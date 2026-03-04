Rosé (Blackpink) duy trì mái tóc tẩy "đốt tiền" suốt 7 năm

Suốt 7 năm hoạt động cùng Blackpink, Rosé gần như không rời xa mái tóc vàng sáng đã trở thành dấu ấn nhận diện. Ít ai biết, để duy trì màu tóc tẩy ổn định trong lịch trình toàn cầu dày đặc, nữ thần tượng phải nhuộm dặm chân tóc mỗi 2 tuần, thậm chí thợ riêng phải bay nửa vòng Trái Đất chỉ để xử lý mái tóc trong vài giờ. Điều này đồng nghĩa với việc Rosé phải chi bộn tiền cho chuyên gia riêng để duy trì mái tóc không phải màu tự nhiên.

Thông tin này được nghệ sỹ tạo mẫu tóc Cha Cha (tên thật Cha Jong Hyun) - người từng làm việc với nhiều ngôi sao Hàn Quốc, trong đó có Blackpink - hé lộ trong chương trình của kênh YouTube Workers’ High.

Theo Cha Cha, thuở mới ra mắt dưới trướng YG Entertainment, Rosé từng để tóc nâu đen truyền thống. Tuy nhiên, màu tóc này không giúp cô thật sự nổi bật giữa dàn idol (thần tượng) Kpop.

Chỉ đến khi chuyển sang tông vàng sáng, hình ảnh của cô mới thay đổi rõ rệt. Sắc vàng giúp gương mặt Rosé bừng sáng, tạo hiệu ứng như một “vầng hào quang” bao quanh gương mặt thanh tú và tôn lên làn da trắng của cô.

“Rosé đã tẩy tóc vàng suốt 7 năm vừa qua”, Cha Cha nhớ lại.

Để tránh lộ chân tóc tối màu và giữ tổng thể tự nhiên trước ống kính độ phân giải cao, cô phải xử lý dặm màu tóc định kỳ 2 tuần/lần. Tần suất dày đặc đến mức nhiều người quên rằng màu tóc thật của nữ thần tượng không phải vàng.

Về mặt kỹ thuật, tóc tẩy là dạng tóc đã bị mở biểu bì để loại bỏ sắc tố tự nhiên, khiến cấu trúc sợi tóc yếu hơn đáng kể. Việc duy trì màu sáng liên tục trong nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ khô xơ, gãy rụng và mất độ đàn hồi.

Chính vì vậy, Cha Cha từng đề xuất giãn thời gian giữa các lần tẩy, nhuộm để giảm áp lực cho tóc. Tuy nhiên, Rosé thẳng thắn cho biết cô ưu tiên hình ảnh chỉn chu trước công chúng hơn là sự thoải mái cho mái tóc.

Trước yêu cầu này, Cha Cha quyết định phát triển một công thức riêng nhằm giảm thiểu tổn hại. Anh không tiết lộ chi tiết bí quyết nghề nghiệp, song khẳng định phương pháp này giúp duy trì độ óng ả và hạn chế gãy rụng tối đa cho tóc của Rosé suốt nhiều năm.

Trong quá trình duy trì mái tóc cho Rosé, lịch trình quốc tế của nhóm Blackpink đặt ra thách thức lớn. Mỗi khi Rosé đi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới, Cha Cha thường phải đi theo.

Có những chuyến đi, anh bay đến nơi vào buổi sáng, dành 3-4 giờ xử lý chân tóc và phục hồi, sau đó lập tức quay về Seoul, Hàn Quốc. Toàn bộ quá trình diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao để màu tóc của Rosé đồng nhất từ chân đến ngọn.

Theo chia sẻ của Cha Cha, Rosé luôn chủ động đặt vé hạng thương gia cho anh trong các chuyến bay ngắn ngày như một cách trân trọng cộng sự lâu năm. “Tôi thật sự cảm nhận được sự chân thành của cô ấy”, anh nói.

Trong ngành giải trí, nơi hình ảnh là tài sản thương mại quan trọng, mái tóc vàng của Rosé không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà đã trở thành một phần thương hiệu cá nhân. Phía sau mái tóc của cô là quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, chi phí lớn và sự phối hợp xuyên lục địa giữa nghệ sỹ và chuyên gia tạo mẫu.

