Phim ngập cảnh nóng về huyền thoại Marily Monre nhận 8 đề cử Mâm xôi vàng

Mới đây, giải thưởng Mâm xôi vàng và Oscar 2023 đều công bố danh sách đề cử. Giải Mâm xôi vàng do các sinh viên tốt nghiệp trường điện ảnh UCLA (Mỹ) cùng hai cựu chiến binh ngành điện ảnh John JB Wilson và Mo Murphy thành lập từ năm 1981.

"Blonde" nhận tới 8 đề cử Mâm xôi vàng 2022 (Ảnh: News).

Trái với Oscar chuyên tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc nhất, giải thưởng Mâm xôi vàng lại gọi tên các tác phẩm, cá nhân kém cỏi trong năm ở lĩnh vực điện ảnh. Do vậy, được vinh danh tại Oscar là mơ ước của phần lớn diễn viên trong khi được nhắc tới ở Mâm xôi vàng luôn là "niềm đau" của các nghệ sĩ. Theo thông lệ, giải Mâm xôi vàng thông thường được công bố trước giải Oscar.

Dẫn đầu đề cử Mâm xôi vàng năm nay là bộ phim Blonde với 8 hạng mục khác nhau gồm Phim tệ nhất, Bản làm lại tệ nhất, Nam diễn viên phụ tệ nhất (2 người), Cặp đôi tệ nhất màn ảnh (2 người), Đạo diễn tệ nhất, Kịch bản tệ nhất.

Blonde là bộ phim hư cấu về huyền thoại quá cố Marilyn Monroe do Andrew Dominik làm đạo diễn. Phim được ấp ủ thực hiện từ năm 2011 và tới năm 2022, Blonde mới chính thức ra mắt khán giả.

Phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates. Khi ra mắt, phim nhận nhiều phản ứng trái chiều từ giới phê bình và khán giả. Nhiều ý kiến chỉ trích là bộ phim xuyên tạc cuộc đời huyền thoại Marilyn Monroe.

"Blonde" bị gắn mác 17+ và bị chỉ trích vì lạm dụng cảnh nóng (Ảnh: News).

Blonde bị gắn mác 17+. Đạo diễn Andrew Dominik của phim từng chia sẻ về đứa con cưng của mình: "Đây sẽ là một trong những bộ phim hay nhất tôi từng được thực hiện. Đó là một bộ phim về thân phận con người. Câu chuyện kể về một chấn thương thời thơ ấu hình thành nên tính cách, số phận của một người trưởng thành. Về cơ bản, đó là câu chuyện của một con người, nhưng người xem vẫn có thể tìm thấy điều gì đó rất thân thuộc, thông qua việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông".

Trái với sự kỳ vọng của đạo diễn, bộ phim về biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe bị nhiều chuyên trang đánh giá chất lượng thấp, lạm dụng cảnh nóng và hình ảnh khỏa thân. Thậm chí, có ý kiến nhận xét rằng, Blonde cho thấy cái nhìn hoàn toàn sai lệch về biểu tượng điện ảnh và sắc đẹp một thời của Hollywood.

"Marilyn Monroe có nhiều điểm hấp dẫn để khai thác nhưng Blonde chỉ coi cô ấy là một người phụ nữ không có quyền tự quyết, liên tục bị bỏ rơi, lạm dụng, đánh đập, bóc lột và hãm hiếp. Tất cả xảy ra ngay trước ống kính. Đây không phải là một bộ phim tiểu sử nghệ thuật mà là cái nhìn phiến diện về cuộc đời một người phụ nữ, dựa trên sự căm ghét đàn ông", tờ Collider viết.

Nữ diễn viên Ana De Armas đã nỗ lực cho vai diễn Marilyn Monroe trong "Blonde" và nhận đề cử Oscar 2023 dành cho nữ chính xuất sắc (Ảnh: Variety).

Blonde nhận tới 8 đề cử Mâm xôi vàng nhưng lại có một đề cử quan trọng tại Oscar 2023. Đó là đề cử Nữ chính xuất sắc dành cho nữ diễn viên Ana de Armas, người vào vai Marilyn Monroe. Cô sẽ cạnh tranh trong hạng mục Nữ chính xuất sắc với nhiều gương mặt đình đám như Dương Tử Quỳnh, Cate Blanchett, Michelle Williams...

Trên một số diễn đàn, khán giả cho rằng, việc Ana de Armas được đề cử Oscar 2023 là hợp lý. Trước đó, cô cũng có mặt trong danh sách đề cử Quả Cầu Vàng nhưng không giành chiến thắng.

Ana De Armas được chọn vào vai Marilyn Monroe sau khi một số diễn viên nổi tiếng từ chối vai diễn này. Khi nhận vai, nữ diễn viên gốc Cuba ý thức đây là một vai diễn khó, có thể gây tranh cãi nhưng cũng đáng để thử nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất.

Nữ diễn viên xinh đẹp tự hào nói về vai diễn của mình: "Vào vai Marilyn Monroe như một bước đột phá trong sự nghiệp đối với tôi, một người Cuba đóng vai Marilyn Monroe. Bạn nhìn bức ảnh nổi tiếng của cô ấy và thấy cô ấy đang mỉm cười trong khoảnh khắc đó. Nhưng sự thật, đó chỉ là một phần của những gì cô ấy thực sự đang phải trải qua lúc bấy giờ".

Ana de Armas là gương mặt đang lên tại Hollywood (Ảnh: News).

Trước Blonde, nữ diễn viên góp mặt trong một số bộ phim ăn khách như Knives Out, No Time to Die, The Gray Man... Ngoài ra, cô còn được chọn thay thế Scarlett Johansson để tham gia dự án Ghosted cùng Chris Evans.

Nữ diễn viên người Cuba chia sẻ, việc được chọn vào vai Marilyn Monroe là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cô. Giống Marilyn Monroe, người lớn lên trong các nhà nuôi dưỡng và trại trẻ mồ côi, Ana De Armas đã có giai đoạn khó khăn trong những năm đầu trước khi nổi tiếng. Và điều này giúp nữ diễn viên trẻ tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật mà cô thể hiện.

Ana De Armas thổ lộ, cô phải trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc để vào vai Marilyn Monroe trên màn ảnh. Cô từng ngồi 3 tiếng rưỡi mỗi ngày trên ghế trang điểm để có vẻ ngoài giống ngôi sao huyền thoại. Sự thể hiện của Ana được giới chuyên môn đánh giá cao và được xem là điểm sáng của phim dù nội dung Blonde gây nhiều phẫn nộ.

Ngoài việc có những cảnh quay gợi cảm, nóng bỏng, Ana còn phải tập luyện phát âm chăm chỉ nhiều tháng để có thể có âm điệu chuẩn. "Tôi đã cố để nói cho đúng. Tôi mất 9 tháng học với huấn luyện viên phương ngữ, luyện tập không ngừng. Điều đó vắt cạn sức lực của tôi và là sự tra tấn tột độ. Não tôi gần như bốc cháy", nữ diễn viên nói.

Trái ngược với Blonde, bộ phim Elvis dù nhận nhiều đề cử quan trọng của Oscar 2023 như Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Dựng phim xuất sắc nhưng tài tử Tom Hanks cũng khiến nhiều người bất ngờ khi nhận tới 3 đề cử Mâm xôi vàng.

Giải Mâm xôi vàng sẽ được công bố vào ngày 12/3, trước lễ trao giải Oscar 2023 một ngày.