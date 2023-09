Phương Trinh Jolie: "Chồng đồng ý để tôi mở két sắt lấy tiền làm show"

Từ khi kết hôn cùng diễn viên Lý Bình hồi tháng 4/2022, tổ ấm của Phương Trinh Jolie luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Phương Trinh Jolie kể về cách ông xã Lý Bình "thuần hóa" cô, những "va chạm" khi sống chung với mẹ chồng, cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống, lý do trở lại ca hát sau nhiều năm vắng bóng...

"Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi tự nhủ phải bỏ bớt sân si"

Phương Trinh Jolie từng nói tình yêu với Lý Bình đã thay đổi chị theo hướng tốt hơn. Sau hơn 1 năm kết hôn, chị cảm nhận điều đó ra sao?

- Tôi không biết mình đã tốt hơn chưa, vì việc này cần người khác nhận xét (cười). Nhưng trước đây tôi nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc. Sau khi kết hôn, tôi thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nếu sai thì tôi biết nhận lỗi, biết sửa sai.

Cụ thể, chị sửa sai ra sao?

- Ví dụ, có lúc tôi la mắng bé Mia (con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie - PV). Anh Lý Bình thấy vậy, góp ý cho tôi rằng không nên mắng bé ở nơi đông người, như vậy sẽ khiến bé tổn thương.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi tự hỏi hôm nay tôi đã đối xử tốt với mọi người xung quanh chưa, lời ăn tiếng nói của mình với gia đình, với nhân viên đã tốt hay chưa.

Tôi tự nhủ phải bỏ bớt sân si, bởi cái khổ, cái đau là do mình. Nếu nhìn nhận mọi thứ bình thường thì sẽ không khổ. Thí dụ nếu hết tiền thì mình cứ vui vẻ ăn cơm với kho quẹt, cũng có sao đâu (cười).

Chị được gia đình chồng cưng chiều nhưng sống chung với mẹ chồng chắc hẳn cũng có ít nhiều va chạm?

- Tôi và mẹ chồng có tính cách khá giống nhau, đều mạnh mẽ, độc lập, không phụ thuộc vào ai. Mẹ chồng rất thương tôi. Chúng tôi không có bất hòa lớn, nhưng sống cùng nhau cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ, thí dụ như khi chiên cơm, tôi chiên cách này, mẹ chiên cách khác (cười).

Mẹ chồng hỗ trợ chị ra sao trong thời gian chăm con nhỏ?

- Tôi sinh mổ nên hồi phục lâu hơn sinh thường. Chăm con nhỏ rất cực, phải chia thời gian vắt sữa. Nhiều lúc tôi mệt vì thiếu ngủ, mẹ hay xuống bếp nấu món này món kia, động viên tôi ăn cho lại sức.

"Khi mọi người quay lưng với tôi, Lý Bình vẫn ở đó"

Để có được cuộc sống bình yên và viên mãn như hiện tại, Phương Trinh Jolie đã trải qua những bài học gì?

- Tôi gặp nhiều thử thách trong cuộc đời. Những khó khăn, trải nghiệm đó tạo nên tôi ngày hôm nay. Tôi không bao giờ trách quá khứ. Phải có những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau thì mình mới biết trân trọng hạnh phúc.

Với tôi, cuộc đời mỗi người có số phận riêng. Giống như một đoàn tàu, mỗi chặng đường sẽ có những ga dừng lại, có người xuống, có người lên.

Tôi tâm đắc một câu nói rằng hãy biết ơn khi còn được sống ở hiện tại, còn được hít thở không khí vì không ai biết trước ngày mai thế nào. Quan trọng nhất là sống hết mình, sống ý nghĩa từng phút giây.

Quãng thời gian đau khổ, cảm xúc "chạm đáy" trong quá khứ, chị đã đối diện ra sao?

- Tôi khóc, khóc rất nhiều. Khi mọi chuyện qua đi, đập bỏ được bức tường mình tự dựng lên, tôi mới tìm lại sự thanh thản.

