Phim về biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe bị chê lạm dụng cảnh sex

Blonde không phải là dự án đầu tiên làm về biểu tượng gợi cảm của Hollywood - Marilyn Monroe. Nhưng đây là bộ phim mới nhất, tái hiện một phần cuộc đời của huyền thoại điện ảnh Hollywood.

Khác với bộ phim tài liệu Love, Marilyn hay tác phẩm hư cấu My Week With Marilyn, Blonde là một câu chuyện được đạo diễn Andrew Dominik ấp ủ thực hiện từ năm 2011 đến nay. Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates.

"Blonde" vừa ra mắt khán giả đã tạo nên nhiều tranh cãi (Ảnh: Variety).

Marilyn Monroe được xem là một huyền thoại điện ảnh của Hollywood và cũng là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong thập niên 1950. Bà tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm đình đám như Niagara (1953), Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1954), Bus Stop (1956), Some Like It Hot (1959)…

Bên cạnh những danh tiếng trong sự nghiệp điện ảnh, Marilyn Monroe cũng nổi tiếng với cuộc sống đời tư phức tạp và khá bất hạnh. Từ nhỏ, bà bị mẹ bỏ rơi và liên tục gặp tình duyên trắc trở. Ngôi sao nổi tiếng qua đời một cách bí ẩn ở tuổi 36. Đến nay, sự ra đi của Marilyn vẫn là một ẩn số cùng những đồn đoán của truyền thông.

Câu chuyện về cuộc đời của Marilyn Monroe dường như luôn khiến công chúng tò mò và cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của các nhà làm phim. Blonde được kỳ vọng là một câu chuyện chân thực, sống động nhất về biểu tượng gợi cảm Hollywood.

"Blonde" là bộ phim tiểu sử tái hiện cuộc đời của biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe (Ảnh: Netflix).

Blonde ban đầu được lên kế hoạch quay vào năm 2011 với vai chính do nữ diễn viên người Australia - Naomi Watts đảm nhận. Nhưng đến năm 2014, vai diễn Marilyn Monroe đã được thay thế bởi nữ diễn viên Jessica Chastain. Tuy vậy, cuối cùng, bộ phim vẫn không thể sản xuất như dự tính. Tới năm 2019, nhà làm phim bất ngờ tuyên bố Jessica Chastain rời khỏi dự án Blonde và thế chỗ cô là nữ diễn viên trẻ đang lên người Cuba, Ana De Armas.

Blonde thu hút sự quan tâm của truyền thông bởi nội dung, lựa chọn diễn viên và việc phim bị gắn mác 17+. Đạo diễn Andrew Dominik của phim từng chia sẻ về Blonde: "Đây sẽ là một trong những bộ phim hay nhất tôi từng được thực hiện. Đó là một bộ phim về thân phận con người. Câu chuyện kể về một chấn thương thời thơ ấu hình thành nên tính cách, số phận của một người trưởng thành. Về cơ bản, đó là câu chuyện của một con người, nhưng người xem vẫn có thể tìm thấy điều gì đó rất thân thuộc, thông qua việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông".

"Blonde" bị chỉ trích vì ngập tràn cảnh "nóng" và bị đánh giá coi thường phụ nữ (Ảnh: Variety).

Ngày 28/9, tờ Collider đã có bài viết bình luận về bộ phim Blonde. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của đạo diễn và khán giả yêu điện ảnh, bộ phim về biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe bị đánh giá là một phim chất lượng thấp, lạm dụng cảnh nóng và hình ảnh khỏa thân. Thậm chí, có ý kiến nhận xét rằng, Blonde cho thấy một cái nhìn hoàn toàn sai lệch về biểu tượng điện ảnh và sắc đẹp một thời của Hollywood.

"Marilyn Monroe có nhiều điểm hấp dẫn để khai thác nhưng Blonde chỉ coi cô ấy là một người phụ nữ không có quyền tự quyết, liên tục bị bỏ rơi, lạm dụng, đánh đập, bóc lột và hãm hiếp, tất cả xảy ra ngay trước ống kính. Đây không phải là một bộ phim tiểu sử nghệ thuật mà là cái nhìn phiến diện về cuộc đời một người phụ nữ, dựa trên sự căm ghét đàn ông", tờ Collider viết.

Nữ diễn viên Ana De Armas để ngực trần trong suốt 1/3 thời lượng của bộ phim, trong những khoảnh khắc nhân vật ở một mình hay ngồi một mình suy nghĩ. Ngoài ra, phim còn có chi tiết Marilyn Monroe đã bị chủ của một hãng phim lớn cưỡng hiếp trong buổi thử vai khi còn là một người mẫu vô danh.

Nữ diễn viên Ana De Armas đã nỗ lực cho vai diễn Marilyn Monroe trong "Blonde" (Ảnh: Variety).

Theo Indiewire, nhiều nhà phê bình cũng bày tỏ sự thất vọng trước cách xử lý của đạo diễn đối với vấn đề phá thai, việc lạm dụng cảnh sex trong phim. Trên Rotten Tomatoes - một trong những trang web đánh giá phim được người dùng ưa chuộng nhất, bộ phim Blonde chỉ nhận được 50% "độ tươi" từ khán giả.

