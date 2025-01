Phim nhiều cảnh nóng, được đầu tư 34 triệu USD của Lee Min Ho thất bại

When the stars gossip (Hỏi những vì sao) lên sóng vào ngày 4/1. Phim được xếp vào hàng bom tấn truyền hình Hàn Quốc khi có kinh phí đầu tư lên tới hơn 34 triệu USD và quy tụ dàn diễn viên chất lượng cao.

Phim đặt mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn mới cho phim truyền hình Hàn Quốc với sự kết hợp giữa thể loại khoa học viễn tưởng và khám phá nội tâm con người. Lấy bối cảnh trên một trạm vũ trụ, phim xoay quanh cuộc sống của các phi hành gia và đội ngũ mặt đất hỗ trợ họ.

Lee Min Ho kết đôi với nữ diễn viên Gong Hyo Jin trong "When the stars gossip" (Ảnh: tvN).

Theo đạo diễn, thời gian sản xuất When the stars gossip dài hơn so với những bộ phim truyền hình khác. Nhà làm phim buộc phải sử dụng kỹ thuật bay bằng dây và đồ họa máy tính để mô tả chân thực môi trường không trọng lực trên màn ảnh.

Trong phim, Lee Min Ho vào vai Gong Ryong, một bác sĩ đầy trách nhiệm, đồng thời là con rể tương lai của tập đoàn tài phiệt MZ. Gong Ryong bắt đầu cuộc phiêu lưu vào vũ trụ, chuyến đi được đặt trước với mức phí khổng lồ, chỉ vài ngày trước đám cưới. Chuyến đi của anh ẩn chứa nhiều bí mật.

Bạn diễn của Lee Min Ho là "đàn chị" Gong Hyo Jin. Cô vào vai Eve Kim, nữ chỉ huy của trạm vũ trụ. Cốt truyện trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của Kang Su (Oh Jung Se đóng), nhà khoa học giàu có, cùng Choi Go Eun (Han Ji Eun đóng), nữ thừa kế nổi tiếng kiêm bạn gái Gong Ryong.

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim tại Hàn Quốc, tháng 1, Lee Min Ho chia sẻ: "Khi bước vào độ tuổi 30, tôi suy ngẫm về cách trở thành diễn viên có thể cống hiến, thay vì một người liên tục bị công việc cuốn trôi. Tôi cần thời gian nạp lại năng lượng mới để giải quyết những lo lắng đó".

Hình ảnh của Lee Min Ho trong "When the stars gossip" (Ảnh: tvN).

Dù đầu tư với kinh phí lớn và có sự góp mặt của dàn sao đình đám như Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, When the stars gossip vẫn không có được thành tích như mong đợi. Rating (tỉ suất bạn xem đài) của phim giảm dần theo từng tập và phim đối mặt với làn sóng chỉ trích của người xem.

Ban đầu When the stars gossip được kỳ vọng sẽ là bom tấn mở đầu năm 2025 của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, song khi phát sóng, phim lại khiến người hâm mộ thất vọng.

Theo số liệu của Nielsen Korea, tập 1 của When the stars gossip chỉ ghi nhận tỷ suất người xem đạt 3,3%. Rating của 2 tập gần nhất tiếp tục giảm xuống còn 2,2%, con số đáng báo động với bộ phim có mức đầu tư cao nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, When the stars gossip bị nhận xét nội dung nhạt, thiếu điểm nhấn. Dù được giới thiệu là bộ phim truyền hình hiếm hoi của Hàn Quốc kể về các nhà khoa học, khám phá cuộc sống của họ ngoài vũ trụ, phim bị chê giống một bộ phim tình cảm quen thuộc của xứ kim chi. Việc lạm dụng cảnh nóng làm phim trở nên phản cảm.

Tờ ENews nhận xét về When the stars gossip: "Phim không khai thác điểm đặc sắc ngoài không gian, đôi khi giống như tài liệu khoa học về các khoa học vũ trụ hơn. Những phân cảnh liên quan đến thí nghiệm trong không gian đầy nhàm chán, chẳng thu hút khán giả. Chuyện tình yêu giữa các nhân vật dường như không hề có sự kết nối gì với chủ đề vũ trụ".

Ngoài điểm yếu về nội dung, diễn xuất của tài tử Lee Min Ho cũng là tâm điểm bàn tán. Trong When the stars gossip, nam diễn viên xứ Hàn rũ bỏ hình tượng trai giàu, thiếu gia nhà tài phiệt để vào vai một thanh niên nghèo, lâm vào cảnh nợ nần. Vai diễn được kỳ vọng là bước tiến mới trong sự nghiệp của Lee Min Ho nhưng dường như không phù hợp với anh.

Lối diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1987 tiếp tục bị đánh giá một màu. Điều này làm cho nhân vật Gong Ryong của Lee Min Ho trở nên nhạt nhòa, không để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Gong Hyo Jin là điểm sáng của When the stars gossip. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của ngôi sao hạng A xứ Hàn sau nhiều năm nghỉ ngơi. Song, tờ Naver nhận định, so với các bộ phim trước, When the stars gossip là bước lùi trong việc lựa chọn kịch bản của nữ diễn viên.

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin trong ngày ra mắt "When the stars gossip" tại Hàn Quốc, tháng 1 (Ảnh: Daily News).

Khảo sát từ Good Data Corporation, When the stars gossip hiện xếp thứ 5 trong danh sách các phim đáng chú ý trong tuần. Nam chính Lee Min Ho đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng diễn viên, còn nữ chính Gong Hyo Jin thì không lọt nổi vào top 10.

Lee Min Ho là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn. Sau thành công của bộ phim truyền hình Vườn sao băng, tài tử sinh năm 1987 vụt sáng thành sao, lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và trở thành "hoàng tử màn ảnh nhỏ".

Anh tiếp tục chứng tỏ tài năng và danh tiếng qua nhiều tác phẩm đình đám như: Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Nàng ngốc và quân sư, Huyền thoại biển xanh... Tuy nhiên, những dự án gần đây của Lee Min Ho gây tranh cãi và không đạt thành công như trước.