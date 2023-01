Phạm Băng Băng nhận đề cử Mâm Xôi Vàng

Ngày 25/1, tờ Variety đưa tin ban tổ chức Mâm Xôi Vàng công bố danh sách đề cử năm nay. Đây là sự kiện thường niên chuyên gọi tên các tác phẩm, cá nhân kém cỏi trong năm ở lĩnh vực điện ảnh. Có mặt trong danh sách đề cử hay giành chiến thắng ở Mâm Xôi Vàng chưa bao giờ là mong muốn của các nghệ sĩ.

Giải Mâm Xôi Vàng do các sinh viên tốt nghiệp trường điện ảnh UCLA (Mỹ) cùng hai cựu chiến binh ngành điện ảnh John JB Wilson và Mo Murphy thành lập từ năm 1981. Theo truyền thống, giải Mâm Xôi Vàng được công bố trước giải Oscar.

Phạm Băng Băng vừa nhận đề cử Mâm Xôi Vàng (Ảnh: Instagram).

Phạm Băng Băng gây chú ý khi bất ngờ lọt danh sách đề cử giải thưởng diễn viên gây thất vọng nhất năm 2022. Cô bị xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ tệ nhất với 2 tác phẩm là The 355 và The King's Daughter. Đây là hai bộ phim nói tiếng nước ngoài có sự góp mặt của Phạm Băng Băng ra mắt khán giả vào đầu năm 2022.

Hai bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Phạm Băng Băng sau bê bối trốn thuế năm 2018. Tuy nhiên, doanh thu của cả hai tác phẩm đều yếu kém và chất lượng phim bị giới phê bình đánh giá thấp. Hai tác phẩm nói tiếng Anh này đều không thể vực dậy sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng.

Trong The King's Daughter, Phạm Băng Băng xuất hiện với thời lượng ít ỏi và không để lại dấu ấn. Vai diễn của cô là mỹ nhân ngư nhưng tạo hình của ngôi sao sinh năm 1981 gây thất vọng. Phần kỹ xảo kém cỏi của phim khiến nhân vật tiên cá do Phạm Băng Băng thủ diễn bị đánh giá có tạo hình xấu.

Tạo hình Phạm Băng Băng trong "The King's Daughter" (Ảnh: News).

Nhiều khán giả cho biết họ không thể nhận ra Phạm Băng Băng trong The King's Daughter vì gương mặt đơ cứng. Tạo hình đáng thất vọng của nữ diễn viên hoàn toàn trái với lời hứa hẹn của đạo diễn Sean McNamara: "Phạm Băng Băng là mỹ nhân ngư đẹp nhất trên màn ảnh".

Bộ phim điện ảnh thứ hai của Phạm Băng Băng phát hành trong năm 2022 là The 355. Phim từng được báo giới kỳ vọng là một dự án về nữ điệp viên đáng xem nhất lịch sử điện ảnh. Phim bắt đầu thực hiện từ năm 2018 nhưng bị dời ngày phát hành do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong phim, Băng Băng hợp tác với những ngôi sao hàng đầu Hollywood như Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger nhưng khi ra mắt, phim bị đánh giá là "bom tấn" xịt.

Tác phẩm đối mặt với vô số lời chê bai từ giới chuyên môn và công chúng sau khi ra rạp. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận 27/100 điểm qua 143 bài đánh giá của các chuyên gia. Kịch bản nhạt nhẽo, cảnh hành động kém đặc sắc là những nhận xét của phần lớn giới chuyên môn dành cho bộ phim.

Phạm Băng Băng xuất hiện chớp nhoáng và mờ nhạt trong "The 355" (Ảnh: News).

Trong The 355, Phạm Băng Băng vào vai một đặc vụ bí ẩn người Trung Quốc và chỉ xuất hiện vào cuối phim, không có nhiều cảnh hành động đẹp mắt. Bộ phim còn bị cấm phát sóng tại Trung Quốc vì có sự xuất hiện của Phạm Băng Băng, nữ diễn viên có bê bối đời tư.

Được biết, xuất hiện trong đề cử nữ diễn viên phụ tệ nhất cùng Phạm Băng Băng còn có Adria Arjona (Morbius), Lorraine Bracco (lồng tiếng) trong phim Pinocchio, Penélope Cruz (The 355) và Mira Sorvino (Lamborghini: The Man Behind the Legend).

Sau khi bị buộc tội trốn thuế và bị phạt 130 triệu USD từ năm 2018, Phạm Băng Băng không thể hoạt động trong showbiz Trung Quốc như trước. Cô nằm trong danh sách nghệ sĩ có vết nhơ và bị cấm sóng tại Trung Quốc. Do vậy, các đạo diễn e ngại hợp tác với cô. Nhiều dự án từng thực hiện của Phạm Băng Băng trước đây nhưng chưa phát sóng phải chịu cảnh "đắp chiếu" dài lâu.

Sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tại Trung Quốc không có dấu hiệu hồi phục vào năm 2023 (Ảnh: Instagram).

Năm 2022, nữ diễn viên sang Hàn Quốc và Nhật Bản tìm kiếm cơ hội diễn xuất, làm việc. Điểm sáng sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng trong năm 2022 là việc cô góp mặt với tư cách khách mời trong phim truyền hình Insider của Hàn Quốc. Vai diễn đã mang về cho người đẹp Trung Quốc một giải thưởng diễn xuất tại LHP quốc tế Busan (Hàn Quốc).

Ở thị trường Trung Quốc, mỹ nhân 8X không còn nhận được những lời mời hợp tác đóng phim, tham dự sự kiện. Cô chỉ có thể xuất hiện ở một số sự kiện nhỏ, chụp hình cho các tạp chí nhỏ. Phạm Băng Băng thường livestream bán hàng, chia sẻ bí quyết làm đẹp và thúc đẩy công việc kinh doanh mỹ phẩm. Dù bị phong sát, Phạm Băng Băng vẫn có sức hút với người hâm mộ.