Quá trẻ so với tuổi 52, người đẹp Kyle Richards bị nghi "đụng" dao kéo

Dân trí Sở hữu nhan sắc trẻ trung và quyến rũ dù đã qua tuổi ngũ tuần, "sao" truyền hình thực tế Kyle Richards bị nghi ngờ làm đẹp bằng dao kéo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với tạp chí InTouch, ngôi sao của show truyền hình ăn khách The Real Housewives of Beverly Hills, Kyle Richards đã phủ nhận những tin đồn cô vừa làm phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài trẻ trung như hiện tại.

Kyle Richards tươi tắn dự tiệc Grammy

Người đẹp 52 tuổi chia sẻ: "Tôi không muốn thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật nào nữa. Mọi người liên tục hỏi tôi liệu tôi đã chỉnh sửa mặt hay chưa và thực sự thì chưa.

Tôi thậm chí còn không hề tiêm Botox gần đây vì tôi muốn gương mặt không bị cứng đơ và tôi có thể thể hiện biểu cảm gương mặt trong phim".

Kyle Richards trẻ trung ở tuổi 52.

Vào tháng 10, Kyle Richards đã tiết lộ trên trang Instagram của mình rằng cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vì lý do thẩm mỹ và sức khỏe. "Vì rất nhiều người trong số các bạn đang suy đoán xem tôi đã làm gì hoặc không làm gì với khuôn mặt của mình, đây là câu trả lời của tôi. Tôi đã sửa mũi của mình".

Tôi bị gãy mũi vào tháng 9 năm ngoái và phần xương nhô ra khiến tôi khó chịu. Vì vậy, tôi đã cố định xương, khắc phục các vấn đề về hô hấp và chỉnh sửa một chút. Tôi sẽ luôn nói với các bạn sự thật". Kyle Richards từng sửa mũi cách đây 14 năm và cô cũng từng thú nhận đã hút mỡ.

Kyle Richards là một trong những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ. Người đẹp xây dựng tên tuổi ở Hollywood đã hàng chục năm nay và cô thừa nhận, cô cũng cảm thấy áp lực về việc giữ gìn nhan sắc "trẻ mãi không già".

Kyle Richards điệu đà dự công chiếu phim

Kyle Richards chia sẻ, càng lớn tuổi, cô càng chăm sóc nhan sắc một cách kỹ lưỡng để đảm bảo rằng cô luôn giữ được ngoại hình tươi trẻ. "Tôi thử nhiều cách chăm sóc làm đẹp da và tóc khác nhau. Tôi cố gắng giữ cho hình ảnh của mình tươi mới và luôn muốn mình trông đẹp nhất có thể".

Kyle Richards xinh đẹp dự lễ trao giải âm nhạc Mỹ

"Tôi luôn nói với các con gái của mình rằng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên một khi đã xuất hiện ở đâu, cho dù chỉ là chụp ảnh hay tham gia một chương trình truyền hình, hình ảnh của bạn sẽ được người ta nhớ mãi".

Kyle Richards nói thêm, cô có một bà mẹ rất chỉn chu về việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt cầu kỳ trong việc chăm sóc da. Vì thế, ngay từ nhỏ, cô đã học theo những cách làm đẹp của mẹ và sau đó hướng dẫn cho bốn cô con gái của mình.

Kyle Richards là ngôi sao của hàng loạt bộ phim và show truyền hình nổi tiếng nước Mỹ như Halloween, Halloween Kills, The Real Housewives of Beverly Hills, The New Celebrity Apprentice.... Nicky và Paris Hilton là hai cháu gái họ của cô.

Người đẹp từng kết hôn hai lần. Năm 1988, ở tuổi 18, Richards kết hôn với Guraish Aldjufrie khi cô đang mang thai con gái đầu lòng nhưng cặp đôi ly thân vào năm 1990 và ly hôn hai năm sau đó.

Richards gặp người chồng thứ hai của cô, Mauricio Umansky, một doanh nhân bất động sản ở Los Angeles, Mỹ vào năm 1994. Cặp đôi kết hôn vào năm 1996, khi Kyle đang mang thai 4 tháng. Cô sinh con gái Alexia Simone vào năm 1996. Cặp đôi sau đó có thêm hai cô con gái.

Vĩnh Ngọc

Theo Fox