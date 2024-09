Quốc Trung oằn mình giữ cửa kính, đồi nhà Việt Hoàn tan nát vì bão Yagi

Sống tại Hà Nội, nghệ sĩ Đinh Trà My cũng chứng kiến cảnh cây xoài hơn 10 năm bị bão "quật đổ". Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đinh Trà My bộc bạch: "Cây xoài mười mấy năm đã bị gục ngã bởi bão lớn, may sao nó vẫn thương hai mẹ con mà đổ đúng khoảng sân trống chứ cây này mà đổ vào nhà thì không biết phải làm sao! Cầu trời khấn Phật hãy cho bão nhanh tan và tất cả mọi người, mọi gia đình được bình an và an toàn nhất".