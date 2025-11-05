Phương Trinh Jolie tiết lộ lý do 2 lần từ chối tham gia "Chị đẹp đạp gió"

Từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Phương Trinh Jolie có khoảng thời gian dài tạm dừng sự nghiệp để tập trung cho gia đình. Năm 2022, cô về chung nhà với diễn viên Lý Bình, công khai con gái riêng Mia. Tháng 6/2023, cặp đôi đón thêm bé Tyga. Đến tháng 1 năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục sinh bé Loka.

Phương Trinh Jolie cho biết, cô từng nhận được lời mời tham gia Chị đẹp đạp gió ở hai mùa (2024-2025). Tuy nhiên, trùng hợp là lần nào cô cũng... đang mang thai nên đành lỡ hẹn. Bà mẹ 3 con cho biết sẽ tự tạo cơ hội cho mình bằng việc trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp mà không chờ đợi show thực tế.

"Thời gian qua, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sinh hai em bé cho chồng. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát trong tôi không bao giờ tắt. Tôi rất nhớ sân khấu. Hiện tại, con út Loka được gần 10 tháng, tôi quyết định trở lại", Phương Trinh Jolie nói.

Phương Trinh Jolie trở lại với âm nhạc sau 5 năm vắng bóng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ tiết lộ, để chuẩn bị cho lần tái xuất này, cô đã theo học thanh nhạc bài bản để có thể hát tốt những nốt cao. Phương Trinh Jolie thừa nhận, ở độ tuổi U40, sau khi sinh 3 con, cô phải nỗ lực hơn rất nhiều để giữ sức khỏe và giọng hát. May mắn, cô nhận được sự quan tâm, động viên của ông xã.

Lý Bình là người đã khích lệ Phương Trinh Jolie trở lại với ánh đèn sân khấu. Anh trở thành chỗ dựa vững chắc để nữ nghệ sĩ có thể làm những gì mình thích và giúp cô chăm sóc các con.

Lý Bình bộc bạch: “Từ lúc mới yêu, biết vợ thích ca hát, tôi đã đi học đạo diễn để làm MV cho vợ. Nhưng sau khi về chung một nhà, bận chăm lo cho các con nên bà xã cũng không có thời gian trở lại với âm nhạc. Nay các con đã lớn, tôi mong bà xã sẽ quyết tâm hơn với đam mê của mình, còn tôi lúc nào cũng ở sau ủng hộ”.

Phương Trinh Jolie, Lý Bình cùng các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôm 4/11, Phương Trinh Jolie ra mắt MV “Sứ thần mùa đông” - đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng âm nhạc. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như ca sĩ Nhật Kim Anh, vợ chồng ca sĩ Thu Thủy - Kin Nguyễn, diễn viên Hồ Bích Trâm, “Chị đẹp” Hạnh Sino... đến chúc mừng cô.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Thời gian qua, nhiều người hỏi tôi bao giờ trở lại với nghệ thuật, với âm nhạc. Đến thời điểm hiện tại, tôi mới có thể tự tin nói chính là lúc này. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Phương Trinh Jolie "phiên bản mẹ 3 con" đầy tự hào”.

Nữ ca sĩ cũng cho biết ngày 7/11, cô tổ chức đêm nhạc tại phòng trà Bến Thành và sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận để ủng hộ vùng bão lũ.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang, 4 năm sau giành giải đặc biệt tại Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM. Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Nữ ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân đóng phim như: Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Hoàng Thư