và làm quen với người đẹp Italy tại đó. Trước khi công khai mối quan hệ với tài tử Titanic, Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ Matteo Milleri vào năm 2020 và thông báo chia tay hồi tháng 6/2023.

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là ngôi sao hiếm hoi luôn duy trì được phong độ trên màn ảnh dù không tham gia vào những bộ phim thị trường.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio thành công với nhiều dự án đình đám như Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỉ phú), The Departed (Điệp vụ Boston), Blood Diamond (Kim cương máu), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)…

Năm 2016, Leonardo DiCaprio nhận được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Vai diễn Hugh Glass - người thợ săn bị đồng đội bỏ rơi trong bộ phim The Revenant (2015) đã khiến giới mộ điệu thán phục.