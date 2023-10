Jisoo hợp tác cùng Lee Min Ho trong phim có kinh phí gần 23 triệu USD

Ngày 24/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jisoo (thành viên nhóm Blackpink) được mời đảm nhận một vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh Omniscient Reader's Perspective (Toàn trí độc giả). Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Hàn Quốc, từng thu hút hơn 26 triệu lượt xem kể từ năm 2018 đến nay.

Theo Naver, Toàn trí độc giả thuộc thể loại hành động giả tưởng. Phim kể về Kim Dok Ja, độc giả duy nhất của một cuốn tiểu thuyết mạng. Thế giới của anh bất ngờ bị hòa nhập làm một với cuốn tiểu thuyết gốc. Anh buộc phải cố gắng cứu lấy cuộc sống và thế giới của chính mình.

Jisoo sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh có kinh phí lớn "Omniscient Reader's Perspective" (Ảnh: News).

Một nguồn tin nói với tờ Newsen, nam diễn viên trẻ tài năng Ahn Hyo Seop được lựa chọn vào vai nam chính, Kim Dok Ja. Trong khi tài tử Lee Min Ho vào vai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết gốc - Yoo Jung Hyuk.

Nữ ca sĩ Jisoo được mời vào vai Lee Ji Hye, nhân vật phụ sống sót duy nhất tại trường cấp 3 trong cuốn tiểu thuyết gốc. Trong khi ngôi sao của dự án Cô gái mặt nạ, Nana, được mời vào vai Jeong Hee Won, một cô nàng có sức chiến đấu mạnh mẽ và không chấp nhận sự bất công.

Phim còn có sự tham gia của Chae Soo Bin, Shin Seung Ho. Các nhân vật phụ sẽ đồng hành với hai nhân vật chính Kim Dok Ja và Yoo Jung Hyuk trong trò chơi sinh tồn.

Hiện, Realize Pictures xác nhận là công ty sản xuất Toàn trí độc giả. Năm 2017, Realize Pictures từng chuyển thể thành công cuốn truyện tranh mang tên Along with the Gods (Thử thách thần chết). Phim vươn lên Top 2 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc khi mang về cho nhà phát hành hơn 109 triệu USD.

Phần 2 của Thử thách thần chết được trình làng một năm sau đó và tiếp tục mang về khoản doanh thu 92 triệu USD. Hiện, cả hai phần phim Thử thách thần chết đều nằm trong Top 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Tài tử Ahn Hyo Seop (trái ) và Lee Min Ho sẽ góp mặt trong dự án "Omniscient Reader's Perspective" (Ảnh: Newsen).

Chính vì vậy, khán giả yêu điện ảnh tại Hàn Quốc khá lạc quan về tương lai và doanh thu của Toàn trí độc giả dưới bàn tay nhào nặn của công ty Realize Pictures cùng ê-kíp diễn viên toàn gương mặt nổi tiếng, có diễn xuất ấn tượng. Toàn trí độc giả còn được đầu tư bởi Smilegate, một hãng game nổi tiếng của Hàn Quốc.

Theo Newsen, Realize Pictures đã ký hợp đồng sản xuất 5 phần phim Toàn trí độc giả. Realize Pictures tham vọng, Toàn trí độc giả không chỉ thành công tại Hàn Quốc mà còn là cái tên hấp dẫn tại thị trường nước ngoài bởi phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao trẻ đình đám xứ kim chi.

Toàn trí độc giả dự kiến khởi quay vào tháng 12 tới. Bộ phim điện ảnh có kinh phí dự tính lên tới 30 tỷ won (549 tỷ đồng, gần 23 triệu USD) cũng đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ Jisoo với điện ảnh. Năm 2021, cô từng đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop.

Với nội dung chính trị nhạy cảm, bộ phim Snowdrop gặp khá nhiều trở ngại khi lên sóng. Thành viên nhóm Blackpink bị cộng động mạng xứ Hàn "tấn công" vì họ cho rằng cô cố tình nhận kịch bản bị nghi ngờ xuyên tạc lịch sử.

Tuy nhiên, qua từng tập phim, Jisoo nỗ lực thể hiện khả năng diễn xuất, không ngại lăn xả, từ lột đồ đến để mặt "mộc", thể hiện những cảnh quay nội tâm khó… và dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Cô cũng được xem là một trong những yếu tố "cứu" tỷ suất bạn xem đài của bộ phim.

Jisoo là thành viên Blackpink có duyên với điện ảnh (Ảnh: Instagram).

Tháng 9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jisoo làm khách mời trong dự án cổ trang Dr. Cheon and Lost Talisman. Phim có sự góp mặt của tài tử Kang Dong Won và ra mắt khán giả vào tháng 9 vừa rồi. Trong phim, Jisoo đóng vai một nàng tiên.

Ngoài ra, Jisoo còn nhận được lời mời tham gia bộ phim về đề tài xác sống Influenza cùng tài tử Park Jung Min. Phim lấy bối cảnh một đơn vị phòng không nằm trong tòa nhà cao tầng ở Seoul (Hàn Quốc), theo chân anh lính Jae Yoon (Park Jung Min đóng).

Cùng bạn gái Young Joo (Jisoo đóng), Jae Yoon chiến đấu chống lại đám xác sống hung hãn. Phía YG Entertainment cho biết, nữ thần tượng xứ Hàn đang xem xét vai diễn và chưa có câu trả lời cuối.

Trong số 4 thành viên của Blackpink, Jisoo được nhận xét sở hữu ngoại hình phù hợp với việc đóng phim nhất. Khác với các em, Jisoo được công ty giải trí YG Entertainment thu xếp cho tham gia nhiều dự án phim ảnh và khá có duyên trong lĩnh vực này.