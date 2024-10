Phong cách thời trang ấn tượng của tiểu thư sành điệu trong "Gossip Girl"

Gossip Girl (Cô nàng nhiều chuyện) là một trong những loạt phim truyền hình ăn khách nhất nước Mỹ.

Blake Lively (SN 1987) - nữ diễn viên người Mỹ - được biết đến nhiều hơn sau thành công của loạt phim này. Cô đảm nhận vai Serena Van der Woodsen, nàng tiểu thư xinh đẹp, giàu có ở khu thượng đông Manhattan.

Serena Van der Woodsen có lối sống hào nhoáng, những cuộc tình lộn xộn và một tủ quần áo đáng mơ ước.

Những bộ đồng phục sành điệu

Trường Nữ sinh Constance (không có thật ở ngoài đời) có thể coi là một trong những ngôi trường có quy định về trang phục lỏng lẻo nhất. Serena cùng những người bạn luôn biết cách khiến cho bộ đồng phục của họ trở nên sành điệu, phá cách và nổi bật nhất (Ảnh: WireImage).

Nàng tiểu thư Manhattan thường chuộng những mẫu áo khoác da khi tới trường vào mùa thu. Đây là mẫu áo khoác da có điểm nhấn là phần thắt lưng vừa vặn, giúp tôn lên vóc dáng của cô nàng (Ảnh: WireImage).

Đồng phục của Serena nổi bật khi kết hợp với áo khoác da ngắn màu đen (Ảnh: WireImage).

Những bộ váy dạ hội lấp lánh

Khi nói về cuộc sống tại khu thượng đông Manhattan trong Gossip Girl, không thể bỏ qua những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Một trong những nhân vật chính luôn xuất hiện lộng lẫy, nổi bật tại các bữa tiệc chính là Serena.

Tạo hình của tiểu thư nhà Van der Woodsen trong mùa 1 của "Gossip Girl" (Ảnh: The CW).

Serena luôn xuất hiện với trang phục lộng lẫy, nổi bật khi dự tiệc (Ảnh: Slash News).

Một trong những trang phục ấn tượng của Serena chính là bộ váy trắng khi tham dự bữa tiệc trắng của nhà Hamptons trong mùa 2 của bộ phim (Ảnh: The CW).

Trang phục gây sốt một thời khi trở lại khu thượng đông

Trong tập 1, mùa 1 của Gossip Girl, Serena gây ấn tượng với người xem trong phân cảnh đầu tiên của bộ phim, khi cô xuất hiện tại nhà ga biểu tượng Grand Central ở New York.

Trang phục của cô đơn giản gồm áo thun kẻ sọc ngang, quần jeans đen cổ điển kết hợp với thắt lưng nâu, áo blazer da màu nâu sáng và chiếc khăn nhỏ quàng cổ.

Một outfit (trang phục) tối giản nhưng lại từng gây sốt một thời, thu hút sự quan tâm và "săn lùng" từ khán giả của bộ phim (Ảnh: Courtesy of Everett Collection).

Trang phục thường ngày mang hơi thở Boho

Vào những ngày thường, Serena chuộng phong cách Boho - phong cách đặc trưng với những trang phục mềm mại, bay bổng, hơi hướng du mục với điểm nhấn là những chiếc vòng cổ dài.

Phong cách Boho của Serena van der Woodsen trong "Gossip Girl" mang đậm chất tự do và phóng khoáng, phản ánh tinh thần tự nhiên và thoải mái của chính nhân vật này (Ảnh: The CW).

Thiết kế váy xanh ấn tượng của "J bé nhỏ" (nhân vật Jenny Humphrey do Taylor Momsen thủ vai) (Ảnh: The CW).

Khi thiết kế của "J bé nhỏ" (nhân vật Jenny Humphrey do Taylor Momsen thủ vai) được trình diễn bởi Serena trong show diễn thời trang của Eleanor Waldorf (Margaret Colin thủ vai) khiến khán giả phải trầm trồ.

Diễn viên Blake Lively với tạo hình nhân vật Serena Van der Woodsen trong "Gossip Girl" mùa 2 năm 2008 (Ảnh: Rex Features).

Ở tuổi 37, người đẹp Blake Lively hạnh phúc bên gia đình nhỏ cùng chồng là diễn viên Ryan Reynolds và 4 "nhóc tỳ".

Sau khi hứng chịu làn sóng tẩy chay bởi những ồn ào về thái độ và tác phong trong công việc, nữ diễn viên đang trở thành tâm điểm bàn tán với vai diễn mới nhất LiLy Bloom trong bộ phim điện ảnh It Ends With Us (Nơi tình yêu kết thúc).

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover, chính thức được công chiếu trên toàn cầu từ 9/8 và đã cập bến các phòng chiếu phim Việt Nam vào 27/9 vừa qua. Tác phẩm này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả và giới chuyên môn.

Theo The Hollywood Reporter, bộ phim đã cán mốc 309 triệu USD doanh thu trên toàn cầu, trở thành bộ phim tình cảm ăn khách nhất kể từ sau A Star is Born (Vì sao vụt sáng) năm 2018.

Yến Trang