Phim giờ vàng có Quỳnh Kool liên tục gây tranh cãi, rating vẫn dẫn đầu

Trong tuần này, bộ phim Bước chân vào đời vươn lên trở thành phim có lượng người xem cao nhất trong các phim Việt đang phát sóng trên VTV.

Theo hệ thống đo lường của VTV Ratings, Bước chân vào đời hiện giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV, với hơn 9 triệu khán giả theo dõi mỗi phút lên sóng, rating (chỉ số đo lường mức độ phổ biến của nội dung) đạt 12,82%.

Tuy nhiên, cùng với độ phổ biến, bộ phim này cũng đang gây nên nhiều tranh cãi. Các tình tiết phim bị cho là thiếu logic, cũ kỹ, đặc biệt trong các tập phát sóng gần đây.

Cảnh đánh ghen và quay clip tung lên mạng trong phim giờ vàng gây tranh cãi (Video: VTV).

Đỉnh điểm là tập 16, phân đoạn đánh ghen gây tranh cãi gay gắt. Cụ thể, nhân vật Trang (do Nguyễn Ngọc Thủy đóng), em gái của nữ chính Thương, được xây dựng là người tham vọng, sẵn sàng dùng “chiêu trò” để tiến thân.

Tuy nhiên, việc cô bị vợ cũ của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen, quay clip rồi tung lên mạng xã hội đã khiến nhiều khán giả cho rằng tình tiết này mang màu sắc giật gân, không thực tế.

Không ít ý kiến đặt câu hỏi về động cơ của nhân vật vợ cũ khi hành động đánh ghen được lý giải là nhằm “tạo sự chú ý để bán hàng”, một chi tiết bị nhận xét là khiên cưỡng, lỗi thời trong bối cảnh hiện tại.

Cảnh đánh ghen và quay clip tung lên mạng trong phim bị khán giả đánh giá là thiếu thuyết phục (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, cách xây dựng tuyến nhân vật chính cũng khiến khán giả cảm thấy thiếu thuyết phục. Nhân vật Thương (do Quỳnh Kool đảm nhận) bị nhiều khán giả nhận xét là thiếu cá tính, phản ứng một chiều và nặng tính giáo điều.

Nhất là trong tập 16, khi em gái gặp sự cố nghiêm trọng, Thương không tìm hiểu đầu đuôi mà vội vàng trách móc, thậm chí tỏ ra lo ngại danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng hơn là cảm xúc của người thân.

Nhiều bình luận cho rằng nhân vật Thương có tích cách “khôn nhà dại chợ”, cứng nhắc và thiếu sự thấu cảm trong các mối quan hệ gần gũi.

Trên các diễn đàn, khán giả để lại nhiều phản hồi trái chiều: “Kịch bản như phim tổng tài cách đây cả chục năm”, “2026 rồi mà vẫn lặp lại mô-típ đánh ghen quay clip tung mạng”, hay “Xem mà ức chế vì cách hành xử của nhân vật chính”.

Thực tế, đây không phải lần đầu bộ phim gây tranh luận. Trước đó, một số chi tiết trong Bước chân vào đời cũng từng bị phản ánh là thiếu logic, kéo dài xung đột theo hướng kịch tính hóa thay vì bám sát đời sống.

Nhân vật Thương do Quỳnh Kool thủ vai đã khiến khán giả bức xúc nhiều lần. Từ việc Thương ăn mặc không phù hợp với vai giáo viên cho tới việc nhân vật trang điểm quá đậm, khóc quá nhiều... đều khiến khán giả cảm thấy chưa hài lòng.

Nhân vật Thương trong phim "Bước chân vào đời" nhiều lần gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trả lời phóng viên báo Dân trí, diễn viên Quỳnh Kool cho biết, cô có đọc những bình luận của khán giả về nhân vật Thương do cô thủ vai.

Cô lý giải, Thương trong phim Bước chân vào đời không đại diện cho hình mẫu lý tưởng mà đại diện cho rất nhiều người ngoài đời. Đó là người không thể sống theo cách mình muốn, chỉ có thể cố gắng đi tiếp.

Quỳnh Kool nói: "Nhân vật Thương không phải là người vượt qua số phận, mà là người đang cố gắng không bị số phận nuốt chửng. Bất cứ ai khi phải gồng gánh trên vai trọng trách lo toan cho cả gia đình sẽ hiểu được sự tủi thân đến mức nỗi buồn luôn ở trong đôi mắt nhân vật".