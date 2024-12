Quý ông lịch lãm Jung Woo Sung được minh oan trong scandal có con "rơi"

Mới đây, chương trình Free Doctor (Hàn Quốc) đã tiết lộ một số chi tiết liên quan tới nam diễn viên Jung Woo Sung. Theo một nguồn tin thân cận, Jung Woo Sung gặp người đẹp Moon Gabi khi vừa chia tay bạn gái cũ. Người yêu cũ của tài tử xứ Hàn biết đến sự tồn tại của Moon Gabi.

Trong một thời gian, tài tử được cho là duy trì quan hệ với người đẹp Gabi và bạn gái cũ. Do vậy, khi vụ việc Jung Woo Sung công khai việc có con với Gabi nhưng không kết hôn với cô được hé lộ, bạn gái của tài tử xứ Hàn không bất ngờ mà chỉ lo lắng cho tương lai của anh.

Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi có con chung nhưng không kết hôn (Ảnh: Naver).

Theo nguồn tin cung cấp cho chương trình Free Doctor, người yêu cũ của Jung Woo Sung không có ngoại hình giống nữ diễn viên Lee Ji Ah (bạn gái cũ của anh). Thông tin nam diễn viên nổi tiếng đang hẹn hò với con gái của một gia đình giàu có và sinh năm 1998 cũng không đúng sự thật.

Những thông tin do Free Doctor công bố khiến dư luận Hàn Quốc bất ngờ.

Trước đó, ngày 24/11, truyền thông Hàn Quốc dậy sóng trước thông tin tài tử Jung Woo Sung thừa nhận có con với nữ người mẫu kém anh 16 tuổi, Moon Gabi. Cặp đôi quen nhau từ năm 2022 và tới tháng 3 vừa rồi, Gabi đã sinh con.

Theo công ty quản lý của Jung Woo Sung, tài tử hạng A sẵn sàng chịu trách nhiệm nuôi dạy con nhưng anh và Gabi không có ý định kết hôn. Họ quyết định đồng hành chăm sóc và nuôi dạy em bé.

Trước khi Jung Woo Sung công khai việc có con với người mẫu Gabi, người mẫu trẻ xứ Hàn đã đăng ảnh chụp với con lên trang cá nhân, kèm dòng tâm trạng được cho là oán trách tài tử xứ Hàn.

Một số nguồn tin tiết lộ với tờ Ten Asia, Jung Woo Sung không muốn kết hôn trong khi Gabi mong muốn có danh phận. Đây được xem là nguyên nhân cô công khai chuyện có con lên mạng xã hội vào đúng sinh nhật lần thứ 35.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, mạng xã hội Hàn Quốc liên tục dậy sóng. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi tờ Ten Asia tiếp tục chia sẻ thông tin độc quyền về đời sống cá nhân của ngôi sao xứ Hàn.

Hình ảnh Jung Woo Sung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ việc có con ngoài giá thú (Ảnh: Instagram).

Về phía công ty quản lý của nam diễn viên 51 tuổi, họ mới chỉ xác nhận chuyện anh có con trai và sẽ hoàn thành trách nhiệm với con. Trước các thông tin liên quan tới đời tư của nam nghệ sĩ, họ không bình luận.

Cuối tháng 11, tài tử Hàn Quốc tham dự lễ trao giải Rồng Xanh 2024. Anh gửi lời xin lỗi công chúng, đồng nghiệp vì để đời tư cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

Tài tử Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho những người đã yêu thương và kỳ vọng vào tôi. Tôi sẽ chấp nhận và chịu mọi lời khiển trách. Cuối cùng, với tư cách là một người cha, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với con trai đến cùng".

Jung Woo Sung (SN 1973) nổi tiếng với các tác phẩm như: Những tay đua kiệt xuất, Chuyện tình buồn, Một thời để nhớ, Hoa cúc dại…

Ngoài diễn xuất, Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Theo Naver, tính đến năm 2022, tổng tài sản của tài tử Jung Woo Sung lên tới 3 triệu USD và anh cũng thuộc nhóm nghệ sĩ giàu có, đa tài của làng giải trí xứ kim chi.

Với chiều cao 1,86m và gương mặt điển trai, Jung Woo Sung từng được mệnh danh là "quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc", "quý ông lịch lãm". Song, vụ việc có con ngoài giá thú khiến hình ảnh của anh bị tổn hại nghiêm trọng.

Năm 2018, Jung Woo Sung từng tham gia chiến dịch Letters from Angels, một chiến dịch ủng hộ việc nhận con nuôi và hỗ trợ các bà mẹ đơn thân. Chiến dịch này kéo dài 16 năm và có hơn 350 người nổi tiếng tham gia.

Khi tham gia chiến dịch này, Jung Woo Sung ôm các em bé và nói: "Tôi cảm thấy rất áp lực. Trước và trong buổi chụp ảnh, tôi liên tục tự hỏi tôi có phù hợp với chiến dịch này không, vì nó liên quan đến sự sống. Nó bao gồm những vấn đề xã hội và quan điểm về cuộc sống, điều này khiến việc tham gia chiến dịch trở thành trách nhiệm quan trọng".

Hình ảnh và phát ngôn của Jung Woo Sung trong chiến dịch nhanh chóng bị đào lại và chịu sự mỉa mai của công chúng. Hiện, scandal đời tư của tài tử Hàn Quốc còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới 2 dự án sắp ra mắt của Jung Woo Sung gồm Made in Korea và Harbin (Cáp Nhĩ Tân). Hai tác phẩm đều có sự tham gia của tài tử Hyun Bin.