Tôi vốn là người không nhận được tình thương đầy đủ của cha mẹ, tuổi thơ có một "vết nứt" ám ảnh. Những nỗi buồn đó tôi chôn sâu trong một "chiếc hộp", đóng nó lại. Đến bây giờ có những chuyện tôi mãi mãi không thể chia sẻ cùng ai.

Để bình yên, phải tu tập. Mỗi ngày, tôi "xả" những tâm sự với chồng, buồn vui đều nói với anh ấy. Đó cũng là cách để tôi xây dựng và vun đắp sự kết nối trong hôn nhân.

Sự hiện diện của Lý Bình có ý nghĩa ra sao với cuộc sống của Phương Trinh Jolie?

- Tôi với anh Bình lấy nhau 1 năm nhưng đã quen nhau 5 năm trước khi cưới. Thời gian đó có quá nhiều thăng trầm đến với tôi, từ chuyện sức khỏe đến kinh doanh thất bại. Chính những thử thách đó giúp tôi nhận ra người này có phải là người sẽ đồng hành với mình hay không.

Tình yêu chỉ có thể định nghĩa khi có trắc trở, khó khăn. Những lúc mọi người quay lưng với tôi, anh ấy vẫn ở đó. Đó chính là tình yêu.

Khi chị và chồng giận nhau, ai sẽ là người làm lành trước?

- Chồng tôi thương tôi, biết tôi cứng đầu nên luôn là người làm lành trước. Nhưng dạo này tôi cũng ngoan hơn rồi (cười). Tất nhiên, chồng tôi cũng không "chiều hư" tôi quá mức. Khi làm lành, nếu biết được mình sai ở đâu, tôi sẽ nhận lỗi và rút kinh nghiệm.

"Tôi có thể hát live 20 bài một lúc"

Gần đây, Phương Trinh Jolie gây chú ý khi thông báo làm show nhạc cá nhân dù mới sinh con được 3 tháng. Lý do chị trở lại âm nhạc là gì?

- Những năm qua, tôi tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình, không có tâm trí ca hát. Có lần, tôi cover bài Xem như em chẳng may, nhận được 4-5 triệu lượt xem, khán giả nói "chị ơi, hát thêm nữa đi". Cứ thế, đam mê âm nhạc lại trỗi dậy trong tôi.

Tôi nghĩ cái duyên ca hát của tôi vẫn còn. Chồng, gia đình và bạn bè ủng hộ, nhưng quan trọng nhất là khán giả vẫn còn thích nghe tôi hát.

Hai năm chị không hoạt động, sự nghiệp cũng không có ca khúc hit. Theo chị, vì sao khán giả sẵn sàng bỏ tiền nghe mình hát?

- Chuyện gì cũng cần có cái duyên. Có những khán giả mới, họ chưa từng nghe tôi hát nhưng họ xem tôi livestream, thấy tôi dễ thương, thích cách tôi nói chuyện nên mua vé ủng hộ. Hoặc họ quý mến anh Lý Bình, quý mến gia đình chúng tôi. Chỉ cần một lý do nào đó để đến gặp nhau thôi!

Nhưng thực sự là nhiều khán giả cũng đã quên mất Phương Trinh Jolie là ca sĩ?

- Tôi tức giận khi người ta quên tôi là ca sĩ (cười). Bản thân tôi cũng là người có nền tảng âm nhạc. 14 tuổi, tôi từng đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình tỉnh An Giang. Tôi nghĩ chỉ cần mình hát, mình có show, được khán giả công nhận thì mình được gọi là ca sĩ.

Nhiều ca sĩ hạn chế hoạt động vì gia đình chồng không ủng hộ theo nghệ thuật. Với Phương Trinh Jolie, mẹ chồng phản ứng ra sao khi con dâu đi hát trở lại?

- Tôi may mắn khi ông xã và mẹ chồng ủng hộ trong bất kỳ vấn đề gì. Mẹ và họ hàng ở quê luôn theo dõi phim tôi đóng hay những chương trình gameshow mà vợ chồng tôi tham gia. Do đó, khi tôi đi hát, mẹ cũng rất vui.

Mẹ chồng động viên tôi thực hiện ước mơ. Mẹ nói ở nhà, chuyện ăn uống đã có mẹ lo, chuyện chăm em bé có thêm vú em hỗ trợ.