Chia sẻ với tờ The Independent, một số khán giả thừa nhận, Blonde là bộ phim "không thể xem nổi" của Netflix. Khán giả cho biết, họ đã không thể ngồi xem quá 20 phút của bộ phim trước khi quyết định không thể xem nữa.

Nhà phê bình điện ảnh Jessie Thompson nói với tờ The Independent: "Blonde bị xếp là một bộ phim chán vì đó là một tác phẩm đánh giá thấp, coi thường và lạm dụng phụ nữ dù nội dung phim không chỉ xoay quanh những vấn đề đó. Nó là bộ phim tệ hại vì nội dung tẻ nhạt, không có điểm nhấn hay một thông điệp nào trong đó".

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự thất vọng với dự án mới trình làng của Netflix.

Tạo hình của Ana De Armas khi vào vai Marilyn Monroe trong "Blonde" (Ảnh: News).

Trước những lời phê bình về tác phẩm, đạo diễn của phim lên tiếng: "Đây là bộ phim khá gai góc. Tôi không quan tâm khán giả có thích điều đó hay không. Bộ phim không dành cho những người thích sự an toàn. Tác phẩm là câu chuyện 17+ về cuộc đời của Marilyn Monroe".

Nữ diễn viên Ana De Armas - người được chọn vào vai Marilyn Monroe cũng thừa nhận về sự khó khăn khi cô tham gia dự án Blonde. Ana De Armas ý thức được rằng một khi bộ phim công chiếu, cảnh cô khỏa thân sẽ bị cắt ra và lan truyền khắp mạng xã hội.

Tuy nhiên, cô không hối hận khi lựa chọn tham gia bộ phim. Ana De Armas cho biết trên phim trường cô được đạo diễn và các đồng nghiệp hỗ trợ, tôn trọng. Người đẹp 34 tuổi tin tưởng làm theo những yêu cầu của ê-kíp.

Ngoài việc có những cảnh quay gợi cảm, nóng bỏng, Ana còn phải tập luyện phát âm chăm chỉ nhiều tháng để có thể có âm điệu chuẩn. "Tôi đã cố để nói cho đúng. Tôi mất 9 tháng học với huấn luyện viên phương ngữ, luyện tập không ngừng. Điều đó vắt cạn sức lực của tôi và là sự tra tấn tột độ. Não tôi gần như bốc cháy", nữ diễn viên gốc Cuba nói.

Ana De Armas đã vượt qua nhiều ứng cử viên để có mặt trong "Blonde" (Ảnh: News).

Ana De Armas thổ lộ, cô phải trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc để vào vai Marilyn Monroe trên màn ảnh. Cô từng ngồi 3 tiếng rưỡi mỗi ngày trên ghế trang điểm để có vẻ ngoài chỉn chu, giống ngôi sao huyền thoại. Sự thể hiện của Ana được giới chuyên môn đánh giá cao và được xem là điểm sáng của phim dù nội dung Blonde gây nhiều phẫn nộ.

Nữ diễn viên trẻ tự hào nói về vai diễn mới của mình: "Vào vai Marilyn Monroe như một bước đột phá trong sự nghiệp đối với tôi, một người Cuba đóng vai Marilyn Monroe. Bạn nhìn bức ảnh nổi tiếng của cô ấy và thấy cô ấy đang mỉm cười trong khoảnh khắc đó. Nhưng sự thật, đó chỉ là một phần của những gì cô ấy thực sự đang phải trải qua lúc bấy giờ".

Ana De Armas trong "Blonde" (Ảnh: Netflix).

Ana De Armas là ngôi sao đang lên tại Hollywood. Nữ diễn viên gần đây xuất hiện trong những bộ phim ăn khách như Knives Out, No Time to Die, The Gray Man... Sắp tới, cô sẽ thay thế Scarlett Johansson để tham gia dự án Ghosted cùng Chris Evans. Đây là lần tái ngộ thứ ba trên màn ảnh của cặp đôi.

Nữ diễn viên người Cuba chia sẻ, việc được chọn vào vai Marilyn Monroe là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cô. Giống Marilyn Monroe, người lớn lên trong các nhà nuôi dưỡng và trại trẻ mồ côi, Ana De Armas đã có giai đoạn khó khăn trong những năm đầu trước khi nổi tiếng. Và điều này giúp nữ diễn viên trẻ tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật mà cô thể hiện.

Blonde được xây dựng dựa trên một cuốn tiểu thuyết tái hiện cuộc đời của Marilyn Monroe. Tiểu thuyết được cho là chứa nhiều thông tin không đúng sự thật về cuộc đời ngôi sao điện ảnh nên ngay từ khi phim được thông báo thực hiện, fan của biểu tượng gợi cảm đã không ủng hộ bộ phim. Khi phim ra mắt, sự thất vọng của khán giả dành cho dự án này còn lớn hơn.