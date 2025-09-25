“Quý cô ẩn danh” được kỳ vọng vượt rating “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”

Quý cô ẩn danh (Ms. Incognito) là một trong số các phim Hàn nổi bật trên FPT Play trong giai đoạn cuối tháng 9. Đây là bộ phim được đầu tư lớn của đài Genie TV, được dự đoán sẽ đạt thành tích tốt khi lên sóng.

Kịch bản nhiều màu sắc

Chuyện phim Quý cô ẩn danh kể về nữ vệ sĩ Kim Yeong Ran. Cô bất ngờ nhận được lời đề nghị từ một nhà tài phiệt: trong 3 tháng cho đến khi ông qua đời, Yeong Ran sẽ trở thành vợ ông để đổi lấy quyền thừa kế tài sản.

Để lẩn tránh những kẻ rình rập, Yeong Ran thay đổi danh tính thành Boo Se Mi, đến sống ở làng Moochang và trở thành một giáo viên mẫu giáo.

Dù chiếm được lòng tin của hầu hết mọi người, vẻ ngoài quá hoàn hảo của Boo Se Mi vẫn khiến một phụ huynh nghi ngờ. Đó là Jeon Dong Min, một ông bố đơn thân, làm nghề trồng dâu tây trong làng. Mối quan hệ trắc trở này sẽ dẫn cả hai đến một ngã rẽ không ngờ tới.

Chia sẻ với báo Hankook Ilbo, đạo diễn Park Yoo Young ví kịch bản phim được xây dựng như “bộ quà tặng toàn diện”, có đầy đủ các tình tiết tội phạm, lãng mạn, hài đến chính kịch.

“Việc kết hợp nhiều thể loại trong một bộ phim không chỉ nhằm tạo ra trải nghiệm đa dạng mà còn để khai thác điểm mạnh của các diễn viên”, ông Park cho biết.

Điều này đúng với trường hợp của hai diễn viên chính. Những hình ảnh mới nhất của phim cho thấy những bước chuyển mình ấn tượng của Jeon Yeo Been. Nữ diễn viên sinh năm 1989 sẽ thử thách mình với 2 danh tính khác biệt: một Kim Young Ran cứng cỏi, có phần khắc khổ và một Boo Se Mi sang chảnh, vui vẻ, hòa đồng.

Đối với Jung Jin Young, bộ phim này cũng là lần đầu tiên anh được vào vai ông bố đơn thân: “Tôi chưa lập gia đình nên khó có thể hình dung được cách bộc lộ tình cảm của người cha. Tuy nhiên, những hồi ức về cha mình đã giúp tôi hoàn thành vai diễn này”.

Tham vọng của nhà sản xuất

Trong buổi họp báo ra mắt phim tại Seoul, đạo diễn Park đã đặt mục tiêu rating ở mức 2 con số, có thể là 10%.

Nữ diễn viên Jang Yoon Ju (vai Ga Seon Yeong - con gái ông trùm tài phiệt) thậm chí còn kỳ vọng rating Ms. Incognito sẽ vượt qua Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo - bộ phim đã lập kỷ lục đài cáp với 17,5% rating vào năm 2022.

Nhiều ý kiến cho rằng cả 2 con số trên khá tham vọng, nếu nhìn vào mặt bằng chung rating của các phim chiếu trên ENA. Gần nhất là phim mà Ms. Incognito sẽ nối sóng - Ngôi sao rắc rối của tôi (My Troublesome Star), cũng mới đạt rating cao nhất là 4,2%, bất chấp có sự tham gia của ngôi sao kỳ cựu Song Seung Heon.

Jeon Yeo Been và Jung Jin Young trong buổi đọc kịch bản (Ảnh: FPT Play).

Tuy nhiên, mục tiêu của nhà sản xuất không xa rời thực tế mà có cơ sở để kỳ vọng. Quý cô ẩn danh cũng là một bộ phim có kịch bản gốc, tương tự như Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Cặp đôi chính của hai bộ phim này đều là những diễn viên không quá nổi tiếng nhưng đều sở hữu năng lực diễn xuất ấn tượng.

Jeon Yeo Been được truyền thông Hàn Quốc ví như “đóa hoa nở muộn” của làng phim xứ kim chi. Nữ diễn viên có thâm niên hoạt động nghệ thuật khoảng 1 thập kỷ, được biết đến nhiều từ siêu phẩm Vincenzo (2021).

Jung Jin Young cũng bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2012, bắt đầu nổi tiếng từ phim Mây họa ánh trăng. Với gia tài diễn xuất đồ sộ trong nhiều thể loại phim, cả hai sẽ tiếp tục khẳng định thực lực trong bộ phim này.

Hơn hết, rất khó dự đoán chính xác mức độ thành công của một phim trước khi lên sóng. Kỷ lục mà phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đạt được cũng là kết quả ngoài sự trông đợi, khi tỷ suất người xem trung bình trong tập 1 ở mức khá khiêm tốn là 0,9% rồi tăng vọt lên gấp 19 lần sau 16 tập. Kỳ tích này cũng có thể sẽ lặp lại với Quý cô ẩn danh.

Quý cô ẩn danh (Ms. Incognito) chiếu độc quyền trên FPT Play từ ngày 29/9, song song với Hàn Quốc. Khán giả có thể xem bộ phim này trên website https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị tương thích.