Sau đó, Obito tiếp tục chinh phục khán giả qua các sản phẩm khác như Your Smile, Lost và When You Look At Me... Năm 2021, anh gây chú ý khi ghi danh tại chương trình Rap Việt mùa 2 (đội của Binz). Nam rapper gây tiếc nuối khi phải dừng chân trước thềm chung kết.