Chị chuẩn bị cho việc hát live 15 ca khúc trong đêm nhạc như thế nào?

- Tôi hát live liên tục 20 bài cũng được. Ở nhà, tôi thường hát karaoke, mỗi lần hát 10 bài khiến chồng phải ngăn tôi lại (cười).

Nhưng mình có giọng hát thôi chưa đủ mà còn phải biết cách trình diễn, thể hiện chỉn chu trên sân khấu, giống như đầu bếp muốn nâng tầm món ăn lên thành hạng 5 sao thì phải đi học. Đó là lý do tôi luyện hát ở lớp chị Ngọc Mai để chuẩn bị cho show.

"O Sen" Ngọc Mai truyền đạt kinh nghiệm ca hát cho chị ra sao?

- Chị Ngọc Mai nói tôi đã có nền tảng, có giọng sẵn nên chăm chỉ tập luyện sẽ tiến bộ.

Chị cũng rất khó tính, chỉnh cho tôi từng câu chữ. Chị khuyên tôi không nên dễ dãi trong cách hát mà phải biết cách nhấn nhá câu chữ. Một bài hát có cả trăm từ, nhưng chỉ cần một câu chữ nhấn nhá, luyến láy hay, thì bài hát sẽ đọng lại được trong tâm trí khán giả.

Nhiều ca sĩ ngày nay thường bị dân mạng "mổ xẻ" khả năng thanh nhạc hay những sự cố sân khấu. Chị có lo lắng?

- Điều đó phụ thuộc vào gu thưởng thức của từng khán giả. Điều quan trọng là đối tượng người nghe mà mình muốn hướng tới.

Tôi cũng là người cầu toàn. Hôm nay luyện được nốt này, ngày mai tôi lại muốn chinh phục nốt cao hơn. Hoặc có những từ hôm nay phát âm chưa được sang trọng, ngày mai tôi muốn luyện để phát âm hay hơn.

Tất nhiên, việc biểu diễn live cũng phụ thuộc vào may mắn nữa. Có những lúc mình luyện hát rất hay, nhưng đến khi diễn thì gặp vấn đề sức khỏe chẳng hạn.

Chị và Lý Bình bàn bạc, thống nhất ra sao về kinh phí làm show?

- Hai vợ chồng có quỹ chung. Khi tôi nói làm show, anh Bình nói: "Tiền trong két sắt, vợ cứ lấy mà làm".

Về tài chính trong gia đình, tôi hay livestream bán hàng, còn anh Bình lo mọi việc lớn nhỏ khác. Với tôi, khi kết hôn, vợ chồng phải cùng vun đắp. Của chồng công vợ, của vợ công chồng, chứ tôi không rạch ròi tiền anh, tiền em. Nếu có khoản nào lớn cần chi, chúng tôi sẽ trao đổi với nhau.

Phương Trinh Jolie kỳ vọng ra sao cho show diễn sắp tới và kế hoạch dài hơi trong tương lai?

- Tôi không đầu tư quá lớn mà chỉ gói gọn trong khoản chi phí nhất định. Nhưng tôi cũng dành tâm huyết cho từng khoản nhỏ nhất. Tôi không đặt nặng chuyện doanh thu bán vé, mà chỉ muốn thỏa mãn đam mê, đáp lại tình cảm của khán giả.

Sau show diễn, tôi mong khán giả biết đến tôi nhiều hơn trong dòng nhạc trữ tình và tôi có thể chinh phục được cả những người nghe khó tính.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Phương Trinh Jolie là ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các MV: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody like you...

Cô cũng từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình Việt Nam như: Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Siêu mẫu xì-trum, Mẹ chồng nàng dâu...

Năm 2022, Phương Trinh Jolie lên xe hoa cùng diễn viên Lý Bình. Cũng tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng tên Mia.

Gần đây, ca sĩ thông báo tổ chức đêm nhạc Jolie show kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật. Đêm nhạc diễn ra ngày 3/10 tại TPHCM, có sự tham gia của 2 khách mời là Lân Nhã, Vicky Nhung.