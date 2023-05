Rời Cannes, Leonardo DiCaprio trở lại với phong cách "ngựa hoang"

Sau khi LHP Cannes kết thúc, Leo đã ngay lập tức trở lại với phong cách "ngựa hoang" quen thuộc (Ảnh: Daily Mail).

Vốn là "tay chơi khét tiếng" trong giới tài tử, Leonardo DiCaprio rất chuộng những cuộc vui trên du thuyền bên các người đẹp. Dù vậy, xuất hiện ở LHP Cannes (Pháp) mùa hè này, Leo không tham gia vào những cuộc vui như vậy.

Sự tiết chế này được cho là bởi Leo có phim công chiếu tại LHP Cannes - bộ phim Killers of Flower Moon. Nam tài tử không muốn những câu chuyện đời tư của mình thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng. Thay vào đó, anh muốn mọi sự tập trung sẽ hướng về tác phẩm điện ảnh mới mà mình tham gia diễn xuất chính.

Bộ phim Killers of Flower Moon do đạo diễn Martin Scorsese dàn dựng đã giúp Leo nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Thậm chí, có những ý kiến cho rằng vai diễn mới của Leo là xuất sắc nhất trong sự nghiệp tài tử của anh tính tới thời điểm này.

Sau khi LHP Cannes kết thúc, Leo đã ngay lập tức trở lại với phong cách "ngựa hoang" quen thuộc. Nam tài tử lại vừa xuất hiện trên du thuyền cùng với bạn bè và đương nhiên trong cuộc vui không thiếu bóng dáng của những người đẹp.

Leo và các bạn vui chơi trên du thuyền (Ảnh: Daily Mail).

Leo kiểm tra điện thoại (Ảnh: Daily Mail).

Tại kỳ LHP Cannes vừa qua, nam tài tử 48 tuổi có phần "khó xử", khi có tới hai người đẹp được cho là đang có mối thiện cảm với anh cùng góp mặt tại sự kiện. Đó là siêu mẫu người Nga Irina Shayk (37 tuổi) và siêu mẫu người Mỹ Gigi Hadid (28 tuổi). Leo không công khai xuất hiện bên Irina hay Gigi ở LHP Cannes vừa diễn ra.

Leonardo DiCaprio xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, trong tháng 4 vừa qua, Leo đã cùng Irina tham gia lễ hội âm nhạc Coachella, hai người vốn đã là bạn lâu năm. Tại LHP Cannes, Irina Shayk đã tới dự lễ công chiếu phim Killers of Flower Moon do Leo đóng chính. Hai người được cho là có xuất hiện kín đáo tại một bữa tiệc do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức ở Cannes.

Trước đây, Irina từng gắn bó với tài tử Bradley Cooper và có một cô con gái nay đã lên 6 tuổi. Trước khi gặp gỡ Irina, Leo cũng thường xuyên gặp gỡ siêu mẫu Gigi Hadid tại các sự kiện và các buổi tiệc tùng của giới sao. Dù vậy, Gigi quá bận rộn với lịch trình công việc, cô lại đang ưu tiên việc chăm sóc con gái nhỏ mới lên 3 tuổi, nên mối quan hệ với Leo không thể tiến xa ở thời điểm này.

Trước đây, Gigi từng gắn bó nhiều năm với nam ca sĩ Zayn Malik và có một người con chung với anh. Gigi và Leo vốn cũng đã quen biết nhau nhiều năm và dành nhiều thiện cảm cho nhau. Hiện tại, Leo và Gigi được cho là vẫn giữ mối liên hệ và tiếp tục gặp gỡ những khi có thể thu xếp thời gian và công việc. Dù vậy, họ không xác định điều gì nghiêm túc và lâu dài trong mối quan hệ này.

Siêu mẫu người Nga Irina Shayk (37 tuổi - trái) và siêu mẫu người Mỹ Gigi Hadid (28 tuổi - phải) xuất hiện ở LHP Cannes (Ảnh: Daily Mail).

Ở Hollywood, chuyện tài tử Leonardo DiCaprio chuyên hẹn hò các người đẹp trẻ tuổi (thường là dưới 25 tuổi) đã được biết đến từ lâu và là đề tài bàn tán quen thuộc của các tờ tin tức showbiz.

Leo từng trải qua nhiều cuộc tình với các người đẹp có tiếng, nhưng chưa có người đẹp nào ở bên anh sau khi đã bước qua tuổi… 25. Trong số các bạn gái cũ của Leo, người bạn gái trẻ tuổi nhất của anh là người mẫu Gisele Bundchen; họ bắt đầu gắn bó năm 1999, khi cô mới 18 tuổi, hai người ở bên nhau trong 5 năm rồi chia tay trong năm 2004.

Những người bạn gái xinh đẹp khác từng đi qua cuộc đời Leonardo DiCaprio có thể kể tới các người mẫu Bar Refaeli, Kelly Rohrbach và Nina Agdal; khi chia tay Leonardo DiCaprio, họ đều đang ở tuổi... 25. Leo chia tay người bạn gái gần đây nhất - nữ diễn viên Camila Morrone - ngay khi cô bước qua tuổi... 25.