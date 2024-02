Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), chiều 2/2 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cuốn sách do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, làm chủ biên.

Cuốn sách "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" (Ảnh: H.H).

Nội dung cuốn sách đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân; từ phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, để Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, đất nước, là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn vững chắc" của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách (Ảnh: H.H).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, cùng với các ấn phẩm quan trọng đã được xuất bản như: Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách được ra mắt hôm nay đã khẳng định nhận thức nhất quán của Đảng ủy Công an Trung ương: Công tác đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước, mở đường, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, "tự soi", "tự sửa", "tự nhận diện" trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Luôn thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có "trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự", vì "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"...

Dịp này, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tóm tắt nội dung, phân tích giá trị cốt lõi của cuốn sách. TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách.

Trao tặng cuốn sách cho đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương (Ảnh: H.H).

Tại buổi lễ giới thiệu sách, lãnh đạo Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho đại biểu Trung ương và một số đơn vị trong Bộ Công an.

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng GS.TS Hoàng Chí Bảo; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 cá nhân thuộc Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam vì có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình Hoa cài trên lá chắn năm 2023.